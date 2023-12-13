İtalya’dan size 10 milyar dolar geldi, Türkiye’den bize 500 milyon dolar yatırım oldu

İTALYA’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ile İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini’den davet geldi:

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, ikili ticari ilişkilere katkı sunan şirketleri ödüllendirecek. Ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da teşrif edecek.

Davetiyede ödül alacak şirketlerin adları da yer aldı:

Desa Deri, İtalya’ya yaptığı yatırım nedeniyle ödüle layık görüldü.

Pietro Fiorentini Spa, Türkiye’ye yatırımları ile ödül alacak.

Törende İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ile sohbet ettik. Manzini’ye İtalyan şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarını sordum, önce şu yanıtı verdi:

- Birkaç milyar dolar diyebiliriz. Bu konuda hiç tereddüt yok. Ancak, hepimiz biliyoruz ki bir ülkeden diğerine doğrudan yatırımların dışında dolaylı yatırımlar da gidiyor. Birçok uluslararası şirket Hollanda’yı merkez olarak kullanıyor.

Bazı şirketlerin Türkiye’ye yatırımlarını Hollanda üzerinden yaptıklarının altını çizdi:

- Dolayısıyla İtalyan şirketlerinin bazı yatırımları resmi istatistiklerde Hollanda yatırımı gibi görünüyor. Bu da Hollanda’yı Türkiye’deki en büyük yatırımcı konumuna taşıyabiliyor.

İtalya’dan Türkiye’ye gelen yatırımların uzun yıllar önceye dayandığını anımsattı:

- 1960’larda İtalya’dan Türkiye’ye yatırıma Pirelli, Fiat gibi firmalar geldi. Son yıllarda gelenler arasında Ferrero ve Barilla yer alıyor.

İtalya’dan Türkiye’ye yönelen yatırımların yelpazesinin genişliğine işaret etti:

- Türkiye ile İtalya arasındaki yatırım bağı tek bir sektöre dayalı değil. Gıdadan ilaca, kimyadan otomotive, makineye kadar çok çeşitli yatırım söz konusu. Bu da yatırımların sürdürülebilirliğini ve derinliğini ortaya koyuyor.

Resmi istatistiklere bakıldığında İtalya’dan Türkiye’ye yatırımın 4-5 milyar dolar dolayında göründüğünü irdeledi:

- Ama dolaylı yoldan gelenleri de dikkate alırsak, İtalya’dan Türkiye’ye yatırım rahatlıkla 10 milyar doları bulur.

Türkiye’den İtalya’ya yönelen yatırımları daha ilginç bulduğunu bildirdi:

- Türkiye’den İtalya’ya uzanan yatırımlarda daha yolun başında sayılırız. Resmi rakamlara bakılırsa Türk şirketlerinin İtalya’daki yatırımlarının toplam tutarı 500 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Ben de 1 milyar doları henüz geçmediğini düşünüyorum.

Türkiye’den İtalya’ya dönük yatırımlar konusunda daha potansiyel olduğunu kaydetti:

- Şişecam’ın İtalya’da 3-4 fabrikası bulunuyor. Oldukça önemli bir yatırım. Türk enerji şirketleri İtalya’da yatırım yapıyor. Onlardan birine geçen yıl ödül verdik. Şu anda bildiğim kadarıyla Zorlu’nun da bir yatırım planı var. Yani, bu yatırımlar giderek gelişiyor.

İtalya’da yatırım yapan Türk şirketleri arasına en son Desa’nın girdiğini vurguladı:

- Türk firmaları İtalya’yı Avrupa’ya giriş kapısı olarak görüyor. İtalya, Türkiye’ye hem mesafe olarak yakın, hem de kültürel yakınlık söz konusu. Bu durum Türk firmalarının yurt dışı yatırım adresleri arasında İtalya’yı ilk sıralara çıkarıyor.

İtalya’ya yatırımın ihracatta kolaylaştırıcı yanı üzerinde durdu:

- İtalya’da yatırım yapan Türk firmalarının Avrupa’ya ihracatları daha kolaylaşıyor. Lojistik açısından da rahatlama yaşıyorlar.

Türk Hava Yolları’na (THY) değindi:

- THY artık bir İtalyan hava yolu şirketini aratmayacak noktaya ulaştı bizim açımızdan. Çünkü, THY İtalya’nın 10 farklı şehrine sefer yapıyor.

Bu noktada sordu:

- THY, başka hangi ülkede 10 farklı şehre uçabiliyor?

Sorusunu kendisi yanıtladı:

- Belki Almanya’da THY’nin uçtuğu şehir sayısı 10 dolayındadır.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmine vurgu yaptı:

- İtalya-Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 26 milyar doları buldu. 2023 muhtemelen daha yüksek bir hacimle kapanacak.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’nin İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Venedik Sarayı’nda düzenlediği ödül töreni, verilen mesajlar, iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ilişkilerinin çıtasının daha da yukarı çıkacağını ortaya koydu…

Yani, İtalya’dan Türkiye’ye, Türkiye’den İtalya’ya yatırımlar daha da artacak, dış ticaret hacminde 30 milyar dolarlık eşik kısa sürede aşılacak gibi görünüyor…

Pietro Fiorentini SpA Bursa’da yatırım yapıyor

İTALYAN Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini’ye ödül verdikleri Pietro Fiorentini SpA’yı sordum, anlattı:

- Şirketi 1940 yılında Petro Fiorentini kurmuştu. Türkiye ile uzun zamandır bağı var ama yatırımla yeni geldi sayılır. Şu anda Türkiye’de 3-4 tesisi var. Bursa’da yeni bir fabrika kuruyorlar.

Manzini ile sohbetin ardından arşive girip tarama yaptım, Ocak 2020’de yayınlanmış şu haberi gördüm:

- Pietro Fiorentini SpA, Türkiye’deki acentesi Fio Gaz A.Ş.’yi devralmak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu…

Fio Gaz A.Ş.’nin sitesine girdim, Pietro Fiorentini SpA’nın faaliyetlerinin özetini okudum:

Yüksek basınçlı ana boru hatları için RMSA, orta basınç RMS B-C ve bölge istasyonları, vana, emniyet ve otomasyon, ölçüm sistemleri, filtre, seperatör, basınçlı kaplar, düşük basınçlı domestik dağıtım hatlarına servis kutuları, endüstriyel gaz basınç regülatörleri sağlıyor.

İtalya’ya 3 milyon Euro yatırımla adım attık bize yeni kaplar açtı

İTALYAN Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’nin Venedik Sarayı’ndaki ödül törenine Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Başkanvekili Osman Okyay, TÜSİAD’ın önceki Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD International Kurucu Başkanı, Organik Holding’in kurucusu Aldo Kaslowski, Desa Deri Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet, eşi Nihal Çelet, Desa Yönetim Kurulu Üyesi, CEO’su Burak Çelet ve eşi Burçak Çelet katıldı.

Ödülü İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’den alan Burak Çelet’e İtalya’daki yatırımlarının parasal büyüklüğünü sordum, yanıtladı:

- İtalya’ya şu ana kadar 3 milyon Euro yatırdık. Tesiste hem kendi markamıza, hem de çok lüks dünya markalarına üretim yapıyoruz.

Tesiste 60 kişinin çalıştığını bildirdi:

- İstihdam 2024’in ilk çeyreğinde 100 kişiye çıkacak. Tesis de tam kapasiteye ulaşacak. Ayda sıfırdan 6 bin çanta üreteceğiz. Yarı mamulden üreteceğimiz aylık çanta sayısı 12 bini bulacak.

‘Dijital Avrupa’ programı iş birliğimizi artırabilir

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin yakın dönemde 30 milyar dolara çıkabileceğini belirtti:

- Türkiye’ye yatırım yapanları ve ülkemizin potansiyeline güvenenleri vizyonumuzu paylaşan elçiler olarak görüyoruz. Gümrük Birliği modernize edilince ülkelerimiz arasında çok daha güçlü bir iş birliği ortamı kurulacağına inanıyorum.

Teknolojik ve stratejik yatırımlar özelinde hazırlanan programla yatırımcıların uzun vadeli, düşük maliyetli finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydetti:

- İtalyan yatırımcıları bu programa başvurmaya ve katma değerli üretim için güçlü ortaklık kurmaya davet ediyorum. 7.5 milyar Euro’luk “Dijital Avrupa Programı”Türkiye ve İtalya arasında Ar-Ge işbirliğini artıracak önemli araç olarak görüyorum.