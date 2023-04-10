İtalyan grubun 50 mağazası üç yılda Damat’a dönüştürülecek

Geçtiğimiz günlerde sosyal iş ağında gezinirken bir paylaşıma rastladım. Paylaşımda Damat Tween’in yakında Bologna’nın en iyi lokasyonlarından birinde mağaza açacağı müjdeleniyordu. Dünya modasına yön veren İtalya’daki faaliyetlerini ve yeni mağazayı sormak için Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nu aradım. Bologna’da yeni mağazanın amiral gemisi niteliğinde olacağını ve mayıs ayının ilk haftasında açmayı planladıklarını söyledi. Yurt dışında 200’e yakın, İtalya’da ise 20 mağazaları bulunduğunu sözlerine ekleyen Orakçıoğlu, “Milano ve Roma’da çok popüler department store’larda ürünlerimiz satılıyor. Onlar bizim için mağazadan çok daha önemli” dedi.

Süleyman Orakçıoğlu, İtalya’da çok daha önemli bir anlaşma yapmak üzere olduklarını sözlerine ekledi. Şöyle ki, çok büyük bir İtalyan grupla el sıkışılmak üzere… Ön anlaşma yapıldı. Bu anlaşma nihayete erdiğinde İtalyan grubun mağazalarının büyük bölümü D’S Damat ve Damat Tween mağazalarına dönüştürülecek. Çok ısrar ettim ama İtalyan grubun adını vermedi Orakçıoğlu… Bunun gerekçesini ise şöyle açıkladı: “Grubun adını vermek istemiyoruz çünkü verdiğimiz anda birçok firma o gruplara gidiyor ve işi bozuyor. Pazarlık gücümüzü de olumsuz etkiliyor.”

İtalyanlar İstanbul’da ağırlandı, ön anlaşma yapıldı

Anlaşmanın detaylarını sorduğumda ise şunları anlattı: “Dünyada artık üretim, tedarik, koleksiyon hazırlamak, lojistik hiç kolay değil. Biz çok emek verdik, çok çalıştık bu noktaya gelmek için. Bunun sonuçlarını da alıyoruz. İtalyan grubun yöneticileri İstanbul’a geldi, onları ağırladık. Prensipte anlaştık ve ön anlaşmayı yaptık. Grubun 50’nin üzerinde mağazası bizim markalarımıza dönüştürülecek. Bizim markamız ve koleksiyonlarımız olacak, işletmeyi İtalyanlar yapacak. Joint venture yani ortak bir girişime imza atacağız. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar 10 mağazayı dönüştürmek. Önümüzdeki yıl 20 mağaza, üçüncü yılda da toplamda 50 mağaza lokasyonlara göre D’S Damat veya Damat Tween mağazalarına dönüşecek. Bu sektörümüzde olmayan bir model. Çok büyük bir grup tamamen bizim markalarımızla işe devam edecek, biz de İtalya’daki gücümüzü pekiştireceğiz.”

Partizan, Belgrad’da mağazanın yolunu açtı

sırada La Liga’nın zirvesinden bir takım var

Orka Holding, markaları D’S Damat ve Damat Tween ile Türkiye’de ve Avrupa’da futbol ve basketbol takımlarının giyim sponsorluğunu yaptı, yapmaya devam ediyor. Bu takımlar arasında Milli Takım’dan Fenerbahçe’ye, İspanyol Deportivo Alaves’den İtalyan Genoa’ya birçok takım oldu. D'S Damat, kısa bir süre önce Sırbistan'ın ünlü basketbol takımı Partizan'ın da 2022-2023 sezonu için giyim sponsoru oldu. D'S Damat'ın Euroleague’de de iddiasını sürdüren ünlü kulüp için özel olarak tasarladığı koleksiyon, sürdürülebilirlik odaklı ve nano teknolojik özelliklere sahip, şıklık ve fonksiyonelliğin ön planda olduğu özel ürünlerden oluşacak. Bu sponsorluğun perde arkasında Fenerbahçe’yi Euroleague şampiyonu yapan Zeljko Obradovic'in büyük payı var. Zira Obradovic Fenerbahçe’nin başındayken de takımın giyim sponsoru D’S Damat idi. Süleyman Orakçıoğlu, “Obradovic, Fenerbahçe basketbol takımının başında iken markamızı çok beğeniyordu. Partizan’da da bizzat o istedi” dedi.

Orakçıoğlu, Belgrad’da mağaza açacaklarına da değindi ve ekledi: “Belgrad’da mağazamız yoktu. Partizan spornsorluğu vesile oldu. Bu ülkeye de gireceğiz. Pazar araştırması yapıyoruz.”

İspanya’da La Liga’nın ilk üç sırasındaki takımla ilgili bir sürprizleri olacağını da kaydeden Süleyman Orakçıoğlu, “La Liga’da Şampiyonlar Ligi’nde de oynayacak bir takıma sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ay bayramdan önce açıklayacağız” diye konuşuyor.