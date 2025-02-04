İtalyan ortakla 17 yıldır büyüme odaklı yol aldı 300 milyon doları buldu

İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın’la buluşmaya giderken arşivi taradım, İtalyan Miroglio Grubu ile 2008 yılında ortaklığın gerçekleştiği günlerdeki açıklamalarını gözden geçirdim:

Yüzde 50-50 ortaklık 120 milyon Euro’luk işlem değeri üzerinden gerçekleşti.

İpekyol Giyim, 2007 yılını 43 milyon Euro ciro ile kapatmıştı.

Ayaydın - Miroglio’ya dönüşen şirket, oluşan güç birliği ile 2008 yılı için 65 milyon Euro ciro hedefi koydu.

2012 yılında 320 mağazaya çıkmayı, 230 milyon Euro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.

Uğur Ayaydın’a Miroglio ile ortaklığın nasıl gittiğini sordum, önce şu farkın altını çizdi:

- Bize bir fon ortak olsaydı, sadece performans odaklı bakacak, para kazanmayı tek hedef görecekti. Miroglio, stratejik ortak olduğu için birlikte büyüme şansı yakaladık. Ortaklık da istikrarlı, sürdürülebilir şekilde yürüyor.

Türkiye’de kardeşlerin bile anlaşamadığı şirketlerin görüldüğüne işaret etti:

- Miroglio ile ortaklığımız çok iyi gidiyor. İlk yıllarda onların bize know-how katkısı çok oldu. Şimdi onlar buradan know-how alıyorlar. Zorlu, inişli-çıkışlı dönemlerde şirketin iyi yönetildiğini gördüler. Ayrıca temettülerini de hep aldılar.

Ardından 2024 yılını değerlendirdi:

- Yılı yüzde 15 büyümeyle tamamladık. Ciromuz 300 milyon dolar dolayında gerçekleşti. 2024’ün ilk 6 ayında perakendede durum iyiydi. İkinci yarıda biraz yavaşlama yaşandı.

2024’ün ikinci yarısında özellikle turistlerin alışverişinde düşüş olduğunu kaydetti:

- Yerli müşterinin talebi yine de iyi denebilecek düzeyde sürdü.

Cironun yüzde 12’sinin yurtdışı satışlardan sağlandığını vurguladı:

- Yurt dışında 13 ülkede 52 mağazamız var. Türkiye’de 270 mağaza ile hizmet veriyoruz. Ayrıca online taraf da iyi gidiyor. Online satışların cirodaki payı yüzde 16-17 oldu. Zaten içeride mağaza sayısı açısından doygunluk noktasına geliyoruz.

Yurt dışındaki mağaza sayısını 5 yılda 150’ye çıkarmayı planladıklarını bildirdi:

- Ortadoğu, Rusya ve Türki Cumhuriyetler’de mağaza planlarımız var. Rusya’da şirket kuracağız. Ayrıca yurt dışında online platform adımları atacağız. Yurt içinde de online tarafta büyüyeceğiz.

Yurt dışında en fazla mağazalarının bulunduğu ülkenin Suudi Arabistan olduğunun altını çizdi:

- Suudi Arabistan’da mevzuat gereği franchise vermiştik ve 21 mağazaya ulaşmıştık. Al Hokair Group’un eski CEO’su ile ortak şirket kurduk. O mağazalar söz konusu şirketin çatısı altına geçti. Kuveyt'te de franchise idi. Onu da devraldık.

Mağazalarının büyük bölümünün 200 metrekare dolayında olduğunu aktarıp ekledi:

- Artık mağaza büyüklüklerini 300 metrekare ve üzeri düşünüyoruz. Örneğin Tersane İstanbul’a 500 metrekarelik bir mağaza ile giriyoruz. Aynı şekilde İstanbul Finans Merkezi’nde de büyük mağaza planlıyoruz.

İpekyol Group’un toplam cirosunun markalarına göre dağılımını merak ettim, paylaştı:

İpekyol: Yüzde 65

Yüzde 65 Twist: Yüzde 25

Yüzde 25 Machka: Yüzde 10

Ece Ege ve Ayşe Ege’nin temellerini Paris’te attıkları Dice Kayek’le ortak yarattıkları Machka’nın kurulduğu günleri anımsadı:

- Machka da 20 yılı geride bıraktı…

2024 yılı verileri, İpekyol Group’un 17 yıl önce Miroglio ortaklığına imza atılırken konulan hedefler doğrultusunda istikrarlı büyümeyi sürdürdüğünü gösteriyor…

Önümüzdeki dönemde yurt dışı gelirlerinin cirodaki payının yükseleceği anlaşılıyor…

Enflasyon, fiyata duyarlılığı artırdı

İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın, 2025 yılıyla ilgili öngörüsünü paylaştı:

- 2025’in ilk 6 ayının zorlu bir dönem olacağını düşünüyoruz. Yani talebin biraz daha daralacağını öngörüyoruz ve ilk 6 ayda hacim olarak bir büyüme beklemiyoruz.

Müşterilerin enflasyonun etkisiyle fiyata daha duyarlı davranır olduklarını kaydetti:

- Müşteri alışverişte artık daha ihtiyaç odaklı hareket ediyor. İndirim dönemlerini daha yakından izliyor. Ayrıca lüks tüketime yönelik harcamalar azalırken, uzun ömürlü ve kaliteli ürünlere yönelim artış gösteriyor.

Bu yılın ikinci yarısına daha umutlu bakışını ortaya koydu:

- İkinci 6 ayla birlikte artık faizlerin yavaş yavaş düşeceğini, dövizin bir miktar yukarı yönlü olacağını öngörerek turizmin de etkisiyle piyasada bir hareketin oluşacağını bekliyoruz.

Maliyetler fiyat tutturmayı zorlaştırdı geçici diye bakıyoruz

İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın, sektörde maliyetlerin yarattığı zorluklara değindi:

- Özellikle konfeksiyon tarafında fiyat tutturmak oldukça zorlaştı. Ancak, bu durumun geçici olduğunu düşünüyoruz.

Maliyet artışının yarattığı yükü hafifletme çabalarına işaret etti:

- Tedarik zincirimizi optimize etmeye ve verimliliği artırmaya odaklanıyoruz. Üretim maliyetlerini kontrol altına almak için yerel kaynakları daha fazla kullanıyoruz.

Edirne’deki fabrikamız yüzde 30 bize çalışıyor

İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın’a Edirne’deki fabrikanın üretiminin ne kadarını vitrinlerine taşıdıklarını sordum, anlattı:

- Edirne’deki fabrikamız yüzde 30 bizim markalara çalışıyor. Yüzde 70 de Türkiye’deki ve uluslararası markalara fason üretim yapıyor.

Vitrinlerindeki yerlilik oranını merak ettim, yanıtladı:

- Bizim vitrinlere, raflara giren ürünlerin yüzde 70’i ülkemizde üretiliyor.

İpekyol Co, 30 mağazaya çıkacak

İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın, kozmetik, ayakkabı, çanta tarafında büyüme planlarını paylaştı:

- Kozmetik, çanta, ayakkabı satışları için ayrıca kurguladığımız “İpekyol Co” mağazalarımızın sayısı 30'u bulacak.

Kozmetik ürünlerine ilgiyi merak ettim, aktardı:

- İpekyol Kozmetik ürünlerinin cirodaki payı iki yılda yüzde 5’i buldu.

500 kız öğrenciye burs sağladık

İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın, Cumhuriyetin 100. Yılında “Çık Kozandan Aç Kanatlarını” programı kapsamında Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile işbirliği yaptıklarını belirtti:

- Üniversite ve teknik okulda okuyan 100 kız öğrencimize burs sağladık. Teknik okullarda açacağımız atölyeler ve üniversitelerde yürüteceğimiz farkındalık programlarıyla bu desteği her yıl artırmayı hedefliyoruz.

TEV’le işbirliğini büyüterek 500 kız öğrenciye burs sağladıklarını kaydetti:

- Bursiyerlerimizle yakın bağ kuruyor, onların projelerine destek veriyoruz. Örneğin, Bursa’daki bir meslek lisesiyle üretime dayalı projeler üzerinde çalışıyoruz.

Kadın çalışan oranı yüzde 83

İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın, grupta kadın çalışan oranının yüzde 83 olduğunu bildirdi:

- 20 kişilik yönetim ekibimizde de kadın oranı yüzde 40’ı buluyor. Hedefimiz yönetim kurulunda da kadın oranını yüzde 50’ye çıkarmak.

Ardından “Yaparsa Annem Yapar” projesine değindi:

- Bu projeyle çocuk sahibi olan kadınlara esnek çalışma saatleri sunuyor, onların iş hayatına dönmelerini destekliyoruz.