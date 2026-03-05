İthalatta ek yükümlülükler için ödenen KDV’nin indirimi kaldırıldı

24/11/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 23/11/2023 tarihli ve 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararla;

1) İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

2) İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

3) İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Dolayısıyla, anılan Karara göre; ithalatta gözetim uygulaması, ithalatta korunma önlemleri ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında ithal edilen malların KDV matrahında bu uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan artış tutarları ile bu artış tutarlarına ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Ancak, söz konusu uygulamalar kapsamında ithal edilen mallara ilişkin KDV matrahında bu uygulamalar dışında kalan bedeller ile bu bedellere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkündür.

31 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 57 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde, bu kapsamda ithalat yapan mükelleflere;

- Takvim yılının altışar aylık dönemleri itibarıyla, ithalat bedeli 2.600.000 TL’yi aşmayan ithalatlara ilişkin KDV’nin, işlemin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinde anılan Karar kapsamında doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığını altışar aylık dönemleri izleyen ayın sonuna kadar bağlı oldukları vergi dairesine bildirme,

- Takvim yılının altışar aylık dönemleri itibarıyla ithalat bedelinin 2.600.000 TL’yi aşması halinde, söz konusu uygulamalar nedeniyle ödenen KDV’nin, anılan Karar kapsamında doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığını altışar aylık dönemleri izleyen ayın sonuna kadar ibraz edilecek Özel Amaçlı YMM Raporu ile tevsik etme

yükümlülüğü getirilmiştir.

Ancak anılan Tebliğde; mükellefin ithalatın yapıldığı yıl için süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması ve düzenlenecek raporda 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin ödenen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmadığına yönelik açıklama bulunması halinde Özel Amaçlı YMM Raporu ibrazına gerek bulunmadığı açıklanmıştır. (Not: ithalat bedeli 2.600.000 TL’yi aşmayan ithalatlara ilişkin KDV’nin işlemin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinde anılan Karar kapsamında doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığının altışar aylık dönemleri izleyen ayın sonuna kadar bağlı oldukları vergi dairesine bildirme yükümlülüğü, anılan yıla ilişkin süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi bulunsa bile, devam etmektedir.)

Yukarıda açıklandığı üzere; Tebliğde ithalatın yapıldığı yıl için süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması ve düzenlenecek raporda açıklama bulunması halinde, özel amaçlı YMM raporunun ibrazına gerek olmadığı ifade edilmiştir. Ancak, kanımızca, tam tasdik için düzenlenen sözleşmeler ve bu kapsamda verilecek YMM raporu kurumlar vergisi beyannamesinin ve eklerinin yasal düzenlemelere uygunluğunun tasdikine ilişkin olup, katma değer vergisine ilişkin işlemlerin uygunluğunu içermemektedir. Keza, tam tasdik kapsamında verilen raporlarla ilgili yeminli mali müşavirlerin sorumlulukları da kurumlar vergisine ilişkin sorumluluklar olup, katma değer vergilerine ilişkin sorumlulukları içermemektedir. Anılan gerekçelerle, katma değer vergisine ilişkin hususların tam tasdik raporları içinde ele alınması doğru olmayıp, bu işlemlerin ayrı bir özel amaçlı rapor içinde ele alınması yönünde düzenleme yapılması uygun olacaktır.