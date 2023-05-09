İyi organize olursak ABD ile iş hacmimiz onlarca katına çıkabilir

GEÇEN hafta başında Chobani’nin Türkiye’deki iletişim ajansı Ünite’den şu bülten ulaştı:

· Amerikan-Türk İş Konseyi’nin yeni Başkanı Hamdi Ulukaya oldu…

Bültenin detayında şu bilgiler vardı:

· Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla 2013 yılında ABD Ticaret Odası bünyesinde kurulan Amerikan-Türk İş Konseyi, iki ülkede yatırımı olan 100’den fazla Amerikan ve Türk firmasını temsil ediyor.

· ABD Ticaret Odası Başkanı ve CEO’su Suzanne P. Clark, “Hamdi Ulukaya’nın kurduğu Chobani, Amerikan ve Türk iş dünyasının ortak girişimci ruhunu temsil ediyor. Ulukaya, Konsey Başkanı olarak dinamik liderliğini Türkiye ile ilişkilerimize taşıyacak” dedi.

Bu görev üzerine Haber Koordinatörümüz Mustafa Kemal Çolak ile birlikte Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya ile görüntülü platformdan görüşme yaptık. Ulukaya’ya Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) Koordinatörü Hatime Şevin Ulukaya ile Hürriyet’te bir dönem birlikte çalıştığımız, şimdi Chobani’nin yöneticilerinden olan Tolga Tanış eşlik etti.

Hamdi Ulukaya’ya Amerikan-Türk İş Konseyi Başkanlığının nasıl gündeme geldiğini sorduk, yanıtladı:

- 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından Türkiye Deprem Fonu’na kaynak toplamak için Amerikan iş dünyasıyla görüşmelerim oldu. Bu görüşmeler sırasında iki ülke iş dünyasının ilişkileri de gündeme geldi.

Önceliği deprem bölgesine yönlendirilebilecek destekler konusuna verdiklerini belirtti:

- Depremzedeler için neler yapılabileceği, iş dünyasının kaynaklarının nasıl yönlendirilebileceği üzerinde durduk. Bölge için uzun vadede nasıl destek verilebileceğini konuştuk.

Buluşmalara ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in de katıldığını kaydetti:

- İş hacmi ve kârlılık önemli olsa da, Amerikan iş dünyasında Türkiye’ye olan ilgi, güçlü bağlar hissediliyor. Bunu deprem felaketiyle birlikte bir kez daha yakından gözledik. Amerikalı iş insanlarında Türkiye’ye duygusal bağı da hissettik. Duygusal bağlılığı sağlamak zordur.

Zor zamanlarda dostluğun daha iyi anlaşıldığının altını çizdi:

- Burada iyi bir iş insanı ve şirket topluluğu var. Türkiye’ye özel ilgileri söz konusu. Bu ilişkiler daha üst düzeye nasıl çıkarılabilir? Muhtar Abi (Kent) Coca-Cola’nın CEO’su iken bu göreve ilk davet edilen kişi. Türkiye’yi Amerikan iş dünyasında çok iyi tanıtan karizmatik bir lider.

Ardından Cargill’in CEO’su David MacLennan’ın Amerikan-Türk İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsattı:

- Cargill de Türkiye’de iyi yatırımlara sahip bir grup. MacLennan da çok iyi bir lider. Bana teklif edilince hem Amerika, hem Türkiye için görev olarak kabul ettim. İki ülkeye de yakınlığım söz konusu. Türkiye’de ailem, akrabalarım var.

Bu noktada şu mesajı verdi:

- İş dünyası iyi yönlendirilirse, organize edilirse, bir araya getirilirse, iki ülke arasındaki iş hacmini onlarca katına çıkarabiliriz. Girişimcilik ve inovasyon tarafını daha önemli görüyorum ama ticari potansiyel de çok yüksek.

Amerikalı yatırımcıların Türkiye’ye yönelmesi için küçük bir kıvılcımın gerekli olduğuna vurgu yaptı:

- Birileri başladığında diğerlerini de etkiliyor. En önemlisi Amerikalı yatırımcıların Türkiye’deki start-up’lara, girişimcilere yönelmesi, onların daha iyi değerlemelere ulaşmasını sağlar. Bu gerçekleştiğinde Türkiye’yi başka bir seviyeye taşıyabilir.

Amerikalı yatırımcıların Türkiye’de fırsatlara baktığının altını çizdi:

- Türkiye’deki girişimciler, inovasyon yapanlar için bu yatırım arayışı fırsatlar yaratabilir. İlişkilerin gelişmesiyle Türkiye’deki inovatif girişimcilerin değeri daha iyi anlaşılır.

Sonra ekledi:

- Bu durum hükümetler üstüdür. Seçimler yapılır, hükümetler değişebilir. Şirketler güven ortamı ve iyi ilişkiler arar.

Görevin sorumluluğu üzerinde durdu:

- Üstlendiğim görev aynı zamanda büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek gerekiyor. Bu sorumluluğun bilincindeyim.

ABD’de sıfırdan kendi işini kurup, sektöründe öne çıkan Hamdi Ulukaya, “Hamdi Ulukaya Girişim” üzerinden Türkiye’deki girişimcileri destekliyor, önlerini açıyor…

Amerikan-Türk İş Konseyi Başkanlığı göreviyle birlikte Ulukaya’nın Türkiye’ye dönük çalışmalarının temposu artacak gibi görünüyor…

Ulukaya’nın şimdilik 2 yıl gibi görünen Başkanlık döneminde ABD-Türkiye ticaret hacmi, daha önce ortaya konulan 100 milyar dolarlık hedefe ulaşır mı?

Amerika ve Türkiye’nin birbirine ihtiyacı var

AMERİKAN-Türk İş Konseyi Başkanı, Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, Türkiye’ye duyduğu özlem ve sevginin büyük olduğunu belirtti:

- Akrabalarım, dostlarım ve arkadaşlarım orada. Deprem, ülkemizi ve yüreğimizi vurdu. Hep, “Türkiye için neler yapabilirim?” diye kafa yoruyorum. Anadolu’daki girişimcileri nasıl bir araya getirebiliriz? Amerika ve Türkiye arasında daha fazla yakınlaşmayı nasıl sağlarız?

Amerika ile Türkiye’nin birbirine ihtiyacı olduğunu vurguladı:

- Sadece politik ve jeopolitik açıdan değil. İki kültürün, halkın iyi ilişkiler içinde olmasının geleceğe dönük büyük faydaları var. Sadece iki ülke için değil, bölge için de faydalı.

Gençlere, Anadolu’daki girişimcilere fırsatlar sunmak gerektiğini kaydetti:

- Öğrenci ve girişimci değişim programları, ortak projeler ve yatırımlarla onların Amerika ve Türkiye arasında tecrübe kazanmalarına olanak sağlayabiliriz. Ayrıca, teknoloji ve bilgi transferinde işbirliği yaparak iki ülkenin gençlerinin gelişmesine katkıda bulunabiliriz.

Gümrük vergileri insin, bürokratik engeller kalksın

AMERİKAN-Türk İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, karşılıklı yatırımların artması için öncelikle iki ülke arasındaki ekonomik ve politik ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı:

- Bu süreçte hükümetlerin ve özel sektörün aktif rol alması, güçlü işbirlikleri kurulmasına yardımcı olur. İş forumları, fuarlar ve ticari heyet ziyaretleri ile firmaların karşılıklı yatırım fırsatlarını değerlendirmesi teşvik edilebilir.

Amerikalıların işlerini duygusallık üzerine kurduğunu kaydetti:

- Amerika, güvenli ve dost yer arıyor. El sıkmanın özel bir yeri vardır. Bu süreçte kararlar, kanunlar çıkarılabilir. İş insanlarının bu konuda büyük etkisi olabilir.

Ardından ekledi:

- Ayrıca, Amerika ve Türkiye arasındaki gümrük vergilerinin düşürülmesi, bürokratik engellerin kaldırılması da işbirliğini güçlendirir.

İki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artmasının yeni iş fırsatlarının doğmasına da yol açacağını belirtti:

- Bu süreçte teknoloji transferi ve know-how paylaşımı sayesinde iki ülkenin de inovasyon kapasitesi artar, yeni sektörlerde gelişim sağlanır. Bu işbirliği, sosyal ve kültürel alanda da önemli kazanımlar getirir.

Şu noktanın altını çizdi:

- Türkiye ve Amerika arasındaki işbirliği, bölgesel ve küresel düzeyde barış, istikrar ve refahın artmasına yardımcı olur.

Türkiye Deprem Fonu için 19.3 milyon dolar toplanmasını sağladı

CHOBANI’nin CEO’su Hamdi Ulukaya, 6 Şubat depremlerinin ardından Turkish Philantropy Funds (TPF) çerçevesinde oluşturulan Türkiye Deprem Fonu için harekete geçti:

- Türkiye Deprem Fonu’na 1 milyon dolar bağışlıyorum. Ayrıca, fonda toplanacak 1 milyon dolara karşılık ben 1 milyon dolar daha ekleyeceğim.

Ulukaya’ya Türkiye Deprem Fonu’nda toplanan bağışların miktarını sorduk, yanıtladı:

- 19.3 milyon dolara ulaştı.

Ardından ekledi:

- Amerika, hem iş dünyası, hem de hükümet nezdinde dostluğunu gösterdi.