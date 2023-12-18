İyi Yaşam Merkezi ile önce ‘acı’lar azalacak sonra refah yükselecek 

HAYAT Holding Kurumsal İletişim Direktörü Çağlayan Kent’e 17 Şubat 2023 günü Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) duyurusunu gönderdim:

• Malatya’ya Birlikte “Konteyner Kent” Kuruyoruz…

Hürriyet Gazetesi’nden çalışma arkadaşım olan Çağlayan’a duyuruyu Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı’ya iletmesini rica ettim:

- Bir konteyner bedeli 100 bin lira. Avni Bey’den memleketi Malatya’da MİAD’ın kuracağı konteyner kente katkıda bulunmasını rica ediyoruz.

Avni Kiğılı, hemen bağışını yönlendirdi:

• Hayat Holding adına MİAD’ın kuracağı kentte 10 konteyner ile yer almak istiyoruz.

Hayat Holding, 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ilk gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere hem nakit, hem de ayni destek için kolları sıvadı:

• Hayat Holding’in bölgeye 100 milyon lirası nakit, 30 milyon lirası ayni olmak üzere 130 milyon liralık desteği oldu. Toplam 200 TIR, Hayat Holding bünyesindeki şirketlerin ürettiği ürünlerden taşıdı. Başta çocuk bezi olmak üzere yardımlar sürüyor.

12 Mayıs’ta MİAD’ın Malatya’da yapımı süren konteyner kenti ile ilgili görüntüleri Çağlayan’la paylaştım, yanıt olarak şu bilgiyi verdi:

- Malatya’da Hacettepe Üniversitesi ile birlikte bir “Rehabilitasyon Merkezi” yapacağız.

26 Mayıs’ta konuyu biraz daha açtı:

- Malatya’da bir konteyner kent yakınına Hacettepe Üniversitesi ile işbirliği yaparak bir psikososyal ve fiziksel rehabilitasyon merkezi kuracağız. İlgili Vali Yardımcısı ile görüşmeye gidiyoruz.

Çağlayan, 9 Ekim 2023 günü görüntü gönderdi:

- Memleketinden selamlar…

Aynı gün bir mesaj daha attı:

- Hacettepe ile yaptığımız “Hayat İyi Yaşam Merkezi”nden görüntüler…

Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, Çağlayan Kent ve Hayat Holding’in ilgili ekibi Hacettepe Üniversitesi’ne ilk resmi ziyareti Nisan 2023’te yapmış, Malatya’da kurmayı planladıkları merkezle ilgili bilgi vermişti. Ekip, Haziran 2023’te Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Cahit Güran ve üniversite senatosuna sunum yaptı.

Rektör Prof. Güran ve senato üyeleri çok hızlı karar verdi:

- Bu işbirliği üniversitemizin “Topluma Sosyal Katkı” misyonu ile örtüşüyor, varız.

Hayat Holding Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, Genel Sekreter Osman Aksoy, Çağlayan Kent ve ekipleri kolları sıvadı. Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Sibel Aksu, Prof. Serhat Ünal, ile öğretim üyesi Prof. Mine Durusu Tanrıöver koordinasyonundaki akademisyenler hızla devreye girdi.

Hayat Holding ve Hacettepe Üniversitesi’nin kol kola hareket ettiği projeye Malatya Valiliği ile AFAD da destek verdi. 3 bin 800 konteynerin bulunduğu, 20 bin kişinin yaşadığı Samanköy’deki yerleşkenin yanı başına “Hayat İyi Yaşam Merkezi” kuruldu, 30 Ekim’den itibaren de hizmet vermeye başladı.

Merkezin resmi açılışı için Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kiğılı, İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, Aysel Aydın, Osman Aksoy ve Çağlayan Kent’le Malatya’ya gittik. Açılışa Prof. Güran, Prof. Aksu, Prof. Ünal, Prof. Tanrıöver başta olmak üzere Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ile Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basri ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da katıldı.

Avni Kiğılı, depremin yaralarını sarmak için ilk günlerden itibaren var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi:

- İlk fazda amacımız depremzede vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderebilmekti. Ancak, temel ihtiyaçları karşılamak ne kadar hayati ise depremin yol açtığı acıları ve çaresizliği iyileştirmeye katkıda bulunmak da o kadar önemliydi.

İkinci fazda bölgedeki vatandaşların orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandıklarını belirtti:

- Yaşanan travmanın etkisini azaltacak psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç olduğunu gördük. Özellikle bebekler, çocuklar, gençler ve yaşlılar için zorlayıcı süreç yaşandığını tespit ettik. “Hayat İyi Yaşam Merkezi”nin temelleri bu tespitler üzerine oluşturuldu.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Cahit Güran, merkezin çıktılarıyla ilgili beklentiyi şöyle özetledi:

- Kısa vadede depremden etkilenen bireylerin desteklenmesi ve sosyal entegrasyonun sağlanması beklenirken, uzun vadede bölgedeki eğitim ve refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak olacak.

30 Ekim’den bu yana merkezde Hacettepe Üniversitesi’nin bilimsel birikimi ve deneyiminin 3 bini aşkın vatandaşla paylaşıldığını kaydetti:

- “Hayat İyi Yaşam Merkezi”nde gönüllü hizmet veren 30 personelimiz “ergoterapi, anne ve bebek desteği, 65 yaş üstü özel ve sosyal destek, sanatla gelişim ve oyunla gelişim odaları”nda çalıştı.

Çocuk ve gençlere yönelik erişkin eğitimi faaliyetleri, okuma yazma eğitimleri de dahil olmak üzere akademik çalışmalarının sürdüğünün altını çizdi:

- Bölge halkının sosyal ihtiyaçları göz önüne alınarak grup çalışmaları ve sohbetleri ile psikososyal rehabilitasyona katkı sağlanıyor.

Kalıcı konutlar bir an önce tamamlanıp, vatandaşın çadırlarda, konteynerlerde yaşama süreci bitmedikçe travmanın atlatılması kolay olmayacak gibi görünüyor.

Hayat Holding’in 150 konteyner bedeli harcayarak Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile kurduğu “Hayat İyi Yaşam Merkezi”nin bebekler, çocuklar, gençler üzerindeki olumlu etkisinin uzun vadede görüleceği anlaşılıyor…

4 bin kitap, 30 adet bilgisayar yer alıyor

AÇILIŞ sonrası 1 dönüm arazi üzerine kurulan “Hayat İyi Yaşam Merkezi”ni gezdik. Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, merkezin nelerden oluştuğunu şöyle özetledi:

• Burada gördüğünüz her bir konteyner, depremzede vatandaşlarımızın farklı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tasarlandı.

• Kütüphanede 4 bin kitap, bilgisayar ünitesinde 30 adet masa üstü bilgisayar var.

• Ayrıca, iki büyük çamaşırhane de bu merkezin bir parçası olarak devreye alındı.

• Pazar hariç, haftanın 6 günü sabah 09.00’dan akşam 18.00’e kadar süren eğitimlerde konteyner kentteki vatandaşlarla birebir ilgileniliyor.

• Merkezde resim ve müzik atölyeleri, sanatla duyguları ifade etmeyi sağlıyor.

• Merkezin bahçesinde çocuklar için bir açık hava parkı da yer alıyor.

17 ülkede 41 üretim tesisi ve ofisi var

HAYAT Holding İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, Malatya yolculuğundaki sohbet sırasında grubun temellerinin 1937 yılında atıldığını belirtip, şu bilgileri paylaştı:

• Hızlı tüketim ürünlerinde Hayat, ahşap bazlı panel ürünleri sektöründe Kastamonu Entegre, denizcilikte Limaş ve Fiber Denizcilik, gayrimenkulde Hayat Global Gayrimenkul, ambalajda Natron Hayat ve bankacılıkta dijital bankamız Hayat Finans’la faaliyet gösteriyoruz.

• 67 şirketimizde 17 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz.

• Bünyemizdeki 49 Türk markasını 100’ü aşkın ülkeye ihraç ediyoruz.

• Mısır’dan İtalya’ya Rusya’dan Nijerya’ya kadar 17 farklı ülkedeki 41 üretim tesisi ve ofisimizle hizmet veriyoruz.

• Dünyanın 4’üncü büyük markalı bebek bezi üreticisiyiz.

• Kastamonu Entegre, MDF ve yonga levhada Avrupa’da 3’üncü, dünyada 5’inci sırada yer alıyor.