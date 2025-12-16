İyiler ittifakı yok, kötüler organize

Bu kadar iyi insanın olduğu coğrafyada neden parıltılı başarı olmaz? Kötülerin başardığı zaten organizasyon yetenekleridir. İyilere önerim; gelin birlik olalım, dirlik olalım, etkin olabilelim

Dünyada büyük adımlar; işbirliği ile atılabiliyor. Bizde ortaklık kültürü ne yazık ki yaygın değil. Oysa iyilerimiz var fakat müttefik değiller. Her biri kendi başına “iyi…” Hâlbuki kötülere bakın; neredeyse tamamı organize ve bu da onları daha etkin kötü, daha yıkıcı, daha tahrip gücü yüksek hale getiriyor.

Ülkemize haksızlık etmeyin; nice iyi insanımız var. Nice pırlanta kariyer, nice yetkinlik sahibi… Misal ekonomi alanında küresel çapta değer üretenlerimiz, parlak mühendisimiz, vizyoner iş liderimiz… STK’larımız, sanatçımız ve daha niceleri… Gel gör ki bunca “değere” rağmen kayda değer başarı yok.

TEK KİŞİLİK DEV KADRO İLE VARILACAK BAŞARI YOK

Bu sorun üzerine yıllardır düşünürüm ve gözlem yaparım. Varabildiğim sonuç, bizdeki iyilerin organizasyon yeteneksizliği oldu. Nadir de olsa organize olmuş iyilerin mucize başarılara imza attığı gerçek. O halde neden iyiler organize olmaz? Onları işbirliği ve iş bölümünden alıkoyan faktör nedir?

Bulabildiğim temel sebep; kibir ve kendine yeterlilik kompleksidir. Şeytanın “en gözde günahımdır” dediği kibir, kendisini “en iyi” ve “en önemli” sanma sanrısını doğuruyor. Gücünü başkasıyla bir arada görmek yerine “tek kişilik dev kadro” açmazına saplanıp kalıyor. Bu da iyilere daima kaybettiriyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / İttifaka dair…

Kötüler neden organize?

İyinin aksine kötünün “iyicil” yetkinliği olmadığından, güçleri birleştirmeye, iyilerden daha muhtaç… Anında organize oluyorlar; Hacı hacıyı Mekke’de, hoca hocayı tekkede, it iti dakkada bulur.

İyiler nasıl müttefik olur?

Ekosistem diye başlayıp egosisteme dönüşmeyerek… Kendi yeteneğinin esiri olmamak ve eksikliğini, diğer yetkinlerde aramak şart… Bu da ancak tevazu ve “iyilerin aynı ufka bakması” ile oluşabiliyor.

NOT

1 METRE DERİN 2O KUYU MU 20 METRE DERİN 1 KUYU MU?

Bize lazım olan, 20 metre derinliğinde 1 kuyu… Zira su o derinlikte… Oraya ulaşmak zorundayız. Oysa biz işbirliği, işbölümüne fazla rağbet etmediğimiz için her birimiz tek başımıza 1’er metre derinliğinde 20 kuyu açmakla meşgulüz. Bu da gayretimizi, enerjimizi heba ediyor. İyiler ölçek oluşturamıyor.

İTTİFAK LÛGATI

İşbirliği: Hedef ve çıkarları bir olanların bu yolda çalışmalarını birleştirmeleri durumu

İş bölümü: İşbirliğinin aksine büyük bir görevin daha küçük görevlere bölünüp ekibe dağıtılması

Ekosistem: Aynı yolda yürüyen aktörlerin işbirliği ve iş bölümü düsturuyla oluşturduğu küme

Ekosistem: Aynı mekânda olsalar dahi herkesin kendi başına buyruk olduğu yığınlar