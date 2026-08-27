Jackson Hole Toplantısı’nda ne fiyatlanacak?

Jackson Hole Sempozyumu, FED Başkanı Kevin Warsh’ın başkan olarak yapacağı ilk konuşma nedeniyle küresel piyasaların odağına yerleşiyor. Enflasyon, faizlerin seyri ve yükselen tahvil getirileriyle birlikte enerji fiyatlarından ticaret politikalarına kadar uzanan risklerin gölgesinde, Warsh’ın vereceği mesajlar piyasaların kısa vadeli yönünde belirleyici olabilir.

27-29 Ağustos tarihleri arasında FED’in Kansas City departmanı sponsorluğunda gerçekleşecek olan geleneksel ekonomik politikalar sempozyumu önem arz edecek açıklamalara sahne olabilir. Her yıl FED guvernörleri, üst düzey finans yöneticileri, küresel merkez bankası başkanları, akademisyenler ve gazeteciler şeklinde geniş katılımlı bir şekilde gerçekleşen sempozyumun bu sene için belirlenen başlığı “Finansal İnovasyon: Ödemeler ve Politika Etkileri” şeklinde belirlenmiştir.

FED Başkanı Kevin Warsh, Wyoming'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda başkan olarak ilk konuşmasını yapacak. Geçtiğimiz ay içerisinde açıklanan makroekonomik veriler neticesinde Warsh, piyasalara yönelik olarak ileriye dönük bir yönlendirmeyi henüz yapmayı tercih etmedi. Powell sonrasında farklı bir çizgi izleyeceğinin sinyalleri de Verdi. Ancak piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyon ile mücadelede faiz politikası açısından gerekli sıkılığı göstermediğini düşünerek uzun vadeli 10 yıllık tahvil faizlerinde %4.75 ile 30 yıllık tahvil faizlerinde de %5.34 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleşmesine neden oldu.

Son dönemde açıklanan veriler ertesinde FED’in yılsonuna kadar faiz artırım ihtimalini hızla geriye çekmesi ile birlikte piyasalarda 2027 yılına ilişkin olarak tekrar faiz indirim politikasının devreye girip girmeyeceği fiyatlanmaya başlandı. Bu noktada özellikle uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin FED’in gösterge faizini sabit tutmasının, enflasyonun %2’lik uzun vadeli hedef seviyenin üzerinde kalma süresini de uzatacağı (65 aydır) görüşünü desteklemesiyle son yılların en yüksek seviyelerine tırmandı. Bu gelişme aynı zamanda 1990'ların başından bu yana görülen en uzun süreli hedef aşımını ifade etmektedir.

ABD-İran arasında yaşanan sıcak savaş durumunun Mart-Mayıs döneminde petrol fiyatı ortalamasını 100 doların üzerinde kalmasını sağlarken, Haziran ayında 82 dolar ortalama, Temmuz ayı da 84 dolar ortalama ile tamamlamasına yol açtı. Ağustos ayı sonuna gelirken bölgede beklenen rahatlamanın henüz sağlanmamış olması nedeniyle enerji kaynaklı enflasyonist baskının bir süre daha devam edebileceğini gözükmektedir.

Diğer taraftan ABD Hazine Bakanlığı’nın genişletilen tahvil geri alım programını finanse etmek için yaklaşık 1 trilyon dolarlık Hazine Genel Hesabı'ndaki kaynakların bir bölümünü kullanmayı değerlendirdiği haberinin gündeme gelmesi ile birlikte tahvil faizlerinde kısmi bir gerilemenin yaşandığını da görmekteyiz.

Piyasalarda daha önce tahvil geri alımlarının yeni kısa vadeli hazine bonosu satışlarıyla finanse edilmesi bekleniyordu. Bessent bu yaklaşımı "Treasury Twist" olarak tanımlamıştı. Hazine geçen hafta, uzun vadeli tahvillerde işlem başına uygulanacak geri alım miktarını en az iki katına çıkaracağını açıklamıştı.

Buna göre 10-20 yıl ve 20-30 yıl vadeli tahvillerde işlem başına üst sınır 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara yükseltilecektir. Daha büyük ölçekli operasyonların 9 Eylül'de başlaması ve 4 Kasım'da sona ermesi planlanıyor.(1)

Neticede piyasalar açısından konuya baktığımızda FED’in faiz indirimi beklentileri piyasaların risk iştahını ayakta tutuyor olsa da özellikle gelen ÜFE verisinden sonra, yükselen gümrük vergileri (en son Kanada’ya tekrar ilave gümrük vergisi geldi) ve enflasyon riskinin tam anlamıyla fiyatlanmadığı görüşü öne çıkmaktadır. Tüm bu belirsizlikler içerisinde Jackson Hole Sempozyumunun kısa vadede piyasalara yön vermesi beklenmektedir.

Jackson Hole 2026’da ne farklı olabilir?

Bu yılki en büyük değişiklik, 2026'nın başlarında Jerome Powell'ın yerine Federal Rezerv Başkanı olarak görev yapan Kevin Warsh başkanlığı olacaktır. Bu toplantı FED Başkanı olarak Jackson Hole'daki ilk toplantısı olacak, bu yüzden yatırımcılar başkanın para politikası yaklaşımını yakından takip edecekler.

Bu güne kadar Warsh, ileriye dönük faiz kararları hakkında Powell'a kıyasla daha az net sinyaller verdi. Bu durum, konuşmasını da tahmin etmeyi daha zor ve piyasalar için potansiyel olarak daha önemli hale getirmektedir. Yatırımcılar, onun hâlâ enflasyondan endişe edip etmediğine ya da faiz oranlarının enflasyonu FED'in %2'lik hedefine geri getirecek kadar yüksek olduğunu düşündüğüne dair ipuçlarını arayacaktır. Özellikle faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerektiği veya tekrar yükselebileceği önerisi piyasalar üzerinde büyük bir etki yaratabilir.

Yatırımcıların dikkat edeceği noktalar

- Enflasyon: Mevcut durumda FED yüksek enflasyondan mı endişe ediyor, yoksa enflasyonun %2'ye doğru geri döndüğünü mü düşünüyor?

- Faiz oranları: FED faizlerin yüksek kalması mı yoksa daha da yükselmesi gerektiğini mi düşünüyor?

- FED iletişimi: Toplantıda FED'in bundan sonra ne yapabileceği konusunda net ipuçları verilecek mi? Enflasyona daha güçlü bir odaklanma ABD dolarını destekleyebilirken, ekonomik büyüme konusunda daha fazla endişe onu zayıflatabilir.

Sonuç olarak toplantıların genel konseptinin akademik yönden zengin içerikli sunumlar, tartışmalar ve paneller ile destekleniyor olması göz önüne alındığında, FED başkanının piyasa odaklı kapsamlı net bir açıklama yapmasından ziyade ABD ekonomisindeki daha uzun vadeli yapısal ekonomik sorunlara dikkat çekmesinin muhtemel bir gelişme olmasını bekliyorum.

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(1) https://www.ekonomim.com/kuresel-ekonomi/abd-hazinesi-1-trilyon-dolarlik-hesabi-tahvil-geri-alimlarinda-kullanabilir-haberi-913972