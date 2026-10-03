Jakuzili teknede olay yeri incelemesi: En zayıf halka hangisi, Tera'cı mı Pusula'cı mı?

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Finans ve ekonomi benim işim değil.

Anlamadığım işe burnumu sokmam.

Siyaset deseniz, zaten yıllardır söylüyorum:

Hiç anlamam.

Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.

Ama iktidara gelenleri gördükçe, verdiğim oylarla gurur duymaya başladım.

İşin içinde yat, jakuzi, tender, özel uçak ve kadın varsa o benim işim

Ama işin içinde yat, özel uçak, kat varsa…

Bir de işin içine kadın girmişse…

İşte o benim uzmanlık alanım.

Hele hele kahramanımız, yüzüne ucuz kalemle boyanmış acemi tiyatro aktörü gibi sahteliği her yerinden akan bir sakal eklemişse…

Yola çıkarken Rabia işareti yapıp, kestirmeden Menzil’e varmışsa…

İşte orada magazinci ruhum kabarır…

Herkesin gözü Tera'nın patronunda ama bana göre asıl zayıf halka o değil

Herkesin gözü dev TERA’nın o da sakallı patronunda.

Benim magazinci gözümdeki zayıf halka ise Muhammed Yarız.

Hani şu “pusulacı çocuk.”

Herkes “Pusulayı şaşırmış” diyor ya…

Katiyen öyle bir durum yok.

Oğlan teamüden işin başında.

“Kompassı” sağlam, pusulası doğru göstermiş ona yolu…

İki yılda 4 tekne, 2 özel jet, bir tender, katlar, milyarlarca TL, milyonlarca dolar…

Tabii bir sevgili…

O da bilebildiğimiz kadarıyla…

Daha ilk okuyuşta magazinci tecrübem kulağıma fısıldadı

Magazinci hissi…

İç sesim, “Mutlaka bir kadın bağlantısı vardır” dedi…

Kural belli:

Kadını takip et, parayı bul.

Kural yine çalıştı, kadın bulundu.

Tanınmış bir şarkıcı…

Nedense hiç tanınmamış bir kadın merakları yoktur.

Tanınmış manken, tanınmış dizi oyuncusu, tanınmış şarkıcı…

Mutlaka üçünden biri…

Bir arkadaş teknesi uzmanı olarak olay yeri inceleme raporum

Magazin detektifi olarak “zayıf halka araştırmasına” nereden başlayacağımı çok iyi biliyorum.

Yani olay yeri incelemesine…

İyi bir tekne uzmanıyım.

Aman yanılmayın, pusulam falan yok.

“Arkadaş teknesi uzmanıyım.”

Olay yeri tabii ki lüks tekne.

Dört tekne var.

Tabii ki en lüksüne girdim direkt olarak.

Yani o günübirlikçi teknesine benzeyen “Pusula’ya” yan gözle bile bakmadım.

O gariban teknesi eski mahalleye “Biz nereden geldiğimizi hâlâ biliyoruz” sinyali.

Tabii o “hâlâ” kelimesini kendi mahallesi bile yutmuyor.

Milli ve yerli değerlerle yola çıkan teknenin bağlama limanı gayrimilli

Asıl teknenin adı “Loreta…”

Çıkan yazılara bakılırsa 34,36 metre boyunda bir Benetti Oasis…

Adam Rabia işareti ile yola çıktığına göre itikat bölgesine coğrafi olarak yakın bir isim seçecek.

“Çöl vahası” modelini seçmiş.

Çeşitli yayınlarda çıkan bir fotoğraf var.

Ancak benim tahminim asıl tekne o değil, ona benzeyen bir tekne.

Çünkü pusulacı arkadaşın teknesi Marshall Adaları’na kayıtlıymış, fotoğrafındakinin arkasında İtalyan bayrağına benzeyen bir bayrak var.

Benetti’nin bir demo teknesi olabilir.

Anlayacağınız millî ve yerli noktadan hareketle satın alınan Loreta’nın rotası gayrimillî bir bağlama limanı.

Neyse, sonradan görme zenginin malı sonradan göremeyen züğürtün diline vururmuş.

Biz asıl meseleye geçelim:

Teknenin sosyolojik kültürüne…

Fotoğrafa bakınca ilk gördüğümüz şey ne oluyor?

Resimde gördüğümüzün benzer bir tekne olduğunu varsayarsak, ilk dikkatimizi çeken yer tabii ki her yeni fon zengininin vazgeçilmez mekanı oluyor.

Yanılmadınız…

Bir jakuzi…

Koskoca tekneye bakınca ondan başka bir şey göremiyorsunuz.

Aklınıza gelen ilk soru tabii ki malum:

Yeni fon zengini jakuziye öyle tek kişi girmez.

Öyleyse kimlerle girilmiştir?

Polis de öyle düşünmeli ki önce o kişinin evine gitmiş.

Doğru adres.

Jakuzideki kadın…

İkinci soru: Pusulacı jakuziye neyle girmiştir: Haşemayla mı?

İkinci soru kendiliğinden geliyor:

Pusulacı, yeni fon zengini jakuziye neyle girmiştir?

Neyle girildiğini ancak tahmin edebiliriz ama neyle girilmediği konusunda hepimiz herhâlde mutabıkız:

Haşemayla girilmemiştir.

Mütedeyyin, muhafazakâr olsa bile yeni fon zengininin raconuna asla uymaz.

Ayrıca yeni mütedeyyin zenginlerin de artık haşemayı küçümsediklerini çok iyi biliyoruz.

Öyleyse geriye üç şık kalıyor: Bikini, tek parça veya…

Geriye üç şık kalıyor:

Bikini, tek parça mayo…

Veya çırılçıplak.

Kararı siz verin.

Rabia selamı ile yola çıkan ince sakallı yeni fon zengini, genç arkadaşımıza hangisini yakıştırıyorsanız yakıştırın.

Üçüncü soru: Jakuzide ne içilmiştir? Niğde gazozu mu?

Üçüncü soru…

Bu jakuzide acaba ne içilmiştir…

Filmlerde gördüğümüz klişe görüntü tabii ki şampanya.

Roze olanı tercih edilir ki, olaya biraz renk katsın.

Peki sizce bu muhafazakâr arkadaş jakuzisinde ne içmiştir?

Niğde gazozu mu…

Alkolsüz bira mı…

Riyad usulü alkolsüz şampanya mı…

Egzotik meyveli alkolsüz kokteyl mi…

Yoksa nargile mi…

Son günlerde Atpazarı’ndaki muhafazakâr genç mekanlarından gelen bilgiye bakılırsa “ejder meyveli smoothie” de nargile de gözden düşmüş.

Nargile içenleri kıro buluyorlarmış.

Benim işittiğim muhafazakâr mekanlarda alkolsüz bira yükseliyor

Benim işittiğim, son zamanlarda İstanbul’un yeni zengin işi muhafazakâr mekanlarında alkolsüz bira yükseliyor.

Kesin bilgim yok, tahminim şu:

Türk karasularında bunlardan biri olduğu kesin.

Ama tekne uluslararası sulara çıktığı anda kara suları kanunu bir kenara atılabilir.

O yüzden kafadan neler çıkacak çok merak ediyorum.

Jakuziye fazla takılmayalım.

Olay yeri incelemesinde sosyolojik ve kültürel davranış açısından daha önemli bölgeler var.

Mesela “kav”…

En kritik sosyolojik soru: Teknenin kavı var mı?

İlk soru…

Teknenin kavı var mı…

Kav opsiyonel bir şey.

Yani müşterinin isteğine bağlı.

Pusulacı arkadaş tekneyi bir başkasından almış.

Bir arkadaş teknesi uzmanı olarak kesinlikle söyleyebilirim ki ilk müşterisi tekneye mutlaka bir kav koydurmuştur.

Soru şu:

O kav boş mu…

Yoksa davetliye nezaketen doldurulmuş mu…

Türkbükü, Mandarin, Göcek'in son kanunu: Teknen kadar büyük tender

Genç pusulacının Türkbükü, Mandarin, Göcek kültürünü çok yakından takip ettiği belli.

Son 10 yılda elit Bodrum’un demir kanunu:

Teknen kadar büyük bir “tender”in olacak.

Tender aslında açıkta demirleyen megayatların yolcusunu sahile çıkarmaya ve yüzmeye götüren tekne.

Ama artık Bodrum ve Göcek sahillerinin vazgeçilmez raconu hâline geldi.

15 metrelik tenderle gelmeyen adamı Mandarin Oriental’a almazlar.

Maşallah çocuk trendy, o da var.

Araba filosu Fatih Altaylı'ya emanet: Bir F1 Grand Prix'i yapacak kadar araba

Otomobil konusuna gelince…

Mütevazıdan hallice bir filosu var ama o konunun uzmanı değilim, Fatih Altaylı’ya bırakıyorum.

Benim gördüğüm, üç beş tane daha alsaymış bir F1 Grand Prix’si düzenleyecek sayıda spor arabası olurmuş.

Yazık…

Eksik kalmış bir teşebbüs yani…

İki yılda oluşan bu servete bakınca insanın aklına gelen ilk soru

İki yılda yaratılmış bu ultra lüks mal varlığına bakınca insan sormadan edemiyor:

Nedir bu oburluk yahu…

Ondan da alayım, bundan da, onu da alayım, bunları da…

Sanki bir telaşları var.

Önce onlar adına masum bir gerekçe bulayım dedim.

Eh tabii böylesine güçlü siyasi işbirlikçileri ve bir de bu kadar açgözlü yatırımcı varsa…

Dandik bir teneke şirket iki haftada yüzde 4000 değer kazandırılmışsa…

Para böyle kamyon kamyon değil adeta tır tır dolusu akıyorsa…

Ne yapacak garibim bu kadar parayı?

Nereye koyacak?

Kendi şirketine koysa değeri yüzde 100 bin artacak, o zaman sazan sarmalını çakarlar

Kendi şirketine koysa şirketin değeri yüzde 100 bine çıkacak.

Para daha fazla akacak.

Al başına daha büyük dert!

Dümeni çakarlar, bu defa mahallenin büyük kurtları üşüşür.

Yok, bu da değil.

Telaşın nedeni, bunun böyle gidemeyeceğini, bir gün uyuyan denetim şirketlerinin böylesine pervasız bir tıkınmayı kaldıramayacağını biliyorlardı.

O yüzden aceleleri vardı.

Tabii ki her işte olduğu gibi, bu acele işe de şeytan karıştı.

Bir magazinci olarak son sözüm:

Paranın izini takip edin, sizi nereye kadar götürecekse götürür.

Yalnız bilin ki bunlar pusulacı adamlar.

Aman dikkat, o pusula sizi de yoldan çıkarmasın!

Olay yeri inceleme final raporu: Büyük patron Tera'cı, zayıf halka pusulacı

Bir magazinci tecrübesi ve tecessüsü ile yaptığım bu olay yeri incelemesi sonucunda yazdığım raporu bir cümle ile özetlemem gerekirse, görüşüm şudur:

Bu “Fon Fin Fon” sazan sarmalı olayı tam bir “organize işler” kategorisine giriyor.

Büyük patron “TERA’cı” sakallı adam.

En zayıf halka ise sakallı “pusula’cı” oğlan.

Soruşturma gittiği yere kadar ne kadar gidebilir bilemeyiz ama bunu o Rabia selamı çakan jakuzili oğlanın üzerine yıkarlar.

Görünen en zayıf halka o ve en güçlü ihtimal de bu…

Vatikan efekti: Fahrettin Altun fabrika ayarlarına mı dönüyor?

Eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u ve dünya görüşünü çok iyi biliyoruz.

Sadece biz değil, bütün dünya biliyor.

En iyi de gazeteciler biliyor.

Dün sosyal medyada onun yaptığı bir konuşmayı okudum.

Hayretler içinde kaldım.

İletişim Başkanıyken yaptıklarının, söylediklerinin bir satırına bile katılmazdım, bu konuşmasında tam aksine her kelimesinin altına imza atarım.

Bakın ne diyor Vatikan Büyükelçimiz Fahrettin Altun:

Hangisini seçeceğiz: Korkuyu mu, diyaloğu mu?

“Bir farklılık ile karşılaştığımızda aslında iki seçeneğimiz var:

Ötekini bir tehdit olarak algılayabiliriz ya da onu tanımaya çalışabiliriz.

Birincisi korku üretirken, ikincisi diyaloğu mümkün kılar.”

“Diplomasi, ötekinin varlığını tanıma sanatıdır.

Birini mutlaka aynı fikirde olmadan dinlemek anlamına gelir.

Kişinin kendi kimliğinden ödün vermeden başka bir toplumu anlaması manasına gelir.

Farklılıklar yokmuş gibi davranmadan ortak zemin aramak anlamına gelir.

Müslüman Müslüman kalabilir, Hristiyan Hristiyan kalabilir.

İnanan ve inanmayan kendi inançlarına sadık kalabilir; yine de insan onurunda buluşabilirler.

Bir olmak, tektipliliği gerektirmez.”

Altun soruyor: Adalet nedir? Özgürlük nedir? Ben de soruyorum: şehiden nedir?

“Öte yandan, radikal kimlik siyasetinin farklı biçimlerine sahibiz.

Ama üçüncü bir yola ihtiyacımız var:

Tektip olmadan topluluk olmak.

Düşmanlık olmadan farkındalıklar...

Dışlama olmadan kimlikler...”

Ve arkasından Papa X. Pius’un sorduğu şu soruları soruyor:

“İnsan olmak ne demek?”, “Adalet nedir?”, “Özgürlük nedir?”, “Gerçek nedir?” ve “Sonuç nedir? Bir hayatı anlamlı kılan nedir?”

Biz de “İyi de başkanken neler yapıyordun?” diye soracak mıyız?

Ne güzel bir konuşma değil mi…

Eminim birçok insanın aklına hemen şu soru gelecek:

“Arkadaş, iyi de başkanken neler yaptığını unuttun mu?”

Kendi cevabımı vereyim:

Ben böyle sorular sormayı gereksiz bulanlardanım.

Çevrem ona buna durmadan “Sen yetmez ama evetçiydin” diye parmak sallayan insanlarla dolu.

Ben hiç bir zaman onlardan olmadım.

Eğer dünden farklı bir noktaya gelebilmiş, bir anlayışta buluşabilmişsek güzel bir şey.

Konuşmayı yaptığı yerin adındaki 'laik' ne anlama geliyor?

Bu konuşmayı yaptığı yerin adı dikkatimi çekti:

“Caritas Politica Laik Cemaat Hareketi…”

Bilmiyordum, araştırdım.

“Katolik inancından esinlenen, siyaset ve toplumsal yaşamda ortak iyiliği geliştirmeyi amaçlayan bir sivil hareketmiş.”

Buradaki “laik” kelimesi bizim bildiğimiz anlamda değil; rahip veya ruhban sınıfından olmayan, inanan insan anlamında kullanılıyormuş.

T24'ün kapatılması olayına yeni gözlerle bakınca ne görünüyor?

Fahrettin Altun sosyoloji eğitimi almış bir öğretim üyesi.

Bana çok benzeyen bir eğitim süreci geçirmiş.

Doktora tezi: McLuhan ve Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırılması.

Vatikan Büyükelçisi olduktan sonra yaptığı bu ilk konuşmada söyledikleri bence aldığı eğitime uygun.

Umarım bir gün hepimiz böyle özgürlükçü ve adaletçi düşüncelerde birleşiriz.

Ve yine umarım bugünkü İletişim Başkanı da bu görevdeyken aynı düşüncelere yaklaşır.

Belki o zaman iktidarın medyaya bakışı da değişebilir.

T24 gibi bağımsız haber sitelerine kapatma gibi ülkemize hiç yakışmayan şeyleri yaşamayız.