Jeopolitik gerilimler altına talebi artırdı

Jeopolitik risklerin artması, piyasalarda gerilimi yükseltti. Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Borsada ise bilişim sektörü performansıyla dikkat çekiyor.

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar, Amerikan yapımı ATACMS füzelerinin kullanımıyla yeni bir boyut kazandı. Etkisi küresel piyasalarda hissediliyor. Moskova Borsası’nda türev işlemlerin kısa süreli durdurulması, piyasalardaki tedirginliği artırdı. Jeopolitik gerilimlerin yoğunlaştığı bu dönemde, yatırımcılar belirsizlikten korunmak için altına yöneldi.

Altında yükseliş sürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda %2,1 artışla 3 milyon 86 bin liraya ulaştı. Altın piyasasında toplam işlem hacmi 2,4 milyar TL’yi, işlem miktarı da 799 kilogramı buldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu veriler, piyasa aktörlerinin belirsizlik ortamında altına yöneldiğini doğruluyor. Goldman Sachs’a göre altın, merkez bankalarının alımları ve ABD’nin faiz indirimleri sayesinde gelecek yıl rekor seviyeye yükselecek. 2025’te en çok işlem görecek emtialar arasında altını sıralayan Goldman Sachs, fiyatların Donald Trump’ın başkanlığı döneminde kazançlarını artırabileceğini söyledi.

TLREF %50’nin altında

TLREF yüzde 50’nin altında seyrediyor. Ancak hala yüzde 49 gibi yüksek bir oranda. Bu nedenle kur hareketi sınırlı kalmaya devam ediyor.

Yatırımcının gözü bilişimde

Borsada ise yatırımcının gözü bilişim sektöründe. Endekste ağırlığı en yüksek hisse Mia Teknoloji yılbaşından bu yana yüzde 20,55 yükseldi. Bilişim sektöründe yılbaşından bu yana yüzde 100 üzeri yükselen 3 hisse var.

ZEYNEP’E SOR

PİYASA YAPICISI MI, PİYASA KATILIMCISI MI?

Piyasa yapıcısı; likidite sağlama, piyasa bilgisi, spread gelir, stratejik rol. Riski yönetme zorluğu, sermaye ihtiyacı, rekabet baskısı.

Piyasa katılımcısı; esneklik, alternatif seçenekler, fırsatlar, serbestlik. Likiditeye bağımlılık, bilgi eksikliği, kısıtlı etki, volatilite riski.

Dokuz aylıkta geliri sabit kalırken kârı düştü. Şirket yıl sonu gelir beklentisini aşağı çekti

Anadolu Efes’in dokuz aylık bilançosunu nasıl değerlendiriyorsunuz? /Bülent Kaba

Bülent, geçtiğimiz yıl oldukça iyi bir mali performans sergileyen Anadolu Efes bu yıl gelir ve kârlılıkta zayıfladı. Şirket piyasadaki sıkışıklıktan etkilendi. Yılın dokuz aylık döneminde gelirini sabit tutarken dönem sonu kârı %43 gerileyerek 13,6 milyar TL’ye indi. Veriler şirketin yıl sonunu da küçülerek kapatacağına işaret ediyor. Firma da dokuz aylık mali tablolarını yayınladıktan sonra yıl sonu gelirlerindeki hedefini düşürdü. Benzer şekilde aracı kurumlarda da önerilen hedef fiyatlarda revizyona gidilerek aşağı çekildiği gözleniyor. Hisse, uzun vadede yükselen yapıya sahip. Ancak zirvesini test ettiği temmuzdan sonra geriledi.

Arada satışlar olsa da ilk günden bu yana çıkış sürüyor. Göstergeler ilgiyi destekler nitelikte

Enerya Enerji’nin fiyatındaki artış sürecek mi?/Ümit Ağa

Ümit, Ağustos 2023’te 97,60 TL’den ilk açılışını gerçekleştiren Enerya Enerji, sonraki süreçte arada satışlar gelse de sürekli yükseldi. Hisseye yönelik ilginin ve talebin devam etmesi halinde çıkışın da sürmesi için gerekli zeminin varlığından bahsetmek mümkün olacak. Uzun vadede talebi destekleyecek ana unsur ise beklentiler. Şirket son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelirini düşürmesine rağmen dönem sonunda 2,9 milyar TL kâr açıkladı. Geçen yıl ise dokuz aylık dönemde zarar açıklamıştı. Hissenin gerek f/k gerekse pd/dd oranının makul seviyede olması, kârda büyümenin sürmesi halinde teşvik edici göstergeler olacaktır.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy IJB Fonu, dijital oyun dünyasına yönelik yatırımıyla %43,8 kazandırdı

IJB Dijital Oyun Sektörü Karma Fonu, dijital oyun sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yatırım yaparak kazanç fırsatı sunuyor. Toplam değerinin %80’ini dijital oyun yazılım ve donanım üreticileri, oyun platformları ve sektörel hizmet sağlayıcı şirketlerin hisseleri ile borçlanma araçlarına ayırıyor. 192 milyon TL fon büyüklüğüne sahip olan IJB, %6,51 doluluk oranı ve %4,81 pazar payına sahip. Portföyde yabancı hisse %52,82 olurken, yerli hisse %15,87 ve finansman bonoları %10,76 oranında. Fonun stratejisi, dijital oyun sektörünün global ölçekteki büyüme trendleriyle uyumlu olurken son bir yılda %43,82 getiri sağladı. Yıl başından bu yana ise %37,31 getiri sundu. Dijital oyun sektöründeki fırsatlardan yararlanmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar açısından alternatif olabilir.

TAHVİL

Yapı Kredi Yatırım, %57,32 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Yapı Kredi Yatırım, nitelikli yatırımcılara 19 Kasım 2024 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48, bileşik faizi ise %57,32’ye denk geliyor. 92 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %12,10 olacak.

%48 YILLIK BASİT FAİZ

18 Kasım 2024 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,15 seviyesinde bulunuyor. Yapı Kredi Yatırım çıkardığı bononun yıllık %48 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,15 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında şirket için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 19 Kasım 2024 olurken vade tarihi 19 Şubat 2025 olacak. Piyasada TRFYKYM22517 ISIN kodu ile işlem görecek.”

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YEO TEKNOLOJİ

Scatec firmasıyla Romanya’da GES yatırımı için anlaşma imzaladı. İşe 2025 yılında başlayacak

Yeo Teknoloji’nin %51 hissesine sahip olduğu Defic Globe, Norveç merkezli Scatec ASA’nın Romanya’daki iştirakleri ile anlaşmaya vardı. Anlaşma çerçevesinde iki ayrı güneş santrali yatırımını gerçekleştirmek üzere hisse devir anlaşması ve anahtar teslim inşaata yönelik bağlayıcı ön sözleşme imzaladı. Santrallerin yatırımı, Norveç’in önde gelen enerji gruplarından Scatec ile birlikte finanse edecek. Projede, Scatec %65 ve Yeo Teknoloji %35 paya sahip olacak. Santrallerinin anahtar teslim inşası ise Yeo Teknoloji tarafından gerçekleştirilecek. Projenin toplam sözleşme bedeli 108,2 milyon dolar olarak açıklandı. Santrallerin inşaatına 2025 yılında başlanacak. Şirket, yenilenebilir enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasiteye ulaşma hedefini sıklıkla belirtiyor.

ÖZATA DENİZCİLİK

Yurt dışı merkezli firmadan aldığı gemi tamir ve bakım işini tamamladı. Daha fazla iş almalı

Özata Denizcilik, geçtiğimiz ekimde duyurduğu yurt dışı merkezli bir firmayla yaptığı 2.000.000 dolar tutarındaki gemi tamir, bakım ve onarım sözleşmesi kapsamındaki çalışmaları tamamladı. Açıklamada işin tamamlandığı belirtildi. Müşteriden gelen ilave talepler doğrultusunda, projenin nihai tutarının 3.075.000 dolar olduğu ifade edildi. Tutar yaklaşık 105.471.270 TL’ye denk geliyor. Elde edilen gelir, Özata Denizcilik’in 2023 yılı hasılatının yaklaşık %4,57’sine denk gelmekte. Öte yandan firmanın açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelir ve kârlılıkta zayıf seyir dikkat çekiyor. Şirketin satışları %41 gerileyerek 1,38 milyar TL’ye indi. Dönem sonu net kârı ise %74 azaldı ve 228,3 milyon TL oldu. Firmanın gelirlerini büyütme noktasında zorlandığı gözleniyor.

ASELSAN

AB üyesi bir ülkeye ihracat gerçekleştirecek. Tutar küçük olsa da yurt dışı açılımını destekliyor

Aselsan, AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisi ile radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik satış sözleşmesi imzaladı. Toplam tutarı 16.632.000 euro olurken güncel kurdan yaklaşık 604 milyon TL’ye denk geliyor. Yıllık gelirinin yüzde 0,61 seviyesinde olan bedel, firma açısından göz ardı edilecek boyutta. Tutar, Aselsan açısından düşük de olsa şirketin savunma sanayisinde uluslararası pazarlardaki açılımını güçlendirmesi açısından önemli olarak nitelendirilmeli. İhracat kapsamındaki sistemler, Aselsan’ın ileri teknolojiye dayalı çözümler sunma kapasitesini güçlendirirken yurt dışı pazarlarda güvenilir bir tedarikçi olmasını destekleyecektir. Bu bağlantıyla birlikte yıllık gelirinin %106,7’si oranda yeni iş almış oldu.