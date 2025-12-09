Jestiyon, 15 ayda 15 ülkede 5 bin şirket kurulumu yaptı

Şirket kuruluşunu 15 dakikaya indiren dijital şirket kurma platformu Jestiyon’un Kurucu ve CEO’su Arın Dağ, son 15 ayda 15 farklı ülkeden 5 bin girişimciye ulaştıklarını belirtti. Dağ, “Sadece İngiltere’de her yıl 30 bin Türk şirket kuruyor. Dijital altyapılar, globalleşmek isteyen girişimcinin önünü hiç olmadığı kadar açtı” diyor.

Küresel pazarlara açılmak isteyen Türk girişimcilerin yurt dışında şirket kurma eğilimi son yıllarda hızla arttı. Pandemiyle birlikte ivme kazanan dijitalleşme, e-ticaretin yükselişi, döviz geliri elde etme isteği ve vergisel avantajlar, bu trendin temel itici güçleri arasında yer alıyor. Türkiye, İngiltere, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Almanya ve Estonya gibi farklı pazarlarda şirket kurmak isteyen ve hizmet sektöründe yer alan girişimcilere uçtan uca çözümler sunan ‘dijital şirket kurma platformu’ Jestiyon, bu eğilimin en hızlı büyüyen oyuncularından biri oldu.

Şirket kuruluşunu 15 dakikaya kadar indiren teknolojik altyapısıyla dikkat çeken Jestiyon, son 15 ayda 15 ülkeden 5 bin kullanıcıya ulaştı. Platform; şirket kuruluşundan muhasebeden finansal danışmanlığa kadar tüm süreçleri tek panel üzerinden dijital olarak sunuyor.

Jestiyon Kurucu ve CEO’su Arın Dağ, Türk girişimcilerin İngiltere’ye ilgisinin özellikle Brexit sonrası hızla arttığını belirterek şu bilgileri veriyor: “2023’te İngiltere’de 900 bin şirket kuruldu. Bunun yaklaşık 150 bini non-resident girişimciler tarafından açıldı. Bu 150 binin 30 bini Türkler. Yani her yıl Türkler İngiltere’de adeta yeni bir rekor kırıyor.” Dağ’a göre bunun üç temel sebebi öne çıkıyor: Döviz bazlı gelir elde etme isteği, daha şeff af, hızlı ve düşük maliyetli regülasyonlar, e-ticaret ve teknolojide büyüyen global talep.

e-ticaret sektöründeki yıllık yüzde 85-90’lara varan büyüme oranları, Türk girişimcinin yurt dışı pazarlarına açılma motivasyonunu güçlendiriyor. Yazılım, danışmanlık, oyun, SaaS ve fintech gibi teknolojik hizmet ihracatının öne çıktığını belirten Dağ, “Son dönemde fintech girişimlerinin de şirketleşmede İngiltere’yi tercih ettiğini görüyoruz” diyor.

DİJİTAL PLATFORMLAR ŞİRKET KURULUŞUNU 15 DAKİKAYA İNDİRDİ

2022 yılında profesyonel hayatı bırakıp Jestiyon’u kurduğunu anlatan Dağ, “Müşterilerimiz sadece Türkiye’den değil. Örneğin ikinci büyük müşteri grubumuz Azerbaycanlılar” şeklinde konuşuyor. Jestiyon’un fark yarattığı nokta, şirketleşme sürecinin neredeyse tamamen dijital hale getirilmesi. Platform üzerinden girişimciler, bulunduğu yerden kalkmadan başvurularını tamamlayabiliyor, şirket kuruluşları ortalama 15–30 dakika içinde sonuçlanıyor. Dijital bankalar üzerinden hesap açılışı da aynı hızla yapılabiliyor. Dağ, bu dönüşümü şöyle özetliyor: “Girişimci Londra’ya gitmeden, ıslak imza gerekmeksizin şirketini açabiliyor. Tüm muhasebesel akış, fatura süreçleri, beyan dönemleri tek panel üzerinden yürütülüyor. Zaman tasarrufu çok ciddi. Artık globalleşmek için fiziksel olarak bir ülkeye gitmek şart değil.”

EN HIZLI BÜYÜME İNGİLTERE VE BAE’DE

Şirket bugün İngiltere, Türkiye, ABD, Almanya, Estonya ve BAE’de aktif. İngiltere’den geliyor. İngiltere’deki dijital regülasyon yapısı şirket kuruluş süreçlerini kolaylaştırırken, Jestiyon’un müşteri portföyünün yüzde 65’i İngiltere’de şirket kurdu. BAE ise Türk girişimcilerin yeni gözdesi. Dağ, Dubai’de teknoloji ekosisteminin güçlü bir yatırım hamlesiyle yeniden şekillendiğini belirterek, “Dubai’de vergi avantajları ve şirket kuranlara verilen uzun süreli oturum izinleri ilgiyi artırdı. Fiziki süreçlerin zorunlu olması bizim dijital modelimize tam uymasa da kullanıcı talebi o kadar yoğun ki Dubai’de hızlı bir büyüme yakaladık” diyor.

YENİ TREND: SOLO-PRENEUR ÇALIŞMA MODELİ

Dağ, “2025 girişimci trendleri arasında yer alan solo-preneur modeli— tek kişiyle yönetilen esnek ve dijital iş yapıları—şirketleşme süreçlerini daha da basitleştiren çözümlere olan ihtiyacı artırıyor. Örneğin bir konunun uzmanı Dubai’de şirket kurup kendi adına danışmanlık veriyor. Buna akademisyenler de dahil. Özetle, mikro KOBİ’lere, bireysel gişimcilere ve beyaz yaka olup kendi şirketlerini kuranlara hizmet veriyoruz” diye konuşuyor.

“Globalde bu işin bir numarası olmak istiyoruz”

Arın Dağ, hali hazırda Jestiyon’un verdiği hizmetleri dünya çapında veren dört marka olduğunu kaydediyor ve şunları söylüyor: “Dünyada bu işin bir numarası olmak istiyoruz. Sadece Türkiye’ye hizmet veren bir şirket olmayacağız. Afrika’dan da bir işletme İngiltere’de şirket kurmak istiyorsa bunu yapıyoruz. Bir mikro KOBİ’nin tüm ihtiyacını karşılıyoruz. Tüm gerekli yazılımları bir araya topluyoruz. Türkiye’nin hizmet ihracatçıları arasında yerimizi aldık. Londra ve İstanbul ofisimizde toplam 15 kişi çalışıyor. Bizim gelirlerimizin yüzde 85’i dövizle.”

1 Şubat'ta İngiltere'de maliyet artıyor, altyapı hazır

Türkiye’de de e-fatura ve e-arşiv geçişlerinin hızlanmasıyla dijitalleşmiş fi nansal süreçlere olan ihtiyaç arttı. Dağ, e-belgelerin iş dünyasında verimlilik ve kayıt dışılıkla mücadelede önemli bir yer tuttuğunu belirterek, bu yapının global girişimciliği desteklediğini ifade ediyor.

Ayrıca kendilerinin geliştirdiği “Jesty Verify” teknolojisi ile İngiltere’de de kimlik doğrulama ve kara para aklamayı önleme (AML) süreçlerini tamamen dijitalleştirdiklerini kaydediyor. Özellikle İngiltere’de AML yetkilerinin HMRC’den FCA’ya devredilmesiyle daha sıkı hale gelen süreçlerin yeni dönemde dijital doğrulama sistemlerine olan talebi artırması bekleniyor. Dağ, “Hem uyum hem hız sağlıyoruz. İngiltere’de şirket kurma maliyetlerinin 1 Şubat 2026’dan itibaren artacak olması dijital doğrulama altyapılarını daha önemli hale getirecek" diyor.

Türk girişimcilerin en çok şirket kurduğu 5 sektör

■ E-ticaret ■ Yazılım ve teknoloji (SaaS dahil) ■ Danışmanlık ve profesyonel hizmetler ■ Oyun ve dijital içerik ■ Fintech girişimleri