JETEX, İGA’da 60 milyon Euro’luk Yatırıma ortak geldi, 1350 Euro ödeyeni özel salondan uçuracak

ÖNCEKİ akşam “Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”nin “Semiha & Abbuş Bilecik Atölyeleri” açılışı, BEEV’in “Kıvılcım Paketleri”nin 55 okula dağıtımı için gittiğim Hatay’dan dönünce doğrudan “JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali” açılış buluşmasına uğradım.

Kalyon Holding ve İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, JETEX Kurucusu ve CEO’su Adel Mardini, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen konuklarını karşılarken Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ile sohbet ettik.

Murathan Kalyoncu, İstanbul Havalimanı’nda ayrı bir noktaya yaptıkları özel yolcu salonu, “JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali”nin inşaatının uzun sürdüğünü şöyle ortaya koydu:

- Koca İstanbul Havalimanı’nı 42 ayda inşa ettik. Genel Havacılık Terminali’nin inşaatı 36 ay sürdü. Burası dünyada öne çıkan Genel Havacılık Terminali oldu.

Yatırım bedelini sorduk, rakamı yuvarladı:

- 60 milyon Euro civarında yatırım yapılmış oldu.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, araya girip şu bilgiyi verdi:

- İGA, bu yatırıma başlarken JETEX’in Kurucusu Adel Mardini çok yakından ilgilendi. İşletmeyi yapmaya talip oldu. Süreç içinde işbirliği yüzde 50-50 ortaklığa dönüştü.

JETEX’in yatırıma ortak olup olmadığını merak ettik, Bilgen paylaştı:

- Yatırım bedelinin yüzde 50’sini JETEX karşıladı.

Murathan Kalyoncu’ya “JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali”ni kimlerin kullanacağını sorduk, kişi başına geçiş ücretlerini paylaştı:

- Bu terminali özel uçak sahip ve yolcularının yanı sıra tarifeli seferlerdeki business yolcular da kullanabilecek. Kişi başına tek yönde 850 Euro, çift yönde 1350 Euro ödeyen yolcular bu özel terminalde ağırlanacak.

İstanbul Havalimanı’ndaki mevcut Genel Havacılık Salonu’nun hizmete devam edeceğini kaydetti:

- Yeni özel terminali kullanacak özel uçak sahip ve yolcuları, ekstra ücret ödeyecek.

Özellikle özel uçak sahiplerini “JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali”ne çekmeleri konusundaki hedeflerini öğrenmek istedik:

- Özel uçak sahiplerinden Avrupa yakasında olanlar Atatürk Havalimanı Genel Havacılık’ı, Anadolu yakasında olanlar da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık’ı kullanıyor. Bedeli daha yüksek olan bu terminale gelirler mi?

Murathan Kalyoncu, iddialı yanıt verdi:

- Aslında resmi açılış öncesi 1 aydır burası hizmet veriyor. Günde 15 dolayında misafir ağırlandı. Resmi açılışın ardından ilgide artış bekliyoruz. Özel uçak sahiplerini de buraya yönlendirmek için konuşuyoruz. 1 yılda özel uçak sayısını ciddi artıracağımıza inanıyorum.

Selahattin Bilgen de özel terminal taleplerini İGA’ya iletenler arasında Tarkan ve Ebru Gündeş’in de olduğunu bildirdi:

- Yeni Genel Havacılık Terminalimizde ağırlayacağımız günlük misafir sayısının 150 dolayında olmasını hedefliyoruz. Resmi açılış öncesi günlük ortalama 15 misafir ağırlamamız, hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi gösteriyor.

JETEX Kurucusu ve CEO’s Adel Mardini, açılış buluşmasında şu mesajı verdi:

- Değerli ortağımız İGA İstanbul Havalimanı ile birlikte küresel ağımızı genişletmekten büyük heyecan duyuyoruz. Hem özel jet hem de ticari hava yolu yolcuları için bu deneyimi tasarlamak adına büyük emek verdik.

“JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali” açılış buluşmasındaki sohbetler sırasında 2023 yılı Eylül ayını anımsadım. Dönemin İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’yla “Airport Council International-ACI” (Uluslararası Havacılık Konseyi) toplantısı için gittiğimiz Seul’deki (Güney Kore) sohbetimizde Genel Havacılık Terminali konusunu şöyle anlatmıştı:

İstanbul Havalimanı boyutundaki havalimanlarında ayrı Genel Havacılık terminali talep edilir. Biz de bunu dikkate alarak 30 milyon Euro’luk yatırıma başladık. Terminali Tabanlıoğlu tasarladı. İkonik bir yapı olacak. 2024’ün ilk çeyreğinde hizmete girecek.

“İGA Genel Havacılık Terminali” için yapılan harcama ikiye katlanmış, tamamlanması da planlanan süreyi 2 yıl aşmış görünüyor…

Bu süreçte JETEX’in yüzde 50 ortaklıkla yatırıma da katılması, Türkiye’ye uluslararası sermaye çekmek açısından önem taşıyor…

Türkiye’deki özel uçak sahiplerinin, Tarkan, Ebru Gündeş gibi sanatçıların, ünlü futbolcuların, özellikle Rus milyarderlerin “JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali”nde günlük 150 yolcu hedefinin rahatlıkla yakalamasını sağlayacağı anlaşılıyor…

İstanbul markasını yukarı Taşıyacağız, hangar yaptıkça Gelen özel uçak artacak

KALYON Holding ve İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, konuklarından Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın koluna girip “JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali”ni gezdirdi.

Sonrasında Cemal Kalyoncu’ya sordum:

- Fuat Bey, Sabiha Gökçen’deki Genel Havacılık Terminali’ni kullanıyor. Transfer etmeyi başarabildiniz mi?

Şu yanıtı verdi:

- Hangarlarımızda eksiklik var. Hangar yatırımlarımız tamamlanınca Fuat Bey’i de buraya transfer ederiz.

Cemal Kalyoncu, buluşmadaki konuşmasında İGA İstanbul Havalimanı’nı “Türkiye’nin dünyaya açılan prestiji” olarak niteledi:

- Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle “Türkiye’nin zafer anıtı” İGA İstanbul Havalimanı, küresel havacılığın lideri konumuna yükseldi. Bizim için en büyük ödül, ülkemize yeni yatırımlar kazandırmak, gençlerimize miras kalacak eserler bırakmaktır.

İstanbul’un Türkiye’nin dünya çapındaki en değerli markası olduğunu vurguladı:

- Yeni terminalimizle özel havacılıkta; dünya liderlerinin, yabancı yatırımcıların, iş insanlarını, sanatçıların, sporcuların ülkemizde kusursuz şekilde ağırlanmasına imkan tanıyoruz. İstanbul markasını hep birlikte azimle, kararlılıkla çalışarak daha yukarıya taşıyacağız.

Şu noktanın altını çizdi:

- Tüm dünyada çatışmaların ve savaşların devam ettiği, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde hayata geçirilen bu yatırım, Türkiye’nin bir “istikrar adası” ve “güvenli liman” olduğunun en güçlü kanıtıdır.

İstanbul Havalimanı’ndan 120’den fazla ülkedeki 340’ı aşkın destinasyona seferler yapıldığına dikkat çekti:

- İGA İstanbul Havalimanı, ülkemizin ekonomisine, turizmine ve uluslararası ticaretine değer katıyor. Yolcu kapasitesinin 120 milyona taşınması, yılın ikinci yarısında açılacak 4’üncü pist ve Genel Havacılık Terminalimizle özel havacılıkta dünyanın göz bebeği olma yolundayız.

‘Nazende çiçeği’nden İlhamla tasarlandı

“JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali”nin açılış buluşmasında mimar Melkan Gürsel ve Özdem Gürsel’ke karşılaştık. Melkan Gürsel, açılışa katılma gerekçesini paylaştı:

- Bu terminal bizim projelerimizden biri…

Terminalle ilgili bilgi notunda tasarımla ilgili şu noktanın altı çizildi:

Terminal binası “Nazende çiçeği”nden ilham alınarak tasarlandı.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, yeni Genel Havacılık Terminali’ni şöyle niteledi:

- Burası bizim için bir prestij projesi…

Terminalle ilgili bilgi notunda şu ayrıntılar yer aldı:

JETEX, Dubai, Paris, Singapur ce Marakeş gibi şehirlerde terminal ağları işletiyor.

Terminal binası 5 bin metrekarelik alana 3 katlı olarak inşa edildi.

Terminalin toplam eş zamanlı ağırlama kapasitesi 350-400 kişi.

Terminaldeki süitlerde misafirlere özel oturma ve dinlenme alanları ve spa hizmetleri yer alıyor.

Burası Dubai’den daha iyi olmuş

“JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali” açılış buluşmasında Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile sohbet ederken Limak Grubu’nun kurucu ortağı Nihat Özdemir yanımıza uğradı.

İGA İstanbul Havalimanı konsorsiyumunun önceki ortaklarından olan Nihat Özdemir, yeni Genel Havacılık Terminali ile ilgili izlenimini paylaştı:

- Biz Dubai ve Cannes’da JETEX’in işlettiği terminalleri kullanıyoruz. Burası Dubai’de daha iyi olmuş.