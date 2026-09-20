Johnny Depp’in iki ruhlu tavşan adamı Tersane’ye nasıl geldi?

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Haberi önce dün sabaha karşı saat 03.00’te “Deadline Hollywood” haber sitesinde okudum.

“Deadline Hollywood” sinema, televizyon ve eğlence endüstrisi alanlarındaki en önemli haber sitesi diyebilirsiniz.

Çok büyük bir medya grubunun yayını.

Aynı grupta Variety, Rolling Stone, Billboard, Robb Report gibi ünlü yayınlar var.

Kaptan Jack Sparrow Osmanlı Tersanesi’nde

Haber işte böyle, dünyada çok takip edilen bir Hollywood haber sitesinde yayımlandı.

Haber şuydu:

“Johnny Depp’in ilk heykeli İstanbul Sanat Fuarı’nda sergilenecek…”

Yani Karayip Korsanları dizisinin ünlü Kaptan Jack Sparrow’un hayalet gemisi Osmanlı Tersanesi’ne yanaşacaktı.

Heykelin adı “Bunnyman”di.

Yani “Tavşan Adam…”

Haberde sergileneceği yer hakkında da bilgi vardı:

“İstanbul’un yeni sanat merkezi olan bir Osmanlı tersanesinde…”

Böylece bütün dünya Johnny Depp’in ilk heykelinin Contemporary Istanbul Sanat Fuarı’nda sergileneceğini duydu.

Hikâye geçen yıl İsviçre’de bir fuardaki buluşmada başladı

Contemporary Istanbul 22 Eylül akşamı Tersane’de verilecek resepsiyonla açılıyor.

Bu yılki fuar için bundan daha büyük bir uluslararası tanıtım olamazdı.

Haberi okur okumaz aklıma şu soru takıldı:

Johnny Depp’in heykeli Tersane’ye nasıl geldi?

Contemporary Istanbul’ın kurucuları Ali ve Rabia Güreli’yi arayıp bilgi aldım.

Her şey geçen yıl Zürih Sanat Bienali sırasında başlamış.

Keşke Johnny Depp’in birkaç eseri Contemporary Istanbul’a gelse

Ali ve Rabia Güreli Zürih’te, Sigg Art Foundation’ın kurucusu Pierre Sigg ile bir araya gelmişler.

Pierre Sigg büyük bir koleksiyoner ve aynı zamanda Johnny Depp’in eserlerini destekleyen bir vakfın kurucusu.

Onun bir şapkası daha var:

Contemporary Istanbul Danışma Kurulu üyesi.

Johnny Depp’in birkaç eseri de Zürih’te sergileniyormuş.

Ali ve Rabia Güreli orada Pierre Sigg’e “Keşke Johnny Depp’in eserlerini Contemporary Istanbul’da sergileyebilsek” demişler.

Fazla umutları yokmuş ama Pierre Sigg onları şaşırtan bir cevap vermiş:

“Neden olmasın…”

Görüşmeler işte böyle başlamış.

Ama tahminlerinin ötesinde bir gelişme olmuş.

Dünya prömiyeri Şanghay ile İstanbul’da eş zamanlı

Sigg Art Foundation, İstanbul’a Johnny Depp’in çok özel bir çalışmasını getirmeye karar vermiş.

Depp’in ilk heykel çalışması seçilmiş sergi için.

Ve bu heykelin Şanghay Sanat Fuarı ile aynı anda bütün dünyaya tanıtılması kararlaştırılmış.

Elinde “hakikat kılıcı”nı tutan iki ruhlu tavşan bize hangi hakikati anlatacak?

Heykelin adı “Bunnyman…”

Yani “Tavşan Adam”.

Yarı insan, yarı tavşan formunda bir heykel.

“Hakikat kılıcı” taşıyan bir koruyucu figür…

Tabii çok merak ediyorum…

Bunnyman bize hangi “hakikati” anlatacak?

Evrensel bilginin truth’unu, yani “gerçeği mi”?

Yoksa Trump’ın truth’unu mu?

Yani “gerçeğin” yerine koyduğu, post-truth denilen imal edilmiş bir “hakikati” mi…

Salı günü o heykelin karşısına geçip soracağım

Salı günü inşallah o heykelin karşısına geçip bu soruyu Bunnyman’e soracağım.

Tabii çevredeki sanatseverleri rahatsız etmemek için herkesin duyacağı şekilde yüksek sesle değil, kulağına fısıldayacağım demek istiyorum.

Şu günlerde Amerika’da elinde “adalet terazisi” tutanların reytingi pek yüksek değil.

Bakalım elinde “hakikat kılıcı” tutanların dünya prömiyeri nasıl geçecek.

Bu tavşan, Alis Harikalar Diyarı’ndaki “Beyaz Tavşan” mı?

Tabii o tavşanı görünce aklıma hemen Alis Harikalar Diyarında filmi geldi.

Acaba Johnny Depp bu figürü kendisinin “Şapkacı” rolünü oynadığı Alis filminden esinlenerek mi yaptı?

O filmdeki white rabbit (beyaz tavşan) yani.

Hayır, öyle değilmiş.

The Bunnyman, onun çocukluk anıları ile hayal dünyası arasında gidip gelen bir şeymiş..

Çocukken rüyasında sık sık bir tavşan görürmüş.

Merdivenin başında duran yüzü olmayan tavşan

Yüzü olmayan bir tavşanmış ve Kentucky’deki çocukluk evlerinin bodrum merdivenlerinin başında dururmuş.

Ancak bu figürün kökeninde oğlu Jack’in yaklaşık beş yaşındayken yaptığı bir çizim varmış. Bu çizim, Depp’e kendisinin de benzer yaşlarda tekrar tekrar gördüğü bir rüyayı hatırlatıyormuş.

Bana biraz “Amerikan kasabası korku filmi” gibi geldi.

İki ruhlu tavşan heykelinin temeli Suudi Arabistan’da çöl şehri El-Ula’da atılmış

Anladığım kadarıyla oldukça büyük bir heykel bu: 2 metre yüksekliğinde.

Beyaz bronzdan yapılmış.

Bu heykelin temeli, Johnny Depp ile Pierre Sigg’in Suudi Arabistan’ın El-Ula kentindeki buluşmasına dayanıyormuş.

Johnny Depp’in bu ilk heykeli dünyada ilk kez Şanghay ve Contemporary Istanbul’da eş zamanlı olarak sergilenecek.

Yani Johnny Depp’in heykel sanatçılığının da bir tür “dünya prömiyeri” olacak.

Johnny Depp ilk heykelinin dünya prömiyeri’ne gelecek mi?

Tabii bu bilgileri alınca insanın aklına şu soru geliyor:

Johnny Depp, sanatçı tarafı açısından bu kadar büyük bir dünya prömiyerinde kendisi de bulunacak mı?

Tabii ki bu soru Ali ve Rabia Güreli’nin de aklına gelmiş ve Pierre Sigg’e sormuşlar.

Onun verdiği cevap şu olmuş:

“Bir sürpriz yapabilir…”

Ben de herkese duyurayım.

Kesin değil ama Johnny Depp bir sürpriz yapıp İstanbul’a gelebilir.

Gelirse bu onun ikinci gelişi olacak.

Birincisi konser içindi.

O sefer yanlış bilmiyorsam Vakko’nun Nişantaşı’ndaki otelinde kalmıştı.

Artık sırtımda Homer Simpsons’ı pataklayan bir tavşan kardeş var

Ben Bunnyman değil ama Bugs Bunny, yani çizgi roman kahramanı “Tavşan Kardeş” hayranıyım.

Küçük yeğenim geçen hafta Amsterdam’dan bana harika bir Bugs Bunny tişörtü getirdi.

Arka tarafında Bugs Bunny’nin Simpsons çizgi filminin baba karakteri Homer’i pataklarken gösteren harika bir desen var.

Tam benim “çizgi roman ruhuma” uygun.

James Baldwin’in İstanbul fotoğraflarını merakla bekliyorum

Bu hafta İstanbul tam bir sanat merkezi olacak.

Contemporary Istanbul, Boğaz kenarında büyük bir ev daveti ile başlıyor.

Ertesi akşam Tersane’de açılış resepsiyonu var.

Moncler’in Seçil Prim sergisi, Peugeot’nun fotoğraf sergisi daveti de bu hafta içinde.

Ayrıca çok merakla beklediğim bir sergi daha var:

İstanbul’74’ün düzenlediği Robert Montgomery’nin solo fotoğraf sergisi.

Adı: “James Baldwin’s Balcony in Istanbul and the Other Works”.

O da 23 Eylül günü açılıyor.

Yani bu hafta benden bol bol sanat ve kültür okuyacaksınız.