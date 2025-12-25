Kâbe topraklarından gelen Noel açıklamasının tam metnini okudunuz mu?

Biz burada şöhretli insanlara karşı yürütülen uyuşturucu operasyonları ile meşgulken, önceki gün İslam dünyasında devrim sayılabilecek bir gelişme oldu.

Ve bu gelişme bizdeki vuvuzela içinde gürültüye gitti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İslam âleminde ilk sayılabilecek bir açıklama yaptı…

Açıklamayı belki okumuşsunuzdur.

Ama tam metnini okumakta yarar var.

O nedenle buraya tam metnini koyuyorum.

Hep birlikte dikkatle okuyalım.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ SELMAN DİYOR Kİ

(*) “Eskiden Noel’i ve diğer pagan bayramlarını kutlamayı yasaklıyorduk. Ancak şimdi İslam dininin, şeyhlerin ve din âlimlerinin benim kişisel tavsiyelerim doğrultusunda hazırladığı yeni ve güncellenmiş bir versiyonuna sahibiz.”

(*) “Yeni vizyonumuz uyarınca artık Hristiyan ve Yahudi dini bayramlarını ve etkinliklerini kutlayabiliriz.”

(*) “Elimizde kutlama ve eğlenceye izin veren hazır fetvalar var.”

BU AÇIKLAMAYA BİR DE ŞU ÜÇ AÇIDAN BAKIN

Bu açıklama üç bakımdan önemli.

(*) BİR: Kâbe’nin bulunduğu toprakların başındaki yönetici, “Noel ve Yahudi bayramlarını kutlayabiliriz” diyor.

(*) İKİ: “İslam dini şeyhlerinin ve âlimlerinin güncellenmiş versiyonundan” söz ediyor.

Yani “İslam dini de güncelleştirilebilir” diyor. Bunu “reform” olarak da yorumlayabilirsiniz.

(*) ÜÇ: “Buna izin veren fetvalar var” diyor. Yani inceletmiş.

ESKİ DİYANET BAŞKANININ FETVASI BİZE NE DİYORDU

Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok değil, sadece bir yıl öncesine gidin.

Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yıl önceki Diyanet İşleri Başkanının tam da bugünlerde verdiği fetvayı hatırlayın…

Bir yüzyıldır yılbaşını kutlayan bu ülkenin vatandaşlarına açık açık “Yılbaşı kutlaması yapmayın” diyordu…

Buyurun…

Asıl fetva “Kâbe’nin bulunduğu” topraklardan geldi.

BU HAFTA DENİZLİ’DEN GELEN YILBAŞI GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Farkında mısınız…

Türkiye bu yıl yılbaşını geçen yıllara göre çok ama çok daha parlak ve ışıklı kutluyor.

Bu haftanın başından itibaren Denizli’den inanılmaz güzel yılbaşı kutlaması görüntüleri geliyor.

Belediye Başkanı, Çamlık mevkiinde çok güzel bir yılbaşı pazarı kurmuş.

İnsanlar rengârenk bir eğlence ortamında kutluyor.

İZMİR’DEN BÜTÜN TÜRKİYE’YE YAYILAN GÜL SOKAK CIVILTISI

İzmir bu yıl cıvıl cıvıl.

Alsancak Gül Sokak, Londra gibi ışıklandırıldı.

Pastaneler, kafeler yılbaşı renklerine boyandı.

Kuşadası rengârenk.

MERSİN’DE MUAZZAM BİR YILBAŞI PAZARI

Mersin’de muazzam bir yılbaşı pazarı kuruldu.

Ankara öyle.

İstanbul Beyoğlu öyle.

Geçen hafta sonu Londra’daydım…

Oxford Caddesi’nde inanılmaz bir kalabalık vardı.

LONDRA OXFORD CADDESİ’NDE NOEL ARİFESİNDE KUR’AN OKUYAN ARAP

O cadde üzerinde çok ilginç iki kişiye rastladım.

Bir köşede yaşlı bir adam, etrafına topladığı çocuklara Hazreti İsa’nın doğumunu anlatıyordu.

Hiç abartmıyorum.

Ondan altı-yedi metre ötede, Arapların uzun entarisini giymiş, başına kefiye takmış sakallı bir adam, elinde Hazreti Muhammed’i anlatan bir broşür dağıtıyordu.

Arkasındaki küçük bir müzik setinden de Kur’an sesi geliyordu.

“İŞTE BUDUR” DEDİĞİM O AN

Orada beş dakika durup seyrettim.

Ne rahatsız olduğunu gösteren biri vardı…

Ne de o insanı rahatsız eden biri.

Hristiyanların en kutsal bayramı Noel’e bir hafta kala, o köşede Kur’an okunuyordu.

“İşte budur” dedim.

Birlikte yaşama kültürü, birlikte yaşayabilme medeniyeti.

TÜRKİYE BİR DE “21 ARALIK, AYDINLIĞIN KARANLIĞI YENMESİNİ” KEŞFEDİYOR

Aralık ayı bütün dünyada insanların barış ve sevgiyi, birlikte eğlenme keyfini, aile içinde olma duygusunu temsil eden küresel bir ayin hâline geliyor.

İnsanlık sanki pagan dönemlerin toplumsal eğlenme ve kutlama kültürünü yeniden keşfediyor.

Türkiye birkaç yıldır 21 Aralık’ı, yani pagan dönemlerden kalma bir kutlama geleneğini “Nardugan” olarak yeniden canlandırıyor.

NOEL’İN KÖKENİ DE ASLINDA PAGAN BAYRAMLAR

21 Aralık “aydınlığın karanlığı yendiği gün.”

Kökeni Antik Roma’da “Saturnalia”, Kuzey Avrupa’da “Yule” olarak biliniyor.

Noel’in kökeni de aslında Hristiyan değil, budur.

Yıllardır şunu savunuyorum:

Müslüman âlemi de Ramazan ayını böyle bir havaya sokmalıdır.

Körfez Arap ülkelerinin bazıları bunu şimdiden başlattı.

LONDRA RAMAZAN’I DA KUTLAMAYA BAŞLADI

Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı bunu kendi şehrinde hafiften yapmaya başladı.

Eğer Müslümanlar da Ramazan ayını Noel ve yılbaşı gibi küresel bir kutlamaya dönüştürebilirse, insanlık iki ayrı barış ve sevgi ayı yaratabilir.

12 ay felaketler, savaşlar, çevre sorunları ve adaletsizliklerle kararan hayatımızda hiç olmazsa iki ayı böyle duygusal bir vahaya çevirebiliriz.

DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANI: RAMAZAN AYINI DA BÖYLE IŞIL IŞIL KUTLAYACAĞIZ

Önceki akşam Denizli Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile konuştum.

Yılbaşı dolayısıyla çok güzel ve birleştirici konuşmalar yapıyor.

“Aynı şeyleri Ramazan’da ve Ramazan Bayramı’nda da yapacağım” dedi.

Bence İzmir ve öteki Ege şehirleri bu konuda öncülük yapabilir.

Ramazan ayını ve yılbaşını ayrı ayrı ışıklandırarak bu aya da küresel bir espri verebilirler.

Kâbe’nin bulunduğu topraklardan gelen bu açıklama hepimiz için iyi oldu.

Türkiye’de halk artık böyle küresel bir kutlama duygusuna hazır.

Nitekim bu yıl bu konuda öncülüğü aldı.

Sıra devletin ve Diyanet’in de bu espriye gelmesinde.