Kahve Dünyası’nda üretimden tedarik zincirine “Reform”

Reform, Kahve Dünyası’nın doğaya olan saygısını yansıtan bir yaklaşım. Atığı fikirle, kaybı değerle, geçmişi gelecekle buluşturan bir dönüşüm hikâyesi.

Bir fincan kahve içiyoruz. Ardımızda kalanları çoğu zaman düşünmeden. Fincan kalkıyor, masa siliniyor, posa çöpe gidiyor. Günlük hayat böyle akıyor. Ama tam da bu hızın içinde, sürdürülebilirliğin en temel sorusu duruyor: Gerçekten biten ne? Atık mı, yanlış okunmuş bir hammadde mi?

Kahve Dünyası’nda Reform, tam olarak bu sorudan doğuyor. Büyük cümlelerden, süslü vaatlerden değil, sahada, üretimde, mağazada biriken deneyimden. Herkes ikinci bir şansı hak eder denir… Reform, bu cümleyi dünyaya doğru genişletiyor. Çünkü bazen geleceği kurtarmak, yeni bir şey icat etmekle değil; elimizdekinin potansiyelini, doğru ortaklarla birlikte yeniden okumakla başlıyor. Ve bugün sürdürülebilirlikte asıl farkı yaratan da tam olarak bu.

Kahve Dünyası’nın ileri dönüşüm projesi Reform, yalnızca atığı azaltmayı değil, kullanılan her malzemeye yeniden değer kazandırmayı amaçlıyor. Kullanılmış kahve çuvalları ve kahve posaları, görevlerini tamamladıktan sonra yolun sonuna gelmiyor, Reform ile işlevsel ve estetik ürünlere dönüşerek hayatın içine yeniden karışıyor. Bu yaklaşım, yüzlerce kilogram çuvalın çöpe gitmesini önlüyor, plastik ve tek kullanımlık malzemelere sürdürülebilir alternatifler sunuyor ve dayanıklı, çevre dostu ürünlerle kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç’ı dinlerken şu cümle akılda kalıyor: Bu bir “atık yönetimi” meselesi değil. Bir bakış açısı meselesi. Bir geri dönüşüm ve ileri dönüşüm hikâyesi… Ve daha önemlisi, genç iş ortaklarının devreye girdiği bir ekosistem işi.

Posa: Çöp değil, işlenebilir bir hammadde

Reform kapsamında kahve posası, çöp olarak değil, işlenebilir, dönüştürülebilir bir hammadde olarak ele alınıyor. Kahve posasından elde edilen pipetler, tıpaçlar ve dondurma kaşıkları bu bakış açısının somut çıktıları. Ama mesele sadece “geri dönüştürmek” değil. Asıl hedef, fosil bazlı plastiklere gerçek bir alternatif üretmek. Yani yalnızca daha az zarar vermek değil, doğru malzemeyle yeni bir standart oluşturmak. Fosil bazlı plastikler yerine kahve tabanlı alternatiflerin kullanılmasıyla karbon ayak izi, plastiklere kıyasla yüzde 38 daha düşük seviyeye indirilmiş, yaklaşık 39 ton karbon salımı önlenmiş durumda. Başka bir ifadeyle, bin 800 yetişkin ağacın bir yılda temizlediği karbon miktarına denk bir etki sağlanmış.

Bir diğer proje ise, kahve çekirdeklerini taşıyan jüt çuvalların laptop çantasına, omuz çantasına ve şapkaya dönüşme hikayesi. Reform kapsamında bugüne kadar 1,29 ton jüt çuval yeniden hayata kazandırılmış durumda. Bunun karşılığı 12 milyon litrenin üzerinde su tasarrufu. Yani tam beş olimpik yüzme havuzu kadar su. Karbon tarafında ise yaklaşık 40 tonluk bir azaltım söz konusu. Bir otomobilin dünyanın etrafını sekiz kez dolaşmasıyla oluşan emisyona denk bir etki.

Reform’un bir ayağı da, kahve posasından geliştirilen ahşap bazlı biyokompozit paneller. Ağaç kullanımını azaltan, karbon yükünü hafifleten bu paneller, alanında uzman bir yerli üretici ile birlikte geliştiriliyor: Kastamonu Entegre. Bu paneller, Kahve Dünyası Algötür Bebek Yokuşu mağazasının duvarında bir tasarıma dönüşüyor. Sürdürülebilirlik burada bir rapor sayfası ya da vitrin metni değil, mekânın kendisi. Anlatılmıyor, gösteriliyor. Estetikle sorumluluk yan yana duruyor.

GES projeleri grubun elektrik ihtiyacının yüzde 94’ünü karşılıyor

■ Kahve Dünyası sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ilki 2023 yılında yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporu ile duyurdu. Altınkılıç’ın verdiği bilgilere göre, marka, Rainforest Alliance sertifikalı tedarik zinciri uygulamaları ve Swiss Water yöntemi gibi çevresel ve etik üretim odaklı çalışmalarıyla da sorumlu üretim anlayışını destekliyor. Bunun yanı sıra bağlı bulunduğu Altınmarka Grubu şirketlerinin Adana, Kütahya, Yozgat ve Aksaray’daki GES yatırımları ile İstanbul Esenyurt ve Çatalca’da yer alan çatı GES projeleri grubun elektrik ihtiyacının yüzde 94’ünü karşılıyor. Detay Gıda bünyesindeki fabrikaların elektrik ihtiyacının tamamı bu GES yatırımlarından karşılanıyor. Yıllık 24 binin üzerinde hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen bu üretim sayesinde grup 16,6 ton karbon emisyonunun önüne geçiyor.

Bin 800 kg kahve posasından bin 620 kg CO2 tasarrufu

■ Kahve Dünyası’nın sürdürülebilirlik vizyonunun merkezinde döngüsel ekonomi ve sıfır atık prensipleri yer alıyor. Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, “Bugüne kadar bin 800 kilogram kahve posasını ileri dönüştürerek atmosfere karışabilecek bin 620,5 kilogram karbondioksit salınımını engelledik. Bu miktar; 860 litre benzin, 746 litre dizel veya 1003 kilogram kömürün neden olacağı karbon ayak izine eşdeğer bir tasarruf anlamına geliyor. Bu sadece bir başlangıç. Her yıl bu rakamları artırarak çevresel etkilerimizi azaltmayı ve doğaya olan katkımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda, kahve posalarını yalnızca geri dönüştürmekle kalmıyor; aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe somut katkılar sunuyoruz. Bir fincan kahveyle başlayan hikâyemiz, kahve posalarının sürdürülebilir bir hammaddeye dönüşmesiyle devam ediyor.”