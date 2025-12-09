Kaldırımda şarj kanalı sistemi İstanbul’a da lazım

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

İngiltere’de kaldırımlara şarj kanalları yapılıyor. Şarj kanalı sistemleri, evden araca uzanan kablonun kaldırım altından güvenli şekilde geçmesini sağlıyor. Yüzeyle aynı hizada oldukları için yayalar için risk oluşturmuyor ve montajı yalnızca birkaç saat sürüyor. Orta boy bir elektrikli aracın gece boyunca düşük tarifeyle evden şarj edilmesi yaklaşık 3 sterline mal oluyor. Aynı enerji mahalledeki bir kamu şarj istasyonunda yaklaşık 25 sterline ulaşıyor.

İngiltere hükümeti, kaldırımlarda kablo geçişi sağlayan “şarj kanalları” için belediyelere hibe desteği sunarak, elektrikli araç kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Böylece ev sahipleri, dışarıda park eden araçlarını evlerinden şarj edebilecek.

1.000 sterlinlik maliyetin yarısı belediyeden

Programın kabul edildiği bölgelerde yaşayan sürücüler, evlerinin önündeki kaldırıma bir şarj kanalı yerleştirilmesi talebinde bulunabilecek. Yaklaşık 1.000 sterline mal olan bu kanalların maliyetinin yarısının belediyeler tarafından karşılanması bekleniyor.

Program, 2030’da benzinli ve dizel araç satışının yasaklanmasından önce elektrikli araç talebini artırmayı amaçlıyor. Evinde garajı olmayanlar, mevcut sistem kapsamında 350 sterline kadar ev tipi şarj cihazı hibesi alabiliyor. Hükümet, yaz aylarında da 37 bin sterlinin altındaki çevre dostu araçlarda 3.750 sterline kadar indirim programı başlatmıştı.

Bakanlık ayrıca, garajı olmayan ev sahiplerinin komşularla şarj noktası paylaşımına olanak tanıyan yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sistem, kullanıcıların tüketilen elektrik miktarına göre ödeme yapmasını sağlayacak.

***

Türkler Londra’ya konsere gitti, en çok giysi satın aldı

Mastercard’ın 2024-2025 yaz dönemine (Haziran, Temmuz, Ağustos) ilişkin Turizm Trendleri Raporuna göre, Türkiye’de Mastercard logolu kartlarla en çok harcama yapan 10 ülke arasında Birleşik Krallık ilk sırada yer aldı.

Birleşik Krallık’ı sırasıyla Almanya, Hollanda, ABD, Suudi Arabistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, İsviçre ve İsveç izledi.

Bu yıl Birleşik Krallık’tan gelen turistler, geçen yıla kıyasla Muğla yerine Antalya’da daha fazla harcama yaptı ve yemek sektörü harcamalarında yüzde 11 artış gerçekleşti.

Türkiye’den yurt dışına çıkan turistler açısından bakıldığında ise, yaz aylarında en çok harcama yapılan ülkeler arasında İngiltere, Yunanistan’ın ardından ikinci sırada yer aldı; İtalya ise üçüncü oldu.

Türkiye’den İngiltere’ye giden turistlerin en çok harcama yaptığı şehir, yıllık yüzde 55 artışla Londra oldu. Bu artışta, dünyaca ünlü grup ve sanatçıların konserleri etkili rol oynadı.

Ayrıca, harcama artışının en yüksek olduğu sektör, yüzde 52 ile giyim sektörü olarak kayda geçti.

İngiltere'de perakende satışlar beklentileri aştı

Öte yandan, İngiltere'de perakende satışlar eylülde yüzde 0,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, eylül ayında hava koşullarının iyi seyretmesi perakende satışlardaki yükselişte etkili oldu. Perakende satışlar söz konusu ayda yüzde 0,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Beklenti, aylık bazda yüzde 0,2 düşeceği yönündeydi. Perakendeciler geçen ay gıda dışı mağaza satışlarında güçlü artış raporlarken bilgisayar ve telekomünikasyon ürünlerinde satışlar yükseldi.

***

Moka United ve RUUT İngiltere'de dijital bankacılıkta büyüyor

Öncü fintech şirketi Moka United Payment, İngiltere pazarına yönelik dijital bankacılık adımlarını hızlandırdı. Şirketin yurtdışındaki iştiraki RUUT, İngiltere merkezli Fintech-as-a-Service sağlayıcısı Algbra Labs ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında, Algbra Labs’in altyapısı üzerinden hizmet verecek olan RUUT, İngiltere’de dijital bankacılık çözümleri sunmaya hazırlanıyor.

Ortaklık, müşteri hesaplarının yönetimi ve elektronik para hizmetlerinin sağlanması gibi alanları kapsıyor. Operasyonların 6 ay içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Yeni dönemde hedef, İngiltere-Türkiye arasında yıllık 28 milyar sterlini aşan finansal hareketin daha etkin bir dijital altyapıyla desteklenmesi.

***

İngiliz robot Ameca’ya yapay zeka dokunuşu

Dubai’de gerçekleştirilen GITEX Global'de sergilenen insansı robotlar arasında İngiltere merkezli Engineered Arts şirketinin "Ameca" isimli robotu da yer aldı.

"Ameca" yapay zeka teknolojisini ileri seviyede kullanarak doğal hareketleriyle dikkati çekiyor.

Engineered Arts'ın, fuarda hizmet verilen şirkete göre kişiselleştirilerek, özel kıyafeti ve "Nyra" ismiyle sunduğu robotu da yüz mimikleri ve hareketleriyle diğer robotlara göre daha doğal bir görünüm sağlıyor.

Nyra, özellikleri itibarıyla diğer robotlardan daha insansı tepkiler veriyor. Yüz mimikleri ve cevapları doğal olan robotun becerilerinin arkasında ileri yapay zeka teknolojisi önemli rol oynuyor.

Verdiği cevabın içeriğine göre yüz mimiklerini değiştiren robot, şirketler tarafından çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor.

***

Havadan yemek teslimatı başlıyor

İrlanda merkezli bir girişim, İngiltere’de 2026’da başlayacak ilk drone ile yemek teslimat pilot projesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Teslimat sırasında müşterilerin bahçeleri gibi iniş alanlarının temiz ve engellerden arındırılmış olması gerekiyor. Bu kontrol, aşağıya bakan kamerayla bir drone operatörü tarafından yapılıyor. Paketler biyolojik olarak çözünebilen bir ip ile yavaşça yere indiriliyor ve ardından ip kesiliyor. Ortalama uçuş süresi yaklaşık üç dakika. 23 kilogram ağırlığındaki quadcopter dronelardan oluşan Manna Aero filosu, bugüne kadar Batı Dublin, Finlandiya’nın Espoo şehri ve ABD’nin Teksas eyaletinde 200 binden fazla teslimat gerçekleştirdi.

80 metre yükseklikte uçuyor

Şirketin CEO’su Bobby Healy, “Ürünümüzün İngiltere’nin caddeleriyle çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. Dronelar neredeyse tamamen otonom çalışıyor ve 80 metre yükseklikte uçarak hamburger, patates kızartması, taze et ve hatta yumurtaları taşıyabiliyor. Healy, en çok sipariş edilen ürünün kahve olduğunu, ancak taze yumurta teslimatlarının da oldukça popüler olduğunu söyledi: “İnsanlar bizi test ediyor; yumurta gibi hassas bir ürünü düşürmeden teslim edebiliyor muyuz diye bakıyorlar. Bizim için sorun değil.”