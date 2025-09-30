Kamu, hadi beni de güncelle

Yılbaşı geliyor. Kamu, tüm hizmetlerine, beklenen(!) enflasyondan yüksek zam yapacak. Üstelik adına “yeniden değerleme” diyerek… Biz de vatandaş olarak gelirimiz güncellesin istiyoruz.

Emekliyim, asgari ücretliyim, engelliyim, memurum, işçiyim, emekçiyim… Yılbaşı geliyor ve yeniden değerleme oranı diyerek tüm kamu hizmetlerine en az %25 zam yapacaklar. Bazı kalemlerde %50-60 zamlar konuşuluyor. Bütçe açığını kapatabilmek için pamuk eller cebe diyor bize Maliye’ye bakan…

BİR PASAPORT DEFTERİ KADAR KIYMETİMİZ YOK MU?

Bu yeniden değerleme denen meret, geçmişin enflasyonu ile geleceğin zamlarını belirmenin adı… Aslında zam değil güncelleme diyorlar buna… Desinler, dilin kemiği yok ama bu güncellemeyi ben de talep ediyorum. Zira bakkal, esnaf, ev sahibi, kamu, kendini güncellerken ben neden geri kalıyorum?

IMEI kayıt; 45.614’ten 57.010 liraya, Yurt dışı çıkış harcı; 1.000’den 1,250 liraya, 3 yıllık pasaport; 11.274’ten 14,09 liraya, Araç muayene; 2,620’den 3.276 liraya, En düşük radar cezası; 2.162’den 2.710 liraya, 2 yaş 1,6 motor MTV’si; 9.627’den 12.033 liraya, damga vergisi; 665’ten 831 liraya…

Maaşım, taban fiyatım, asgari ücretim, emekli aylığım da güncellensin istiyorum. Emekliyim diye beni sosyal atık saymasanız, bana da hiç değilse sizin yeniden değerleme oranınız kadar zam yapsanız? Alacağında geçmiş enflasyonu, vereceğinde beklenen enflasyonu kullanıyorsun. Ne kurnazlık ama…

not

ASGARİ ÜCRET TESPİT YÖNTEMİ DEĞİŞSİN

1980 darbesi sonrası; “askeri ücret” diyorduk zira Kenan Evren belirliyordu. Sonra enflasyon şaha kalktı, bu defa adına “az geri ücret” der olduk. Şimdi “çok daha geri ücret” ve bunu kim belirleyecek? Türk-İş ve Hak-İş çekildi. Hükümet ile işveren tartışacak, son rakamı ise Cumhurbaşkanı belirleyecek.

ZAM LÛGATI

■ Ücret zammı: Toplu sözleşme, katsayı veya kamunun ücret artışlarının resmi adı

■ Güncelleme: Zam kelimesi yerine son yıllarda getirilen “yumuşatılmış” ifade

■ Enflasyon telafisi: Enfl asyonu telef etmek yerine onu cüz’i artışlarla telafi etme yöntemi

■ Etiket terörü; Her türlü fiyat artışları yanı sıra ücretliye verilen zammı etikete yapışması

İKİ SORU İKİ CEVAP

Güncellemeye dair…

● Yeniden değerleme nedir?

Kamunun hizmetlerini fi yatlandırırken kullandığı değişim rakamıdır. Geçen yıl bu oran %44 idi. Bu yılbaşı %25-40 arası düşünülüyor. Enfl asyon beklentisi ile gerçekleşen arasındaki fark; 30 puanı aştı.

● Enflasyon ölçüsü olabilir mi?

Elbette… Hükümetin resmen açıkladığı enflasyon rakamı ile yeniden değerleme oranı birbirinden farklı olabiliyor. Zira kamu kesimi yıllardır alacağına şahin ama borcuna karga gibi davranıyor.