Kanada’dan canlı istakoz getirmek için epey uğraştık

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YKT Global Yönetim Kurulu Başkanı Artuk Yakut’un oğlu Emir Yakut, İngiltere’deki öğrencilik günlerinde 2011 yılında Londra’da kurulan “Burger & Lobster”da sıklıkla yemek yiyordu. O günlerden itibaren markanın bir şubesini açmayı kafasına koydu.

Babası Artuk Yakut, her Londra’ya gittiğinde birlikte “Burger & Lobster”a götürür, aklından geçeni paylaşırdı:

- “Burger & Lobster” markasını Türkiye’ye götürelim. İlk şubeyi de mümkünse Zorlu Center’da açalım.

Londra’da inşaat yönetimi öğrenimi gören Emir Yakut, eğitimini tamamlayınca ağırlıklı faaliyet alanı inşaat ve gayrimenkul projeleri olan aile şirketi YKT Global’de çalışmaya başladı. Kısa sürede şirketin CEO’luk görevini üstlendi.

Koşuyolu Kalp Hastanesi’nde başhekimlik yapmış, cerrah Prof. Cevat Yakut’un oğlu olan Artuk Yakut’un eşi, ailesinin tek kızıydı. Artuk Yakut, bir yandan kendi işini kurarken, diğer taraftan Saner Ailesi’nin (eşinin ailesi) de işlerini yönetti.

Artuk Yakut, yurt dışında başta Libya olmak üzere yurt dışında müteahhitlik yaptı, Polonya’da AVM inşa etti. “Gerflor” ve “Artgen” markalarının temsilciliklerini aldı. 2000 yılında Bakü’de (Azerbaycan) 50 milyon dolarlık “rezidans-ticari alan”dan oluşan projeyi hayata geçirdi.

Emir Yakut, YKT Global’de CEO olunca Londra’da kurdukları hayali gündeme getirdi:

- “Burger & Lobster”ı Türkiye’ye getirelim…

Emir Yakut, “Burger & Lobster” kurucusu Misha Zelman ve CEO’su Dino Sura ile bağlantı kurdu. Babası Artuk Yakut’la birlikte görüşüp, markayı Türkiye’ye getirme vizesini aldı. Böylece YKT Global bünyesindeki YKT Gıda, “Burger & Lobster”ın ilk şubesini Zorlu Center’da açtı.

Artuk Yakut ve Emir Yakut’la ilk şubenin açılışında sohbet ettik. Artuk Yakut, bir dönem menkul kıymet şirketi sahibi de olduklarını belirtti:

- San Menkul Değerler bizimdi. 2012-2013 döneminde İtalyanlar’a sattık.

“Yatırımcı” ile “girişimci” arasındaki farkı şöyle ortaya koydu:

- “Yatırımcı” duygularıyla hareket etmez. Para kazanmak ister. “Girişimci” daha duygusaldır…

Kendisini ve ailesini “girişimci” olarak tanımladı:

- Hiç kredi kullanmayız. Özsermaye ile yatırım yaparız.

Gastronomi tarafıyla Emir Yakut’un ilgilendiğini bildirdi:

- Ben Bursa’da “Saner” markasıyla gayrimenkul projeleri hayata geçiriyorum.

Zorlu Center’da açtıkları “Burger & Lobster”da işledikleri ıstakozları nereden aldıklarını merak ettim, Emir Yakut anlattı:

- Istakozu Kanada’dan alıyoruz. 1.5 ton canlı, 1.5 ton da ıstakoz eti olarak getiriyoruz.

Artuk Yakut araya girdi:

- Canlı ıstakoz ithalatı için epey uğraştık. Çok sıkı bir mevzuat var. İzinler için çok çaba harcadık.

Başka şubeler açma planlarının olup olmadığını sordum, Emir Yakut yanıtladı:

- “Burger & Lobster”ın Londra dışında Brighton (İngiltere), New York (ABD), Jakarta (Endonezya), Kuveyt ve Bangkok gibi önemli şehirlerde şubeleri vardı. Bunlara şimdi İstanbul eklendi. İstanbul, 21’inci şube oldu. Başka şube planımız var ama temkinli ve adım adım.

YKT Gıda’nın “Burger & Lobster” şubelerinin açılışı konusunda bölgeyi de dikkate alacaklarını kaydetti:

- İstanbul’daki operasyonumuzun ardından YKT Global’in mevcut yatırımları doğrultusunda Bakü’de de bir “Burger & Lobster” açmayı gündeme getirebiliriz. Bu da bölgesel büyümemizin ilk adımı olabilir.

YKT Global, “Burger & Lobster”la İstanbul’un yeme-içme sektörüne ana ürünü ıstakoz olan bir restoranla adım atarak fark yarattı.

3-4 yıldır yaşanan ekonomik sıkıntı, TL bazında da, dolar bazında da alım gücümüzü oldukça zayıflattı…

Vatandaşın fast food zincirlerine bile uğrama sıklığının nispeten azaldığı bir ortamda Zorlu Center’da “ıstakoz canlılığı” yaşanır mı?

Kuşadası’na damga vurdu, eğitim ve sanatı hep destekledi

TTYD yönetiminin basınla buluşmalarını Naile Göçen Çukurova da (sağ başta) katılıyordu.

2022 YILI Aralık ayıydı… Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Başkanı Oktay Mersin’in davetiyle duayen turizm yazarımız Fehmi Köfteoğlu ile birlikte günübirlik Kuşadası’na gitmiştik.

GESİFED’in düzenlediği toplantıda Denizli, Muğla ve Aydın’dan iş insanlarıyla sohbet etmiştik. Toplantı, Naile Göçen Çukurova’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Göçtur Tuırizm’e ait Double Tree by Hilton Kuşadası’nın hemen arkasındaki tarihi bölümde gerçekleşmişti.

Toplantı sonrasında Naile Göçen Çukurova’dan öyküsünü dinlemiştik:

- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mühendislik-mimarlık mezunuyum. Almanya’da Dortmund Üniversitesi’nde lisans üstü eğitim yaptım, yüksek mimar oldum. İş hayatına 1986 yılında Göçay Şirketler Grubu’nda finansman yöneticisi olarak başladım.

1987 yılında kurulan Göçtur Turizm’in kurucuları arasında yer aldığını belirtmişti:

- Pine Bay Hotels & Resort’un daha proje aşamasından itibaren içindeydim. Zamanla Göçtur Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı oldum.

2013 yılına geçmişti:

- Double Tree By Hilton Kuşadası’nı 2013 yılında hizmete açtık. Burası Kuşadası’nın ilk uluslararası markalı tesisi oldu.

GESİFED toplantısının yapıldığı bölüme işaret etmişti:

- Kuşadası’nın eski tabakhaneler bölgesindeki tarihi yapıları restore ettik. “Old Town Tanneries” adıyla müze, sanat galerisi sanat atölyeleri ve restoranların bulunduğu bir yaşam-kültür alanına dönüştürdük.

Bu projeyle ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı:

- “Old Town Tanneries” projesiyle Kuşadası’nda turizm yatırımıyla kent tarihini bir araya getirmiş olduk.

Naile Göçen Çukurova ile daha sonra Pine Bay Hotels & Resort’a gitmiştik, orada bir yandan tesisi tanıtırken, diğer taraftan sosyal sorumluluk projelerini anlatmıştı:

- Babamızın adına “Mehmet Nuri Göçen Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı”nı kurmuştuk. Ben vakfın Yönetim Kurulu Başkanıyım. Sosyal sorumluluk projelerimizi vakıf üzerinden yürütüyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerine burs veriyoruz.

Pine Bay Hotels & Resort’un koridorlarında, farklı noktalarındaki duvarlarındaki tabloları göstermişti:

- Her yıl çok geniş ve uluslararası katılımlı resim atölyesi çalışmaları düzenliyoruz. Sanatçılar otelimizde konaklayıp resim yapıyorlar. Burada gördüğünüz tablolar, o atölye çalışmalarından bazı örnekler.

Bu noktada şu mesajı vermişti:

- Turizm sadece otel, oda ve doluluk oranlarından ibaret değil. “Pine Bay Hotels & Resort”taki sanat etkinliklerimiz fark yaratmamızı sağlıyor.

Naile Göçen Çukurova, Oya Narin’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nde (TTYD) de Başkan Yardımcısıydı. TTYD’nin çalışmalarında, toplantılarında aktif isimler arasında yer alıyordu.

Naile Göçen Çukurova, kızı ve Göçtur Yönetim Kurulu Üyesi, Otellerden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Rena Çukurova ile birlikte gazetemizin Kuşadası’nda düzenlediği “Dönüşen Liderlik Zirvesi” için Pine Bay Hotels & Resort’un kapılarını açmış, ev sahipliği yapmıştı.

Rena Çukurova ve Naile Göçen Çukurova, ayrıca Sapanca’da PwC’nin desteğiyle Sapanca’da Elite World Otel’de düzenlediğimiz “Dönüşen Liderlik Zirvesi” toplantılarımıza düzenli geliyordu.

Geçen Cuma ve Cumartesi günü gözlerimiz onları aradı. Üzücü haber Pazar günü İzmir Temsilcimiz Yaşar Kuş’tan geldi:

- Naile Göçen Çukurova vefat etti…

Turizm sektörü çok önemli bir girişimcisini, yatırımcısını, neferini kaybetti…

Naile Hanım’a Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…