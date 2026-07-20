Kanadalı ortakla dünyada satın alma yapacak

Türkiye'ye gelen yabancı yatırımları konuşurken çoğu zaman fabrika, enerji ya da finans sektörüne odaklanıyoruz. Oysa bugün dünyanın en stratejik yatırımları yazılım ve yapay zekâ şirketlerine yapılıyor. Bu nedenle, telekom operatörleri ve büyük işletmelere yapay zekâ destekli dijital dönüşüm çözümleri geliştiren Türk teknoloji şirketi Etiya'ya son beş yılda yapılan yatırımı sıradan bir sermaye girişi olarak görmek eksik olur.

Kanada'nın önde gelen telekomünikasyon ve medya gruplarından Quebecor ile Etiya arasındaki ortaklığın temelleri 2021'de atıldı. Mayıs 2026'daki ikinci faz yatırımla ilişki daha da güçlendi. Quebecor, bugün şirketin stratejik ortağı konumunda. Ancak şirket bu süreci bir hisse devrinden çok uzun vadeli stratejik ortaklık olarak tanımlıyor. Yönetimin değişmemesi ve kurucu ekiple yola devam edilmesi de bunun en somut göstergesi.

Etiya CEO'su Aslan Doğan ile sohbetimizde en dikkat çekici değerlendirme şuydu: Zorlu bir coğrafyadaki Türkiye'ye yapılan yatırım yalnızca finansal değil, aynı zamanda güçlü bir güven mesajı taşıyor. Çünkü teknoloji yatırımları bugünü değil, geleceği satın alıyor.

Doğan'a göre Türk şirketleri artık yalnızca yazılım geliştirmekle kalmıyor, artık öğrendikleri ihracatla dünya pazarlarına da açılıyorlar. Sektör 2026'da 6 milyar dolarlık ihracat hedefiyle ilerlerken, Etiya da ikinci faz yatırımın desteğiyle küresel büyümesini hızlandırmayı planlıyor. Etiya’nın Quebecor bünyesindeki üç telekom şirketine Türkiye'den bilgi teknolojileri hizmeti vermesi de bu ortaklığın somut sonucu.

Yapay zekâ yatırımlarının dünyada hızla arttığını belirten Doğan, Türkiye'de ise birçok kurumun hâlâ ihtiyaç doğmasını beklediğini (!) söylüyor. Oysa teknoloji yarışında geç kalmanın faturası her geçen gün kabarıyor.

Etiya'nın sıradaki hedefi yurt dışında şirket satın alarak büyümek. Quebecor'un Türkiye'de yazılım ve telekom teknolojilerine yeni yatırımlar değerlendirmesi de bu vizyonu destekliyor. Belki de artık asıl soru, Türkiye yabancı yatırım çekebiliyor mu değil; dünyanın teknoloji yatırımcıları neden Türkiye'den çıkan yazılım şirketlerine uzun vadeli ortak olmayı tercih ediyor?