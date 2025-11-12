Kâr açıklayan sayısı: 312 yüzde 1.115.120 büyüten:1

Net kâr artışı, şirketlerin faaliyetlerinden elde ettikleri geliri ne ölçüde büyütebildiklerini gösterir. Kârın yönü ve temposu, hem piyasanın şirkete biçtiği değeri hem de yatırımcının güvenini doğrudan etkiler. Borsada bilançosunu açıklayan 580 şirketten 312’si dokuz aylık dönemi kârla tamamlarken, 31 firma net kârını %300’ün üzerinde artırdı. İçlerinden biri bu oranı %1.115.120gibi hayli yüksek bir seviyeye taşıdı.

Tera Yatırım Menkul Değerler dokuz aylık dönemde net kârını 3 milyon TL’den 34,4 milyar TL’ye çıkarırken büyüme %1.115.120 seviyesinde gerçekleşti. Yaşana artışta gelir kaleminin 6 milyar TL’den 553,6 milyar TL’ye çıkması belirleyici oldu. Şirketin 32 milyar TL tutarındaki finansal varlık değer artışı kârı büyüten bir diğer ana faktör. Hissenin fiyatı ise bir yılda %5.000 yükseldi. Link Bilgisayar ise aynı dönemde net kârını %19.657 artırarak 150,2 milyon TL’ye çıkardı. Şirket bu sürede gelirini %835, esas faaliyet kârını da %2.062 büyüttü. Net parasal pozisyon kaybına rağmen yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirle dönem sonu kârında yüksek artış sağladı. Fiyatıysa eylülün son haftasında gelen sert satışlarla geriledi ve son bir ayda taban oluşumu öne çıktı.

Giderdeki kontrol büyüttü

Kocaer Çelik, net kârını %13.604 ile en fazla artıran ikinci şirket. Satışlarını %1 düşürmesine rağmen maliyet ve giderlerini kontrol altına alarak esas faaliyet kârını %15 yükseltti. Net parasal kazançlarla birlikte dönem sonu kârını büyüttü.

ZEYNEP'E SOR

LİKİDİTE Mİ,VOLATİLİTE Mİ?

Likidite; çıkış kolaylığı, düşük maliyet, ilgi, şok tamponu, isabetli fiyatlama. Sınırlı getiri, rekabet, yavaş büyüme, konfor tuzağı, ortalama getiri.

Volatilite; yüksek getiri, aktif strateji, fiyat keşfi, avantajlı giriş, öğrenme etkisi. Stres, kayıp riski, öngörü zorluğu, kaldıraç riski, panik döngüsü.

Ankara’daki transformatör yatırımını tamamladı. Pazarda rekabetçi niteliği güçlenecek

Europower’ın kurduğu güç transformatörü ne işe yarayacak? /Hüseyin Gümüşsoy

Hüseyin, Europower, küresel enerji talebinin hızla arttığı bir dönemde güç transformatörü üretimine yönelik yatırımını tamamladı. 2023’te temeli atılan ve yaklaşık 100 milyon dolar maliyetle hayata geçirilen Kahramankazan’daki fabrika, yılın ilk yarısında üretim ve test aşamasına geçti. Tesiste trifaze ve monofaze transformatörler ile reaktör üretimi yapılabilecek. Yatırım, Türkiye’nin yüksek gerilimli trafo üretiminde kendi kendine yeterliliğini artırırken, dış pazarında rekabetçi konuma geçmesini sağlayacak bir adım niteliğinde değerlendiriliyor. Yatırım kapasite artışı kadar katma değerli üretime geçiş anlamına geliyor.

Ortak vurgu kısa vadede zayıf kalacağı yönünde. 2026’da toparlanma potansiyeli güçlenecek

Ereğli’nin dokuz aylık sonuçlarına göre kurum önerileri ne diyor? / Nesli Bodur

Nesli, dokuz aylık sonuçlara göre Ereğli’nin gelirinde yatay ancak kârlılıkta %78 gibi belirgin bir gerileme gözleniyor. Bu zayıf tabloda sınırlı kalan satışlara ilave maliyet ve giderlerdeki artış etkili oldu. Aracı kurumların son raporları ise mevcut tabloya rağmen hisseye yönelik genel olarak “tut” eğilimini koruduklarını gösteriyor. 24 kurumun ortalama hedef fiyatı 32,48 TL seviyesinde ve mevcut fiyatlara göre yaklaşık %29 yukarı potansiyel öngörülüyor. Tavsiyelerdeki ortak vurgu, kısa vadede kâr marjlarının zayıf kalacağı ancak küresel talep toparlandığında 2026’dan itibaren toparlanma potansiyelinin artacağı yönünde.

YATIRIM FONLARI

KYA alt ayda %16 ile zayıf ama hedefl ediği BIST 30’un üzerinde

Kare Portföy’ün yönettiği Hisse Senedi Fonu (KYA), şimdilerde 1,0298 TL fiyat ile ağustosta test ettiği 1,0875 TL’nin gerisinde duruyor. Son bir ayda toparlanma olsa da sınırlı duruyor. Şimdilerde büyüklüğü 94,8 milyon TL seviyesinde. Portföyün %96,3’ü hisse senetlerinden, %3,7’si vadeli işlem teminatlarından oluşuyor. Kasımda 1,6 milyon TL nakit çıkışı yaşandı. Yatırımcısı hazirandan bu yana gerilerken şimdilerde 2.594’te bulunuyor. KYA, borsada işlem gören paylar ve türev ürünler aracılığıyla BIST-30 Endeksi’nin üzerinde getiri hedefl iyor. Son altı ayda %15,8 getiri sağlarken BIST 30’un %9,6 oranındaki artışın üzerine çıktı. Aynı sürede hisse fonları ortalaması da %36 oldu. Yıllık %2,92 yönetim ücreti ile 203 fon arasında ortalama üstü duruyor. Hisse fonlarda ücret %0,50 ile %3,55 arası değişiyor.

TAHVİL

Teknosa, %44,44 bileşik faizle 650 milyon TL borçlandı

Teknosa, 10.11.2025 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 650.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %40,25, bileşik faiz oranı ise %44,44 olarak belirlendi. 177 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 06.05.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %19,52 düzeyinde.

%40,25 YILLIK BASİT FAİZ

10 Kasım itibarıyla (TLREF) %39,22 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Teknosa sunduğu %40,25 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 1,03 puan üstünde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, Teknosa’nın kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFTKNO52612 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KALYON GÜNEŞ

1,1 milyar liralık panel siparişi aldı. Teslimatı 2026’nın ilk yarısına kadar tamamlıyor

Kalyon Güneş Teknolojileri, yurt içinde faaliyet gösteren bir şirketle toplam 1.112.539.888 TL tutarında güneş paneli satışı için anlaşmaya vardığını duyurdu. Açıklamada teslimatların 2026 yılının ilk yarısına kadar tamamlanması ve gelirin de bu dönemde kayıtlara geçmesi beklendiği ifade edildi. Tutar şirketin yıllık gelirinin %15,2’si seviyesinde bulunuyor. Ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazandığı bir süreçte, bu ölçekteki siparişler sektör açısından büyümenin sürdüğünü işaret ediyor. Güneş paneli üreticileri için uzun vadeli ve yüksek tutarlı satış sözleşmeleri, hem üretim planlaması hem de finansal görünürlük açısından önem taşıyor. Kalyon, son açıkladığı 2025 dokuz aylık mali tablolarında gelirini %30 artırırken dönem sonu net kârı da %152 büyüttü.

PASİFİK EURASİA

Görüşmeler neticesinde Arkas ile ortaklığa gidiyor. Demiryolu taşımacılığını güçlendirecek

Pasifik Eurasia, demiryolu taşımacılığında Arkas Lojistik ile anlaştı. Buna göre, Pasifik DTİ’nin sermayesi 90 milyon TL’den 180 milyon TL’ye çıkarılıyor. Arkas, 90 milyon TL sermaye artışı ve ihraç primiyle birlikte toplam 1,17 milyar TL ile ortaklığı dâhil olacak. İştirakin ünvan “Pasifik Arkas Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.” olarak değişirken yarı oranda ortaklığa dönüşecek. Türkiye’de karayolu ağırlıklı taşımacılık yapısı, son yıllarda demiryolu taşımacılığına yönelik yatırımlarla dönüşüyor. Demiryolu, karbon emisyonunu düşürmesi ve büyük tonajlı taşımaya uygun yapısıyla özellikle dış ticaret lojistiğinde avantajlı görülüyor. Pasifik ve Arkas’ın ortaklığı, yurt içi taşıma kapasitesini artıracağı gibi uluslararası taşımacılıkta da rekabeti güçlendirecek.

ULUSOY UN

İspanyol makarna üreticisini gündemine aldı. Satın almak için bağlayıcı olmayan teklif verdi

Ulusoy Un, İspanya merkezli Cerealto Pasta’yı satın almak üzere bağlayıcı olmayan teklif verdiğini duyurdu. Şirketin, makarna üretiminde büyüme hedefl eri doğrultusunda söz konusu firmayı operasyonlarına entegre etmesi halinde sinerji yaratması bekleniyor. Görüşmelerin kesinleşmemesine rağmen gelişmenin İspanya basınında yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği duyulduğu ifade edildi. Makarna segmenti, Ulusoy Un’un son yıllarda üzerinde yoğunlaştığı büyüme stratejisinin önemli bir parçası. Cerealto Pasta’nın Avrupa pazarındaki üretim ağı ve dağıtım kanalları, Ulusoy Un’un mevcut yapısına dış pazarlarda güç kazandırabilecek. Özellikle AB mevzuatına uyumlu tesis altyapısı, olası entegrasyonda lojistik ve regülasyon açısından avantaj sağlayabilecek.