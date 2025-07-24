Kâr beklentileri alınıyor bilançolar gelmeye başladı

Altı aylık mali tablolar gelmeye başladı. Henüz açıklanan bilanço sayısı sekiz. Türkiye sigorta 2025/06 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kârını yüzde 42,09 artırarak 9,3 milyar TL’ye çıkardı. Öte yandan beklentiler alınıyor. Bankacılık sektöründe kâr büyümesinin %10 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kamu bankalarının katkısıyla dengelenen görünümde özel bankalarda sınırlı düşüşler şaşırtmayacak. Sektör genelinde kârlılıkta yavaşlama eğilimi devam ediyor. Kâr beklentilerinde Yapı Kredi, TSKB ve Vakıfbank pozitif ayrışırken, İş Bankası ve Akbank’ta kâr daralması bekleniyor.

Sigortacılık pozitif ayrışıyor

Türkiye Sigorta açıkladığı altı aylık tablolarında gelir ve kâr büyümesini sürdürüyor. Anadolu Hayat ve Anadolu Sigorta’nın da kârlılıklarını artırması bekleniyor. Sektör genelinde yıllık büyüme beklentisi %17 seviyesinde.

Finans dışında farklılıklar var

Sanayi ve hizmet şirketlerinin bilanço beklentilerinde sert bir ayrışma yaşanıyor. Türk Telekom, Aygaz, Pegasus ve Tüpraş’ta güçlü beklentiler öne çıkarken; Arçelik, Vestel ve Türk Traktör’de zayıf beklentiler öne çıkıyor. Enerji ve savunma sanayi şirketleri pozitif katkıda bulunurken, dayanıklı tüketim tarafında kur baskısı ve borçluluğun bilançolara olumsuz yansıması bekleniyor.

Makro zeminde baskı

2025’in ikinci çeyreği, dış talep koşullarının zayıf kaldığı bir dönem olarak öne çıktı. Para politikasındaki sıkı duruşun etkileri hissedildi. Üretim maliyetlerinde gerileme gözlenmesine rağmen, ihracat pazarlarındaki durgunluk genel ekonomik görünüm üzerinde sınırlayıcı bir etki yarattı.

ZEYNEP’E SOR

PD/AKTİFLER Mİ, PD/ESAS FAALİYET KAR MI?

PD/Aktifler; varlık temelli, işlem kolaylığı, temel kıyaslama, basitlik. Kârlılığı yansıtmama, varlık şişkinliği, sektör farklılıkları, yanıltma.

PD/Esas faaliyet kâr; kâr ve yatırımcı odaklı, operasyonel performans, kıyaslama. Dalgalı kârlılık, sermaye yapısını yansıtmama, yorum karmaşası.

Arama çalışmaları devam ediyor. Henüz rezerv tespiti ve doğrulanması aşamasında bulunuyor

Ereğli Demir Çelik, Sivas’taki altın madeniyle ilgili bilgi alabilir miyim? Ne zaman faaliyete geçiyor? / İzzet Yılmaz

İzzet, Ereğli Demir Çelik’in bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik, Kangal’daki maden sahasında altın rezervi arama çalışmalarını sürdürüyor. 5.800 hektarı aşkın sahada, şimdilik 14 hektarlık bir bölümde aylık ortalama 7.000 metre sondaj yapılıyor. Çalışmalar olumlu göstergelerle ilerliyor. Ancak, henüz rezervin tespiti ve doğrulanması aşamasında bulunuluyor. Altın madeniyle ilgili sürecin en önemli aşaması, UMREK standartlarına uygun rezerv tespitinin yapılması. Faaliyet için öncelikle rezervin doğrulanması gerekiyor. Altın madenciliği yüksek yatırım ve uzun hazırlık süresi gerektiren bir alan olup kısa vadede gelir beklenmemeli.

Bedelli için onay bekliyor. Gelecek nakdi borç ödemesi ve işletme sermayesinde kullanacak

Kontrolmatik gerçekleştirmeyi düşündüğü bedelliden gelecek parayı nerede kullanacak, belli mi? / Levent Ay

Levent, Kontrolmatik %300 bedelli sermaye artırımına giderek yaklaşık 1,94 milyar TL net gelir elde etmeyi planlıyor. Tutarın yaklaşık 586 milyon TL’lik kısmı, iki büyük ortağın şirkete daha önce verdiği nakit borçların kapatılmasında kullanılacak. Kalan tutarın yaklaşık %40’ı (542 milyon TL) işletme sermayesinin güçlendirilmesinde değerlendirilecek. Böylece devam eden projeleri için gerekli uzun vadeli ürün ve hizmet ödemelerinde daha esnek bir yapıya kavuşması mümkün olacak. Diğer %60’lık (814 milyon TL) kısım ise şirketin kısa vadeli banka borçlarının kapatılmasına ayrılacak. Böylece borç yapısı kısa vadeden uzun vadeye dönüşecek.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy’ün IKP fonu, yenilenebilir enerji temasıyla getirisini büyütmeye çalışıyor

Yenilenebilir Enerji Karma Fon (IKP), portföyünün ağırlıklı kısmını yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisse ve borçlanma araçlarına yatırıyor. Fonun %63,13’ü yabancı hisselerde, %19,77’si özel tahvillerde ve %10,15’i yerli hisselerde bulunuyor. Yerli hisselerden SAHOL, ENJSA, GWIND, ARASE ve AYDEM gibi firmalarda pozisyon alıyor. Yüzde 10,27’lik pazar payı ve %9,67’lik doluluk oranına sahip. Toplam fon büyüklüğü 409,8 milyon TL’yi aşarken, yatırımcı sayısı da 9.931 seviyesinde bulunuyor. Yılbaşından bu yana getirisi %37,65’e, bir yıllık getirisi ise %47,05’e ulaşmış durumda. Uzun vadeli perspektifl e enerji temasıyla yatırım yapmak isteyen yatırımcılara hitap ediyor. Son üç aydır miktarlarda değişiklikler olsa da para girişi dikkat çekiyor

TAHVİL

Alves Kablo, %60,05 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Alves Kablo, 21 Temmuz 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %50 olurken, bileşik faizi de %60,05’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 94 gün vadeli olup ödeme tarihi 24 Ekim 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %12,88 olacak.

%50 YILLIK BASİT FAİZ

21Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,57 seviyesinde bulunuyor. Alves Kablo’nun çıkardığı bononun yıllık %50 basit faiz oranı, TLREF’in 4,43 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 22 Temmuz 2025 olurken piyasada TRFALVSE2524 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İŞ GMYO

Tuzla arsası için hasılat paylaşımı modeline geçiyor. Anlaşma gereği hasılatın %35’ini alıyor

İş GMYO, Tuzla’daki arsasının değerlendirilmesine yönelik iş birliğine gittiğini duyurdu. Projeye yüklenicilerle imzalamış olduğu sözleşme gereği arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı modeliyle başlanılacak. Anlaşmaya göre, arsa sahibi İş GMYO’nun projeden alacağı pay %35 olurken yüklenici ortakların payı %65 olarak belirlendi. Böylece İş GMYO herhangi bir inşaat yüklenimine girmeden arsa üzerinden sabit oranlı gelir elde edebilecek. Firmanın alacağı %35’lik hasılat payı sektörde ortalama seviyede bir oran olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki konut satış fiyatları ve proje kalitesine bağlı olarak güçlü bir gelir üretimi hedefl eniyor. Tuzla, son dönemde ulaşım projeleri ve konut talebi nedeniyle yatırımcıların ilgisini çeken bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

HAREKET PROJE

Ukrayna’da RES projesinde vinç ve montaj hizmeti verecek. Yurt dışı faaliyetlerini artırıyor

Hareket Proje, Ukrayna’da inşa edilecek RES projesi kapsamında vinç ve montaj hizmeti verecek. Sözleşme tutarının yaklaşık 3.000.000 dolar olduğu belirtildi. Projenin süresi yaklaşık 3 ay olarak öngörülüyor. RES projelerinde lojistik ve montaj süreçleri, türbinlerin hassas yapısı ve yüksek taşıma gereksinimleri nedeniyle uzmanlık gerektiriyor. Tecrübeli firmalar, kurulum sürecinde belirleyici oluyor. Lojistik ve ağır taşıma hizmetleri veren Hareket Proje, bu tür projelerde vinç, taşıma ve kurulumu entegre biçimde yürütmesiyle öne çıkıyor. Ukrayna’nın Lviv Bölgesi›nde yürütülen proje, şirketin uluslararası alandaki faaliyetlerini genişletme hedefiyle uyumlu. Jeopolitik risklere rağmen yüksek bütçeli projelerdeki etkinliğini göstermesi açısından öne çıkıyor.

ACISELSAN ACIPAYAM

TPAO’dan yeni sipariş aldı. Tutar yıllık gelirinin %20’sinin üzerinde. Büyümesini destekliyor

Acıselsan, TPAO’nun sondaj faaliyetlerinde kullanılmak üzere 3.760.800 doları tutarında CMC siparişi aldı. Teslimatlar yıl içinde gerçekleştirilecek. CMC, sondaj sıvılarında viskozite artırıcı ve sıvı kaybını önleyici özellikleriyle kullanılıyor. Ürün, petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde operasyonel verimliliği desteklemesiyle öne çıkıyor. Bu yönü ile alanda faaliyet yürüten firmalar açısından hayli bir öneme sahip bulunuyor. Türkiye’de artan sondaj hacmi, bu alanda kimyasal tedarikçilerine istikrarlı bir talep yaratıyor. Acıselsan’ın aldığı sipariş tutarı firmanın geçen yıl elde ettiği yıllık cironun %20,24’üne denk geliyor. Siparişin büyüklüğü ve müşterinin kamu iştiraki olması, Acıselsan’ın sektördeki güvenilir tedarikçi konumunu destekliyor.