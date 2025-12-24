Kâr dört şirkette büyüdü en yükseği %73’ü gördü

BIST Taş Toprak Endeksi’nde bulunan Kütahya Porselen, dönem sonunda kârını %73 artırarak 351,6 milyon TL’ye çıkardı. Gelirini %3, esas faaliyet kârını %24 düşürmesine rağmen dönem sonunda kârını büyütmesinde taşınmaz satışından elde ettiği 183 milyon TL etkili oldu.

Eylülde en yüksek 144,20 TL’ye kadar yükselen hisse, son bir aydır taban oluşturmaya çalışıyor. Tureks Turunç Madencilik %9,45 ile kârını en fazla artıran ikinci şirket konumunda.

Dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %35, esas faaliyet kârını %39 artırırken, dönem sonunda kâr büyümesi daha sınırlı kaldı. Hissenin fiyatı ağustosta test ettiği 18,60 TL’nin ardından geriledi. Sektörde yer alan firmalardan kârını en fazla düşüren %99 ile Batısöke Çimento oldu.

Bir önceki yıl dokuz aylık dönemde 434,9 milyon TL olan kârını 4,5 milyon TL’ye geriletti. Satışlarını %2 düşüren şirket, esas faaliyetlerinden 262,1 milyon TL zarar yazdı. Ertelenen vergi geliriyle dönem sonunda kâra döndü. Fiyatı ise aralığın ilk günlerinden bu yana artan ilgiyle birlikte artıyor.

Hızlı dalga; ani fırsat, yüksek tempo, sermaye çevrimi, esneklik, heyecen. Volatilite riski, stres, maliyet birikimi, yüksek hata riski. Düzenli birikim; maliyet ortalaması, disiplin, düşük stres, bileşik etki, erişilebilirlik. Yavaş sonuç, fırsat kaçırma, sabır gereği, plan bağımlılığı.

Halil, son iki aydır Akbank’a yönelik bir ilgi söz konusu. Fiyatı bu sürede yükselirken gerçekleşen %33’lük performans, içinde yer aldığı Banka Endeksi’nin %28’lik yükselişinin üzerinde. Biraz daha geniş bir pencereden bakıldığındaysa yılbaşından bu yana %12,4 olan artış sektörün %16,2’lik çıkışının gerisinde duruyor. Bu itibarla hissenin son iki aydaki yükseliş ivmesinin geride kalan aranın kapatılması şeklinde okumak mümkün. Öte yandan Akbank, açıkladığı dokuz aylık mali tablolarında gelirini %37 artırırken net faaliyet kârındaki büyüme %22 ve dönem sonu kârı da %17 yükseldi. Hissede pozisyon alan fon sayısı 166’dan 173’ye yükseldi.

Uzun vadede yükselen eğilimini koruyor. İlginin sürmesi beklentinin korunduğunu gösteriyor

Kârlılığı düşünüldüğünde Ral Yatırım Holding’in geldiği fiyat sizce nasıl?/ Mesut Türker

Mesut, hisse fiyatını değerlendirirken tek bir kıstasla yetinmemek gerekir. Kuşkusuz belli dönemlerde bir faktörün önce çıkması mümkündür. Bununla birlikte piyasanın yönelimi, firmanın mali yapısı, ileriye dönük beklentiler ya da dönemsel artan ilgi gibi farklı etkenler fiyat üzerinde belirleyici olabilmektedir. Ral Yatırım Holding’in fiyatı uzun vadede yükselen bir eğilim sergiliyor. Son beş yılda fiyatı %24.794 oranında arttı. Son dört yılda kârını sürekli büyüten firma, açıkladığı dokuz aylık mail tablolarında da dönem sonu kârındaki büyümeyi sürdürdü. PD/DD 13,39 seviyesinde olmasına rağmen hisseye yönelik ilgi korunuyor.

YATIRIM FONLARI

KIS hem döviz hem katılım hassasiyeti ile %12 kazandırdı

Qinvest Portföy tarafından yönetilen Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu (KIS), 88,99 milyon TL büyüklükle temmuzdan bu yana benzer bir seviyede hareket ediyor. Portföyün %52,91’i kamu yurt dışı kira sertifikalarına, %24,72’si özel sektör yurt dışı kira sertifikalarına ve %14,78’i döviz cinsi kamu kira sertifikalarına ayrılmış görünüyor. Fondan temmuzdan bu yana değişen miktarlarda nakit çıkışı yaşanıyor. Aralıkta çıkan para 1,7 milyon TL seviyesinde. Yatırımcı sayısı her ay düşük de olsa azalıyor. Şimdilerde sayı 903 olurken, %4,55 doluluk oranına sahip. KIS, döviz cinsi kira sertifikaları ağırlıklı yapısıyla katılım esaslarına uygun ve kur hassasiyeti olan yatırımcılara hitap ediyor. Son altı ayda %11,88 getiri sağladı. İçinde yer aldığı kategorinin %10,86 olan ortalamasının biraz üzerinde duruyor.

TAHVİL

Tiryaki Agro, %47,78 bileşik faizle 265 milyon TL borçlandı

Tiryaki Agro, 19.12.2025 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 265.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %43, bileşik faiz oranı ise %47,78 olarak belirlendi. 177 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 17.06.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %20,85 düzeyinde.

%43 YILLIK BASİT FAİZ

22 Aralık 2025 itibarıyla (TLREF) %37,75 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Tiryaki Agro Gıda’nın sunduğu %43 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 5,25 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından cazip bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTRYK62611 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BOR ŞEKER

Amasya Şeker ile fason üretimi konusunda anlaştı. Kapasitesini daha verimli kullanacak

Bor Şeker, Amasya Şeker Fabrikası’na ait 150.000 ton şeker pancarının tesislerinde işlenmesine yönelik fason üretim sözleşmesini imzaladı. Daha önce başlatılan görüşmeler, kapasite planlaması ve şartların netleşmesiyle bağlayıcı hale geldi. Anlaşmayla hammadde mülkiyeti Amasya Şeker’de kalırken, Bor Şeker yalnızca üretim hizmeti verecek. Fason üretim modeli, kapasite kullanımını artırmak ve sabit maliyetleri daha verimli yaymak amacıyla tercih edilen bir yol. Pancar arzının dönemsel dalgalanması, fabrikalar arasında iş birliğini öne çıkarabilmekte. Bu çerçevede varılan anlaşma, Bor Şeker’in üretim altyapısını daha etkin kullanmasına imkân tanırken, ciroya hacim bazlı katkı sağlama olanağı verecek. Şirket dokuz aylıkta gelirini %4 artırsa da dönem sonunda zarar yazdı.

MEGA METAL

ABD’deki iştiraki teşvik aldı. Ortaklığın devreye giren yatırımı için sermaye artırımına gidiyor

Mega Metal, ABD’deki %100 bağlı ortaklığı Mega Metal Inc.’nin sermayesini, yeni üretim tesisi yatırım süreci kapsamında 5 milyon dolardan 7,5 milyon dolara yükseltiyor. Şirket daha önce yaptığı açıklamayla yeni üretim tesisini faaliyete geçirdiğini duyurmuştu. South Carolina eyaletinde gerçekleştirilen yatırım, üretimin başlamasıyla birlikte, bağlı ortaklığa 700 bin dolar karşılıksız devlet teşviği verildi. Mega Metal’in ABD’de sermaye artışı ve teşvik desteğini birlikte devreye alması, yatırımın kalıcı ve ölçeklenebilir biçimde planlandığını gösteriyor. Üretimin başlamış olması operasyonel katkıyı öne çıkarırken, artan sermaye yapısı uzun vadede kapasite ve gelir büyümesini desteklemesi beklenmeli. Gelişmeler, şirketin yurt dışı ayağını güçlendiriyor.

REYSAŞ GYO

Özelleştirmeden aldığı taşınmazların bir parseline depo yapıyor. 2027’nin ilk çeyreğinde bitecek

Reysaş GYO, ÖİB tarafından Tuzla’daki dört parsel için düzenlenen ihalede 2 milyar TL ile en yüksek teklifi vererek kazandığı taşınmazların devirlerini tamamladı. Şirket, bir parselde 96.634 m2 kapalı alana sahip depo planladığını, inşaatın 2026 ilk çeyreğinde başlayıp 2027 ilk çeyreğinde tamamlanmasının hedefl endiğini açıkladı. Depo ve lojistik gayrimenkulleri, e-ticaret hacmindeki artış ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılanmasıyla son yıllarda GYO portföylerinde öne çıkan varlıklar arasında yer alıyor. Planlanan depo projesinin devreye alınması, orta vadede faaliyetlerini ve kira gelirini desteklemesi beklenmeli. Diğer parseller için başlatılan fizibilite çalışmaları ise şirket açısından uzun vadeli bir gelişim alanı olarak konumlandığını söylenebilir.