Karadeniz Holding, ABD’nin yapay zekâ elektriğini üretecek

Yapay zekâ yatırımlarının hızlanmasıyla veri merkezlerinin enerji ihtiyacı küresel enerji dengelerini değiştiriyor. Karadeniz Holding, ABD’deki veri merkezlerini hedefleyen 15 GW’lık yeni kapasite hazırlarken, Texas’ta yaptığı tersane yatırımıyla bu dönüşümün önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyor. Aynı dönemde şirket, satrançtan teknoloji eğitimine uzanan sosyal etki projeleriyle geleceğin insan kaynağına da yatırım yapıyor.

Sanayi devrimini kömür, dijital devrimi petrol besledi. Yapay zekâ devrimini ise elektrik büyütecek.

Yapay zekâ yalnızca teknoloji dünyasını değil, enerji sektörünü de yeniden şekillendiriyor. Microsoft, Google, Amazon, Meta ve OpenAI gibi teknoloji devleri milyarlarca dolarlık yeni veri merkezi yatırımı açıklarken, rekabet artık algoritmalardan çok bu merkezleri çalıştıracak kesintisiz elektriğe odaklanıyor. Yeni nesil veri merkezlerinin her biri orta büyüklükte bir şehrin tükettiği kadar enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu da enerji üretiminden türbin tedarikine, iletim altyapısından yatırım planlarına kadar tüm dengeleri değiştiriyor.

Karadeniz Holding de tam bu dönüşümün yeni oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar enerjiye erişimin kritik olduğu coğrafyalarda geliştirdiği “powership” yüzer enerji santrali modeliyle öne çıkan Karadeniz Holding, şimdi rotasını dünyanın en büyük teknoloji pazarına çeviriyor. ABD’de hızla büyüyen yapay zekâ veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 15 GW’lık yeni kapasite planlayan Karadeniz Holding, Texas’ın Brownsville kentinde satın aldığı tersaneyi de bu yeni dönemin üretim üssü olarak konumlandırıyor.

Böylece şirket, gelişmekte olan ülkelerde üstlendiği enerji arzı misyonunu, yapay zekâ ekonomisinin merkezine taşımaya hazırlanıyor. Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, şirketin bu stratejisinin arkasındaki temel nedeni, küresel enerji yatırımlarında son yıllarda yaşanan kırılmayla açıklıyor. “COVID döneminden itibaren dünyada enerji yatırımları ve ekipman üretimleri neredeyse durma noktasına geldi. Ardından faiz artışları, enfl asyon, Rusya-Ukrayna savaşı ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar önünü göremedi.

Tam bu yatırım boşluğunun üzerine veri merkezlerinin ve yapay zekânın patlayan enerji talebi eklendi. Önümüzdeki 10-20 yıl içinde küresel elektrik ihtiyacının ikiye katlanması bekleniyor ancak dünyada bu talebi karşılayacak türbin, makine veya iletim hattı üretim kapasitesi yok.”

Karadeniz Holding Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi, Bugüne

kadar enerjiye erişimin kritik olduğu

coğrafyalarda geliştirdiği “powership”

yüzer enerji santrali modeliyle öne çıkan

Karadeniz Holding'in şimdi rotasını

dünyanın en büyük teknoloji pazarına

çevirdiğini söyledi

2032’ye kadar enerji ekipmanı ve türbin kapasitesini güvenceye aldı

Bu tabloyu yıllar önce öngören Karadeniz Holding ise büyüme stratejisini yalnızca finansman üzerine değil, ekipman tedariki üzerine de kurdu. Şirket, Siemens Energy ile yaptığı uzun vadeli stratejik iş birliği kapsamında, 2032 yılına kadar üretilecek kritik gaz türbinleri ve ana enerji ekipmanlarının önemli bir bölümünü bugünden güvence altına aldı. Yılmaz, bu hazırlığın şirket için önemli bir rekabet avantajı yarattığını vurgulayarak, “2032 yılına kadar üretilecek kritik türbin ve makinelerin önemli bölümünü şimdiden güvence altına aldık. Bu da 10 bin megavatın üzerinde hazır kapasite anlamına geliyor. Ekipmana erişimin bu kadar zorlaştığı bir dönemde, bu hazırlık bize önemli bir küresel avantaj sağlayacak” diyor. Bu strateji, Karadeniz Holding’in yapay zekâ ekonomisine yönelik yeni büyüme planının da temelini oluşturuyor. Bugün yaklaşık 8,5 GW aktif enerji kapasitesine sahip olan şirket, devam eden projelerle bu rakamı kısa vadede 10 GW’a çıkarmayı hedefl iyor. Bunun da ötesinde planlanan 15 GW’lık yeni kapasite, doğrudan ABD’de hızla büyüyen veri merkezi yatırımlarına odaklanıyor.

Texas, ABD stratejisinin merkezinde

Karadeniz Holding’in bu vizyonunu sahaya taşıyan en önemli adımlardan biri Texas’ın Brownsville kentinde satın aldığı tersane oldu. Şirket, yeni nesil Powership’leri burada üreterek hem ABD pazarına fiziksel olarak yakınlaşmayı hem de veri merkezlerinin ihtiyaç duyacağı enerji çözümlerini çok daha hızlı devreye alabilecek bir üretim ve lojistik merkezi oluşturmayı hedefl iyor. Yılmaz, ABD’nin önümüzdeki yıllarda şirketin en önemli büyüme pazarı olacağını belirterek şunları söylüyor: “Dünyadaki veri merkezi yatırımlarının yaklaşık yüzde 95’i bugün Amerika’da yoğunlaşıyor. Bu nedenle Texas’taki tersane yatırımımız bizim için son derece stratejik. Planlama aşamasındaki 15 bin megavatlık kapasitemizin ana hedefi Amerika Birleşik Devletleri ve hızla büyüyen veri merkezleri. Önümüzdeki beş yıl boyunca odağımızı büyük ölçüde bu projeye vereceğiz.”

Enerji güvenliği satın alınan stratejik bir hizmet haline geliyor

Karadeniz Holding’in büyüme stratejisi yalnızca ABD ile sınırlı değil. Şirket bugün 15 ülkede yaklaşık 8,5 GW kurulu güçle faaliyet gösterirken, Meksika ve Kosta Rika'da kazandığı yeni ihalelerle bu kapasitenin kısa vadede 10 GW’a ulaşmasını hedefl iyor. Tunus’ta devam eden 400 MW’lık ihale süreci de şirketin Kuzey Afrika’daki büyüme planının önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Ülke tarihinde ilk kez özel bir şirketten elektrik tedarikini öngören ihale sonuçlanırsa, Karadeniz Holding bölgede yeni bir referans projeye daha imza atacak. Şirkete göre yapay zekâ ve veri merkezlerinin hızla artan enerji talebi, Powership modelini gelişmekte olan ülkelerin ötesinde gelişmiş ekonomiler için de stratejik bir çözüm haline getiriyor. Çünkü yeni dönemde rekabet yalnızca elektrik üretmekle değil, ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda kesintisiz enerji sağlayabilmekle ölçülüyor. Karadeniz Holding’in vizyonu bu noktada şekilleniyor: “Enerji güvenliği artık yalnızca bir altyapı yatırımı değil, satın alınan stratejik bir hizmet haline geliyor.”

Osman Murat Karadeniz: “Enerji; eğitimin, üretimin, istihdamın temel altyapısı”

Karadeniz Holding, yapay zekâ çağında rekabetin yalnızca enerji altyapısıyla değil, bu dönüşümü yönetecek insan kaynağıyla da şekilleneceğine inanıyor. Bu anlayışla Tek Dünya Karadeniz Vakfı çatısı altında yürüttüğü sosyal etki projelerini uzun vadeli kalkınma vizyonunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Murat Karadeniz, bu yaklaşımı şu sözlerle özetliyor: “Bizim için enerji yalnızca elektrik değildir. Enerji; eğitimin, sağlığın, üretimin, istihdamın, kadınların güçlenmesinin ve çocukların geleceğinin temel altyapısıdır.” Bu vizyonun en somut örneği ise Yalova’daki Karmarine Tersanesi’nde hayata geçirilecek TechLand projesi. “Keşfet, eğlen, öğren” sloganıyla tasarlanan merkezde çocuklar teknolojiyi yalnızca izlemeyecek; üretim süreçlerini ve mühendisliği deneyimleyerek öğrenecek. TechLand, bu yolculuğun yalnızca ilk adımı. Karadeniz Holding, Güney Kore’nin Korean National Maritime & Ocean University (KMOU) ile imzaladığı iş birliği anlaşması kapsamında elektrik ve makine mühendisliği odaklı uygulamalı eğitim modelleri üzerinde çalışıyor. Amaç, TechLand’i geleceğin mühendislerini, girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirecek uluslararası bir eğitim ekosisteminin başlangıç noktası haline getirmek.

YARIN İÇİN ŞAH MAT: GELECEĞİN LİDERLERİNE YATIRIM

Karadeniz Holding, Tek Dünya Karadeniz Vakfı çatısı altında yürüttüğü Future Grandmasters programıyla farklı ülkelerden genç satranç yeteneklerini aynı gelişim platformunda buluşturuyor. “Yarın için şah mat” sloganıyla hayata geçirilen program, satrancı yalnızca sportif bir başarı değil; stratejik düşünme, analitik bakış, sabır ve liderlik becerilerini geliştiren evrensel bir eğitim aracı olarak görüyor. Programın ilk uluslararası adımı, Fildişi Sahili’nde düzenlenen turnuvayla atıldı. Dereceye giren üç genç sporcu, Türkiye’nin en genç büyükustalarından Ediz Gürel ile Yalova’daki Karmarine Tersanesi’nde buluştu. Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, "Future Grandmasters bir satranç organizasyonu değil, geleceğe yapılan bir yatırım. Satranç gençlere yalnızca doğru hamleyi değil; stratejik düşünmeyi, baskı altında doğru karar vermeyi ve her yenilgiden sonra yeniden ayağa kalkmayı öğretiyor. Biz geleceğin liderlerine yatırım yapıyoruz” diyor. Şirket, faaliyet gösterdiği ülkelerde düzenleyeceği turnuvalarla yeni yetenekleri keşfetmeyi, bu gençleri uluslararası mentorluk programlarına dahil etmeyi ve kendi ülkelerinde rol model olacak liderler yetiştirmeyi hedefl iyor.