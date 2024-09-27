Karadeniz’de kitap şöleni

Samsun, Karadeniz’in ortasında bölgenin en büyük şehri. Batıya giderseniz Sinop; doğuya giderseniz Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin’e ulaşıyorsunuz. Limanı, bölgenin en eski limanlarından. Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da bu limana ayak basarak başlattı. Onu getiren Bandırma vapuru da bu mücadelenin sembollerinden biri.

Tüyap böyle önemli bir konumdaki Samsun’da dokuz yıldır bütün Karadeniz Bölgesi’ni kucaklamayı hedefleyen bir kitap fuarı düzenliyor. Bu sene katılamasam da 6-7 yıl aralıksız gittiğim fuarda her defasında tanık olduğum bölge insanının 7’den 70’e ailecek kitap sevgisi beni çok mutlu etmişti.

Tabii ki bu kadim kültür ve medeniyet şehrini de dolaşmıştım… Samsun notlarım arasında Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Bilim ve Teknoloji Merkezi, hayvanat bahçesi, Amisos Tepesi Tümülüs Mezarı ve ziyaretçi seyir terası, Sanat Merkezi, Kent Müzesi de bulunuyordu…

Ayrıca Samsun’un şehir merkezi, ilçeleri ve köylerini gezdiğinizde her köşe başında, her adımda tarihi ve mimari değeri olan bir cami, bir köprü, bir saat kulesi, tarihi hanlar, antik zamanlardan günümüze uzanan eserler görmek mümkündü… Tarihi M. Ö 7. yüzyıla kadar giden şehrin 500’e yakın tarihi tescilli kültür varlığı bulunuyordu.

Gelelim bu seneki kitap fuarına. Fuar, 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle hazırlanan Karadeniz 9. Kitap Fuarı, Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde yarından itibaren kitapseverleri bekliyor.

Yayıncılık dünyasının önde gelen yayınevlerini, yazar ve şairleri okurlar ile bir araya getirecek Karadeniz Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak.

Fuarın konukları arasında yer alan Anooshirvan Miandji, Behiç Ak, Enver Aysever, Faruk Dilaver, Fatih Duman, Halit Ertuğrul, Hidayet Karakuş, Hüseyin Hakkı Kahveci, Koray Avcı Çakman, Mecit Ömür Öztürk, Miyase Sertbarut, Murathan Mungan, Mustafa Balbay, Saygı Öztürk, Suat Turgut gibi yazar ve edebiyatçıların yanı sıra genç okurların takip ettiği Adora Yağmur, Anıl Basılı, Aslı Arslan, Beyza Alkoç, Caner Sarıoğlu, Dilara Keskin, Emre Gül, Göktuğ Canbaba, Maral Atmaca, N.G. Kabal ve Zeynep Sahra gibi genç yazarlar da fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.

Fuar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri ile yapılan çalışmalarda öğrenciler hafta içi günlerinde fuara götürülecek, orada kitaplarla bir araya gelerek kendi yaş gruplarına göre düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Karadeniz 9. Kitap Fuarı, 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında 10.00 - 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarda kitaplar, süreli yayınlar, gazete ve dergi yayıncılığında faaliyet gösteren katılımcılar, medya kuruluşları ve yayın faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşları da ürünlerini sergileyerek ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarla ilgili en güncel haberler, konuk yazarlar, ulaşım bilgileri, etkinlikler ve imza günleri https://www.karadenizkitapfuarisamsun.com/ sitesinden; facebook/karadenizkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesaplarından takip edilebilecek.

İstanbul ve çevresindeki illerde yaşayan kitapseverler ise 2-10 Kasım tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda yurt içi ve yurt dışından katılımcı yayınevleri ile yazarla buluşacak.