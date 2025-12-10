Kararını dayatma, ikna et, hızlı yol al

TÜİK, TCMB, Maliye, ekonomiyi yöneten: Siz enflasyonun düşeceğine inanmış olabilirsiniz ama söylemleriniz ile eylemleriniz örtüşmedikçe, bizleri de buna inandırmadıkça mesafe alamazsınız

İkna; inandırma, kanısını değiştirme, inanmasını sağlama, kandırma… Başkalarını, fikirlerini, düşüncelerini, eylem ve kararlarını değiştirmeye razı etme becerisi… Kanaat ettirme, kanaat verebilme, razı etme, kısaca inandırma başarısı… Karar süreçlerinde ikna; hayati rol oynar

Toplum, ikna edildiği derecede yol alır. İkna becerisi kazanmak, dil yetkinliği gerektirir. Dil ne kadar yetkinleşirse ikna kabiliyeti de artacaktır. Bu dil, kullanılan lisanın dışında, beden dili, sesin müziği, vurgu, kreşendo gibi yığınca iletişim unsurunu kapsayabilir. Dil yalan söyler de beden beceremez.

ZATEN İKNA OLMAYA HAZIRIZ

Görevi, karar süreçlerinde ikna edilmek olan kurumlar vardır. Bürokrasi gibi… Bunların iknası, yasaların tanımladığı çerçevede, toplumsal faydanın netleştirilmesiyle mümkündür. Eğer bizi enflasyonun ineceğine dair ikna edebilirse, çözüm çok kısa sürede gelecektir. Zaten denemiştir.

Herkes ikna edilemez. Bunun için ikna eden ile ikna edilmek istenen arasında; 1-dil birliği, 2-fayda ortaklığı ve 3-güven olmalıdır. Güven yoksa ilk ikisi olsa da işe yaramayacaktır. İnsan güvenmiyorsa, ikna olmaz. Her ne kadar söylenen apaçık gerçek dahi olsa da… Bu gibilerle tartışmaya kalkmayın.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Stratejiye dair…

İkna edilmemişliğin riskleri ne?

Toplum, ikna edildiği derecede yol alır. İkna edildiğine akar. Burada neye ikna edildiğinin önemi kalmayabilir eğer iknaya hazır ve iknacı yeterince demagog ise… Toplum, ikna edeni takip eder.

Negatif insanlar ikna edilir mi?

Sürekli olumsuzluklara odaklanmış birini ikna etmeye çalışmayın. Attığınız her adımın enerjisi, ayağınızın altından kayıp giden kum gibi, olumsuz birinin zihin dehlizlerinde kaybolup gidecektir.

NOT

KAMU BİZİ İKNA ET, ENFLASYONU BİRLİKTE ÇÖZELİM

Hayat; ikna edilmişliktir. Beden ikna olmamışsa kendini ölüme sunar. İkna etmek için önce kendin kani olmalısın. Değilse; kırk yıllık kâni; olur mu yani… Enflasyon da ikna olursak çözülecektir. Bu yüzden diyorum ki ey kamu; sen inanmış olsan da enflasyonun ineceğine bizi de inandırmalısın.

İKNA LÛGATI

Kâni: İkna olmuş, inandırılmış, kuşkuları giderilmiş ve güveni tazelenmiş kişi

İkna: Akılcı ve simgesele yollarla bir fikir, tutum ve eylemin benimsetilmesi süreci

Endişeli: Size inanmayan, sözlerinize güvenmeyen ve sizden yana çıkmayan kişi

Dayatma: İkna etmeden, bir sözü veya talebi zorla kabul ettirme davranışı