Kararlı ve sakince 20 hissede sattılar yabancı savunma pozisyonuna geçti

17-26 Mart takas verileri yabancıların paylarını azaltmaya yöneldiğini söylüyor. Bir önceki haft a hafif frenlemenin ardından beklemeyi tercih eden yabancı fonlar, bu defa satışlarını artırdı. BIST 30 Endeksindeki 20 hissede payları azalırken, alımları 9 hisseyle sınırlı kaldı.

BIST 30’un 17-26 Mart takas verileri, yabancıların panik ortamı oluşturmadan sakin ve kararlı bir satış planı çerçevesinde hareket ettiğini gösteriyor. Endeksteki hisselerin üçte ikisinde satış tarafında yer aldılar. Türk Altın İşletmeleri ve Tofaş Oto’da sırayla 3,4 ile 2,5 puanlık pay azaltımı satış dalgasına öncülük etti. Alımlar ise ağırlık olarak korunaklı şirketlere yönelikti. Aselsan ve Tüpraş’taki sınırlı alımlar dışında endeks adeta satıcıların kuşatması altında kaldı. Yabancı fonlar, önceki hafta ayağını hafifçe dokundurduğu frenden çekerken pozisyon küçülterek defansif ağırlığını artırdı.

En çok sattıkları

Yabancı fonlar, 17-26 Mart tarihleri arasında Türk Altın İşletmeleri’nde paylarını 3,44 puan azaltarak %38,63’e indirdi. Ekimden bu yana yükselen hisse, martın ilk günlerinde 64 TL’yi test ettikten sonra kâr satışlarıyla geriledi. Şirket, mart sonunda Türkiye Maden Sanayi’ye ait Balıkesir’deki IV. Grup İşletme Ruhsatı’nı devraldığını duyurdu. Bir önceki hafta sınırlı satışın gözlendiği Tofaş Oto’da bu defa yabancılar 2,5 puanlık satış yaparak paylarını %29,10’a indirdi. Bu sürede fiyat %7,6 geriledi. Aralıkta hareketlenmeye başlayan hisse, şubatın ikinci yarısında dalgalı bir şekilde aşağıya yöneldi. Otomotiv pazarı şubatta %2,97 daralırken, yılın ilk iki ayındaki üretim %2 düştü.

En çok aldıkları

Aselsan’da yabancılar paylarını 1,79 puan artırarak %57,03’e çıkardı. Yükselen trend içinde hareket eden hisse, arada kâr satışları yese de çıkış ivmesini koruyor. Fİrma yöneticileri yurt dışı müşteri çeşitliliğinin %30 arttığını, faaliyet gösterilen ülke sayısının 30’a ulaştığını söylüyor. Aselsan, 2030’a gelindiğinde ihracat payını %40’a çıkarmayı hedefliyor.

ZEYNEP’E SOR

FAİZ GELİRİ Mİ, KUR KAZANCI MI?

Faiz geliri; garanti akış, öngörülebilir tablo, düşük risk, bileşik güç, rahatlık. Reel kayıp riski, fırsat maliyeti, vergi kesintisi, sınırlı getiri.

Kur kazancı; alım gücü, çıkış potansiyeli, küresel değer, esneklik, likidite hızı. Oynaklık riski, atıl sermaye, zamanlama hatası, düşük getiri.

SPK mevzuatına göre zararda. Temettü ödemesi yapılmazken bedelsiz potansiyeli arttı

Brisa her yıl temettü verirken bu sene neden ödemediğini öğrenebilir miyim? ● Ali Güneş

Ali, dört yıl ara verdikten sonra 2020’den bu yana düzenli kâr payı ödeyen Brisa, bu sene temettü ödemeyeceğini açıkladı. Söz konusu karar, şirketin kalıcı bir politika değişikliğine yönelmesinden ziyade finansal tablolarla alakalı bir durum olarak okunabilir. Şirket vergi mevzuatına göre 281,5 milyon TL kârda olsa da SPK mevzuatına göre hazırlanan bilançoda 1,09 milyon TL zararda. Brisa bu zararı işaret ederek 2026’da kâr payı ödemesi yapmayacağını duyurdu. Vergi mevzuatına göre oluşan kârı olağanüstü yedek akçeye ayırırken bedelsiz potansiyeli arttı.

Bedelsiz sermaye artırımına gidiyor. Artışın asıl kaynağı emisyon primi gösterildi

Cem Zeytin’in bedelsizini emisyon priminden yapması ne anlama geliyor? ● Hasan Çerçi

Hasan emisyon primi, bir şirketin hisselerini nominal değerinin üzerinde bir fiyattan sattığında elde ettiği ekstra nakit anlamına geliyor. Cem Zeytin’in 1,9 milyar TL tutarındaki toplam bedelsiz sermaye artırımının en büyük kısmını, 1,28 milyar TL ile emisyon primi oluşturuyor. Geçmişteki hisse satışlarından, ağırlıklı olarak da halka arz sürecinden elde edilen prim geliri sermayeye ekleneceği anlaşılıyor. Bu yöntem özkaynak kalemleri arasında muhasebesel transfer olarak okumalı. Firma, sermeyesini %472,14 artırarak 2,3 milyar TL’ye çıkaracak.

YATIRIM FONLARI

NOI fonu sınırlı yatırımcıyla kendi kategorisinde ortalamanın üzerinde

Tacirler Portföy’ün yönettiği Nova İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (NOI), Temmuz 2025’ten bu yana işlem görüyor. Her ay kademeli genişleme sergileyen fon, mayısta 855,8 milyon TL büyüklüğe ulaştı. Portföy’ün %51,39’u hisse, %42,20’si ters repo ve %6,36’sı vadeli işlemlerden oluşuyor. Kasımda 200,7 milyon TL nakit girişi sonrası kayda değer bir para girişi yaşanmadı. Sınırlı yatırımcıya sahip olan fonun mayıs sonu itibariyle yatırımcı sayısı bir artarak 13’e çıktı. Bununla birlikte %67,91 doluluk oranına sahip olması katılanların yüksek meblağlarla giriş yaptığı anlamına geliyor. Algoritmik istatistiksel arbitraj stratejisi izleyen NOI, 1 gibi düşük risk değeriyle defansif yatırımcılara hitap ediyor. Altı ayda %18,49 getiri elde ederken aynı sürede arbitraj fonların ortalaması %15,13 oldu.

TAHVİL

Beyaz Filo Kiralama, piyasadan TLREF + %4,5 faizle 300 milyon TL borçlandı

Beyaz Filo Kiralama, nitelikli yatırımcılara yönelik 27.03.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,5 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir ve toplamda 4 kupon ödemeli olacak. Bononun vade tarihi 26.03.2027 olarak açıklandı. 27 Mart itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı %39,99 seviyesinde bulunuyor. Beyaz Filo’nun verdiği %4,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFBFOK32717 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

CW Enerji için bir kurum hedef fi yat verirken portföyüne alan fon sayısı 34’e çıktı

CW Enerji’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisseler %19,26 ile toplamda 2,24 milyon lot artırarak 13,86 milyona çıktı. Elinde bulunduran fon sayısı da 30’dan 34’e yükseldi. POS 750 bin lot ile en fazla alımı yaparken, RIK 325 bin lot ile en güçlü satışı gerçekleştirdi. CW Enerji ile ilgili tek bir aracı kurum öneride bulundu. Model portföyüne alan sayısı da yine birde kaldı. İntegral Yatırım 44,85 TL ile hedef fiyat verirken, hissenin fiyat şimdilerde 29,60 TL seviyelerinde işlem görüyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKHAN UN

Fuarda 3,9 milyon dolarlık iş bağlantısı gerçekleştirdi. Dört ülkeye ürün sattı

Akhan Un, katıldığı uluslararası fuarın ardından Filistin, Irak, Suriye ve Somali pazarlarına toplam 3,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tutar yıllık gelirinin %2,38’i düzeyinde. Açıklamada söz konusu anlaşmanın 2,76 milyon dolarlık kısmının makarna, 1,14 milyon dolarlık kısmın da un kategorisinde olduğu ifade edildi. Firma, temel gıda üretimindeki kapasitesini Orta Doğu ve Afrika coğrafyasında genişleterek operasyonlarını büyütme hedefi ile hareket ediyor. Geçtiğimiz şubatta borsaya gelen firma, ilk dört gün tavan gördükten sonra gelen satışlarla geriledi.

SDT UZAY VE SAVUNMA

Savunma sistemleriyle alakalı iki sözleşmeden toplam 6 milyon dolarlık sipariş aldı

SDT Uzay, yurt içindeki müşterilerinden savunma sistemleri alanında iki ayrı sipariş aldı. Toplam bedeli 6 milyon dolar olan sözleşmelerin 3,9 milyon dolarlık ilki ile 2,1 milyon dolarlık ikincisi eşzamanlı olarak imzalandı. Her iki sözleşmenin toplam tutarı yıllık gelirinin yaklaşık %12,4’ü seviyesinde bulunuyor. Yurt içi platform üreticilerine veya savunma sanayisi kurumlarına sağlanacak sistemlerin teslimat takvimi 2026 ve 2027 yılları içine yayılıyor. Yurt içi müşteriden döviz bazlı sipariş almak, şirketlerin mali tablolarını güvence altına almalarını sağlıyor.

ECZACIBAŞI İLAÇ

Eczacıbaşı Holding sahibi olduğu iştiraki satıyor. Devir kurumların onayı sonrası

Eczacıbaşı İlaç’ın %37,28 hissedarı olduğu Eczacıbaşı Holding, tamamına sahip olduğu Sanipak’ı satıyor. Anlaşma uyarınca Sanipak’a biçilen değerin 600 milyon dolar olduğu belirtildi. Satış bedelinin netleşmesi, kapanış tarihinde yapılacak düzeltmelerin ardından gerçekleşecek. Satışın kesinleşmesi ilgili kurumların onayının alınmasına bağlı. Eczacıbaşı İlaç’ın aynı zamanda ana ortağı konumunda olan holdingin varlık satışından şirket de etkileniyor. Sanipak’ın neden satıldığı ya da elde edilecek gelirin nerede değerlendirileceği hakkında ise bilgi paylaşılmadı.