Karbon muhasebesinde yeni arayış... Elektronik karbon defterleri

Şirketlerin iklim performansını ölçmenin dili değişiyor. Sera gazı emisyonlarının raporlanmasına ilişkin kurallar, on yılı aşkın süredir görülen en kapsamlı dönüşümün eşiğinde.

Sera Gazı Protokolü’nün, geçtiğimiz yıl Uluslararası Standardizasyon Örgütü ile güçlerini birleştirerek emisyonların ölçülmesi ve raporlanması için tek bir küresel standart oluşturma planı, tam da böyle bir ortak yaklaşıma en çok ihtiyaç duyulan dönemde yeniden gündeme geldi.

Bugün Avrupa Birliği’nde zorunlu açıklama rejimleri yumuşatılırken, ABD’de federal düzeyde iklim beyanı düzenlemeleri tıkanmış durumda. Buna karşılık şirketler; yatırımcılar, müşteriler ve tedarik zincirlerinden gelen baskıyla daha fazla veri açıklamaya devam ediyor.

Yani mesele artık yalnızca “raporlama yapmak” değil; açıklanan verinin ne kadar karşılaştırılabilir, ne kadar güvenilir, karar ve yatırım süreçlerine ne kadar bağlı olduğu.

Bu nedenle yeni dönem, şirketler için yalnızca daha fazla rapor yazma dönemi değil. Daha savunulabilir veri, daha açık metodoloji, daha güçlü karşılaştırılabilirlik ve daha gerçekçi iklim iddiaları dönemi.

İzlenebilir bir kayıt düzeni

Tam da bu noktada karbon muhasebesinde yeni bir yaklaşım daha tartışmaya açılıyor: E-ledgers, yani elektronik karbon defterleri.

Bu sistem, sera gazı emisyonlarını tedarik zinciri boyunca finansal muhasebedeki çift tarafl ı kayıt mantığına benzer bir yöntemle izlemeyi amaçlıyor. Başka bir ifadeyle, karbon verisini genel tahminlerden, sektör ortalamalarından ve varsayımlardan çıkarıp; ürün, tedarikçi ve süreç bazında izlenebilir bir kayıt düzenine taşımayı hedefliyor.

Bugünkü raporlama sistemlerinde özellikle Kapsam 3 emisyonları, yani şirketlerin tedarik zincirlerinden kaynaklanan dolaylı emisyonlar, çoğu zaman yaklaşık verilerle hesaplanıyor. Bu da hem şirketler arası karşılaştırmayı zorlaştırıyor hem de aynı emisyonun farklı şirketler tarafından tekrar tekrar sayılması riskini artırıyor.

Elektronik karbon defterleri yaklaşımı ise bu soruna daha muhasebe temelli bir yanıt arıyor. Bir şirket kendi doğrudan emisyonlarını kaydediyor. Bir ürün ya da ara mal başka bir şirkete satıldığında, o ürüne gömülü karbon yükü de onunla birlikte devrediliyor. Tedarik zincirinin her halkası, hem kendi doğrudan emisyonlarını hem de tedarikçilerinden gelen gömülü emisyonları kayıt altına alıyor.

Böylece amaç, ürün bazında denetlenebilir, izlenebilir ve çifte sayımı azaltan bir karbon muhasebesi yapısı kurmak.

Bu yaklaşım henüz prototip ve pilot uygulama aşamasında. Ancak tartışmanın kendisi bile karbon muhasebesinin nereye doğru evrildiğini gösteriyor: Şirketlerden artık yalnızca “ne kadar emisyon açıkladıkları” değil, bu hesabı hangi yöntemle yaptıkları, verinin hangi noktadan geldiği ve iddianın ne kadar denetlenebilir olduğu sorulacak.

Karbon verisi yeni rekabet alanı oluyor

Bu dönüşüm özellikle Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uygulamaları açısından da kritik. Çünkü karbon fiyatlaması, sınırda karbon düzenlemeleri ve düşük karbonlu ürün rekabeti güçlendikçe, şirketlerin yalnızca toplam emisyonlarını değil, ürün bazındaki karbon ayak izlerini de daha net gösterebilmesi gerekecek.

Bu da sürdürülebilirlik raporlamasını iletişim departmanlarının sınırlarından çıkarıp finans, satın alma, üretim, lojistik ve strateji birimlerinin ortak konusu haline getiriyor.

Yeni dönemde “yeşil” olduğunu söylemek yetmeyecek. Hangi veriye dayanarak, hangi metodolojiyle, hangi ürün ya da hizmet için, hangi tedarik zinciri bilgisiyle bu iddianın ortaya konduğu daha fazla sorgulanacak.

Karbon muhasebesi artık yalnızca geriye dönük bir raporlama egzersizi değil; şirketlerin gelecekte nasıl rekabet edeceğini, hangi pazarlara erişebileceğini, hangi yatırım maliyetiyle karşılaşacağını ve hangi iklim iddiasını savunabileceğini belirleyen stratejik bir alan haline geliyor.

Yani mesele daha çok rapor yazmak değil, daha güvenilir bir gerçeklik inşa etmek…