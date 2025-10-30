Kârdaki artış %1050 peki kaynağı nereden

Dokuz aylık bilançolar gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar açıklama yapan şirketler arasında net kârını %116’nın üzerinde artıran 8 firma bulunuyor. İçlerinden biri kâr artışını %1.050’ye taşıdı.

Kârlılık, bir şirketin faaliyetlerinin sermayeye nasıl döndüğünü gösteren en temel performans ölçüsüdür. Kârın yönü ve temposu, hem hisse fiyatlamasını hem de yatırımcı beklentisini doğrudan etkiliyor. Karar alırken, kârın büyüklüğü kadar kaynağını da takip etmek gerekiyor.

Borsada işlem gören firmalardan dokuz aylık bilançosunu açıklayanlardan sekizi gelirini %116’nın üzerinde artırdı. Birindeki artış oranı %1.050’ye çıktı. RTA Laboratuvarları dokuz aylık net kârını %1.050 artırarak dikkat çekti. Gelirini sadece %6 artıran şirket, esas faaliyetlerinden ötürü son iki yılda olduğu gibi yine zararda. Kârdaki sıçramanın ana kaynağı, A1 Capital’deki iştirak değer artışı. Kasaya giren bir nakitten ziyade muhasebe etkisi ile artan bir net kâr söz konusu.

Bilançosunu açıklayanlardan Lydia Yeşil Enerji, %793 ile net kârını en fazla artıran diğer bir şirket oldu. Yıllardır esas faaliyetlerinden ötürü kârlı yapıya kavuşamayan firma, dokuz aylık dönemde yine zararda. Elindeki hisse senetlerinin değer artışı ise dönem sonu kârı büyüten faktör oldu. Bu durum, operasyonel güçlenmeye değil, portföyündeki fiyat etkisine dayanıyor.

Kârı düştü

Açıklanan bilançolar içerisinde kârı en fazla düşen %87 ile Türk Traktör. Şirketin satışlarındaki %41’lik gerileme esas faaliyet kârını baskılarken, yüksek faiz ve kur farkı gideri, dönem sonu net kârı ciddi boyutta düşürdü. Esas faaliyet kârını büyütmeyi başaran Ebebek ise finansman giderleri yüküyle dönem sonu net kârını %84 geriletti.

ZEYNEP'E SOR

DURUM MU, YÖNELİM Mİ?

Durum; gerçeklik, risk farkındalığı, karar zemini, objektifl ik, hata tespiti. Statiklik, gecikme riski, dar bakış, geriden gelme, baskı.

Yönelim; Öngörü, fırsat yakalama, proaktifl ik, değer yaratma, stratejik bakış. Belirsizlik, aşırı iyimserlik, veri bağımlılığı, yanlış değerlendirme.

Girişim geliştirme hedefi taşıyor. Ticari gelirin uzağında. Ancak algı ve beklentiyi etkileyebilir

Mia Teknoloji’nin kablosuz şarj için teknoloji geliştirdiği bilgisi doğru mu? /Burçak Çağlar

Burçak, mobilite araçları için kablosuz şarj altyapısı geliştirilmesi sürecine yönelik Mia Teknoloji’nin bir girişimi var. Bu amaçla %100 iştiraki Tripy Mobility Çin merkezli Voltraware ile bir niyet mektubu imzaladı. Girişim bu aşamada geliştirme hedefine yönelik ve pilot uygulama niyeti taşıyor. Bu itibarla henüz erken bir safh ada ve yatırım aşamasının uzağında olduğunu not düşmek gerekiyor. Kablosuz şarj gibi yeni nesil teknolojilerde süreçler genellikle kavram ispatı, pilot uygulama ve ölçekleme şeklinde ilerliyor. Bu tür girişimler, ilk aşamada bilançodan çok algı ve beklenti üzerinden fiyatlamayı etkiler. Ticari aşamanın uzağında.

Kısa süreli çıkışlar trend değişimi için yeterli olmaz. Esas faaliyetlerinden kâra dönmeli

Galatasaray’ın son iki haftalık çıkışı devam eder mi? / İbrahim Erdi

İbrahim, Nisan 2024’te gördüğü en yüksek seviyesi olan 2,68 TL’nin arından Galatasaray Sportif’in hisseleri düşen bir eğilim izledi. Geçen sürede arada yukarı atakları olsa da düşüş eğilimi sürdü. Geçtiğimiz 14 Ekim’den bu yana da benzer bir durum söz konusu. Bu tür kısa süreli ralli hareketleri genellikle haber akışı, maç sonuçları veya beklenti fiyatlamasıyla başlar. Sürdürülebilir olup olmaması ise temel performans, bilanço görünümü ve yatırımcı ilgisinin devamına bağlıdır. Bu itibarla iki haftalık çıkış, trend dönüşü anlamına geldiğini söylemek için yeterli değil. Finansallar hâlâ zarar bölgesinde ve esas faaliyet kârı ekside.

YATIRIM FONLARI

DBA fonuna para akıyor, getiri ise ortalamalarda

Deniz Portföy’ün yönettiği Altın Fonu (DBA) son iki ayda yüksek büyüme ile dikkat çekerken 8 milyar TL büyüklüğe çıktı. Portföyün %32,59’u kıymetli maden, %20,26’sı yabancı BYF, %21,79’u kamu borçlanma aracı, %18,94’ü kamu kira sertifikası, kalanı kısa vadeli enstrümanlardan oluşuyor. Ekim ayında 635,78 milyon TL para giriş yaşandı. Bu ölçekteki girişte altın temasına yönelik talebin canlılığının etkisi var. Yatırımcı sayısı 25.005’e çıkarken, doluluk %42,21 ve pazar payı %479 seviyesinde. Fon toplam değerin ağırlıklı kısmını altın ve altına dayalı araçlarda tutuyor. Son 6 ayda getiri %36,74 olurken, altın fonları ortalaması %37,76 ile benzer bir performans gerçekleştirdi. Yıllık %2,00 yönetim ücreti ile 36 fon arasında en yüksek dördüncü fon konumunda. Altın fonlarda ücret %0,30 ile %2,10 arası değişiyor.

TAHVİL

Vestel Beyaz Eşya, %50,46 bileşik faizle 595 milyon TL borçlandı

Vestel Beyaz Eşya, 27.10.2025 başlangıç vadeli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 594.950.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %45, bileşik faiz oranı ise %50,46 olarak belirlendi. 170 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 15.04.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %20,959 düzeyinde.

%45 YILLIK BASİT FAİZ

27 Ekim itibarıyla (TLREF) %39,19 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Vestel Beyaz Eşya’nın sunduğu %45 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 5,81 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını desteklerken bono, piyasada TRFVEST42610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CVK MADEN

Sarıalan Altın Projesi’ni büyütme gayesiyle 18,5 milyon dolara maden sahası satın aldı

CVK Maden, Sarıalan Altın İşletmesi Projesi’ni büyütmek üzere Demir Export’a ait Balıkesir İvrindi’deki IV. Grup işletme ruhsatlı maden sahasını 18,5 milyon dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı. Bedelin 3,5 milyon doları peşin, kalan kısmı 2026–2028 yılları arasında taksitli olarak ödenecek. Ayrıca üretim başladığında %3 NSR payı da Demir Export’a aktarılacak. UMREK onaylı rapora göre sahada 69.626 ons ölçülmüş, 35.430 ons belirlenmiş altın rezervi bulunuyor. Ayrıca 467.838 ons ölçülmüş gümüş rezervi tespit edildi. Altın eşleniği bazında toplam 110.865 ons civarında bir değer ortaya konmuş bulunuyor. Rezervler, CVK Maden’in üretim kapasitesini orta vadede ciddi şekilde artırma potansiyeli taşıyor. Ruhsat devir işlemlerinin MAPEG nezdinde başlatıldığı ifade edildi.

DOF ROBOTİK

Eylülde borsaya gelen şirket, Barcelona fuarında 2,6 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi

Dof Robotik, eylül ayında Barcelona’da düzenlenen EMEA 2025 fuarına katıldı. Şirket, fuarda toplam 2.656.705 dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Satış yapılan ülkeler arasında ABD, Çin, İngiltere, Macaristan, Özbekistan, Belçika ve Brezilya yer aldı. Ayrıca şirket, sektörün saygın ödüllerinden olduğunu belirttiği IAAPA Brass Ring Award’a layık görüldüğünü ifade etti. Eğlence ve simülasyon sistemleri alanında faaliyet gösteren Dof Robotik, bu satışlarla hem farklı coğrafyalarda müşteri portföyünü genişletmiş oldu hem de ürünlerinin küresel ölçekte tanınırlığını artırdı. Fuarda kazanılan IAAPA ödülü markanın inovatif yönünü gösteren prestijli bir referans niteliği taşıyor. Eylül ayında borsaya gelen hisse, ilk ay hızlı yükselirken sonrasında geriledi.

İMAŞ MAKİNA

Balkanlar ve Dubai’de iki yeni şirket kuruyor. AB ve Orta Doğu pazarına ulaşmak istiyor

İmaş Makina, küresel erişimini genişletmek amacıyla Balkanlar ve Dubai merkezli iki yeni şirket kurma kararı aldı. Balkanlar’daki şirket, AB fonlarından yararlanma ve Schengen bölgesinde ticari kolaylıklara erişim hedefiyle; Dubai merkezli yapı ise Orta Doğu ve Afrika pazarlarındaki etkinliği artırmak için planlandı. Her iki şirket de %100 İmaş Makina iştiraki olacak şekilde yapılandırılacak. Makine ihracatçısı olan şirketler için yurt dışında doğrudan varlık göstermek, hem satış sonrası hizmetler hem de ihalelere erişim açısından avantaj sağlıyor. AB destekli projeler ve Körfez ülkelerinde büyüyen altyapı yatırımları, doğrudan iştiraklerin bölgesel rekabet gücünü artırmasını mümkün kılıyor. Dubai ise finansal serbestlik ve bölgesel lojistik merkezi oluşuyla öne çıkıyor.