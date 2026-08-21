Kârı 397 milyon liraya çıkarken hissenin fiyatı %57 aşağıda kaldı

Gayrimenkul sektöründeki şirketlerden dokuzu mevcut kârını büyütürken altısı zarardan kâra geçti. Torunlar GMYO 4,81 milyar TL kâr hacmiyle ilk sırada duruyor. Kâr artışı ilgi çekici olsa da kaynağının faaliyet mi yoksa kağıt üstündeki değerleme mi olduğu göz ardı edilmemeli.

Borsada gayrimenkul yatırım ortaklıkları yılın ilk yarısında zarardan kâra dönmeleri ve kâr büyümesiyle dikkat çekiyor. Torunlar GMYO 4,81 milyar TL ve Asce GMYO 4,7 milyar TL kârla öne çıkarken, Reysaş GMYO 10,41 milyar TL kâr erimesi yaşadı. Trend GMYO ise kâr artış hızıyla ilgiyi üzerine çekiyor. Yatırımcılar artan kârlara bakarak bilançolara nakit girdiğini düşünebilir. Oysa milyarlarca liralık kârların altında her zaman güçlü satış gelirleri olmaz. Bazen varlık değerlemeleri ya da ertelenmiş vergi kalemlerinden kârlarla büyüyebilir. Bu nedenle yalnızca bilançonun kâr satıra bakıp şirketin operasyonlarına bakmadan karar vermek zarara sebep olabilir.

Kârın kaynağı hisse senedi

Yılın ilk yarısında sadece 2,97 milyon TL gelir elde eden Trend GMYO, dönem sonu kârını 397,8 milyon TL’ye taşıdı. Yaşanan kâr büyümesinde portföydeki hisse senetlerinin güncel değerinin 615,2 milyon TL’ye çıkması etkili oldu. Oluşan kâr büyümesi hissenin fiyatını yukarı çekmeye yetmezken, hisse yılbaşından bu yana %56,71 geriledi. Alarko GMYO, altı aylık dönemde kârını %211 büyüterek 395,5 milyon TL’ye çıkardı. Firma bu dönemde satış gelirini %7 düşürerek 111,7 milyon TL’ye indirdi. Zayıf kalan gelire rağmen kârın bu denli artmasının kaynağı 910,8 milyon TL tutarındaki parasal pozisyon kazancı oldu. Hissenin fiyatı ise mayısta test ettiği 8,35 TL’nin hayli gerisinde duruyor.

Ertelenen vergi kârı büyüttü

Asce GMYO, 4,7 milyar TL ile sektörün en hacimli ikinci kârını gerçekleştirdi. Altı aylıkta yalnızca 101,5 milyon TL geliri olan firmanın mali tablosundaki 4,78 milyar TL tutarındaki ertelenmiş vergi kalemi, kârın büyümesinde önemli faktör oldu. Fiyatı ise borsaya geldiği üç yıl önceki rakamının altında hareket ediyor.

ZEYNEP'E SOR

ÖZSERMAYE Mİ, AKTİFLER Mİ?

Özsermaye; bağımsızlık, dayanıklılık, gerçek değer, temettü potansiyeli, güven. Kaldıraç eksikliği, yüksek maliyet, atıl kaynak, sermaye sulanması. Aktifler; üretim gücü, hakimiyet, gelir kapasitesi, teminat, korunma. Finansman yükü, amortisman gideri, likidite sorunu, masraf, atıl kapasite riski.

Yatırımı için gerekli teşviği aldı. Önümüzdeki yıl seri üretime geçmeyi hedefl iyor

Bosch Fren’in yeni ürünü ne zaman pazara çıkacağı belli mi? ● Yusuf Bakır

Yusuf, Bosch Fren haziranda yaptığı açıklamada ticari araç sistemleri alanında üretmeyi planladığı yeni üründen bahsederken, çalışmalar henüz erken aşamada bulunuyor. Gerçekleştireceği yatırımla ilgili yaklaşık 268 milyon TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesinin onaylanmış olması ise süreci hızlandıracak bir gelişme. Projeye ait ilk yatırım siparişinin 2026 yılı içerisinde verilmesi planlanıyor. Yatırımın tamamlanmasının ardından seri üretime önümüzdeki 2027 yılı içerisinde geçilmesi öngörülüyor. Ancak verilen kesin bir takvim bulunmuyor.

Mısır’daki firmayla yaptığı görüşme belirsizlikler nedeniyle olumsuz sonuçlandı

Koleksiyon Mobilya’nın Mısır açılımından vazgeçme sebebi nedir? ● İrfan Topal

İrfan, Koleksiyon Mobilya 2023 yılında yaptığı açıklamada Mısır merkezli bir firmayla kendi markası altında lisanslı üretim de dahil olmak üzere iş birliği yapılmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurmuştu. Ancak jeopolitik riskler ve lojistik belirsizlikler yüzünden söz konusu görüşmeler sona erdi. Şirket, ilerleyen dönemlerde yatırım ortamının yeniden uygun hale gelmesi halinde benzer fırsatların tekrar değerlendirilebileceğini belirtmekle yetindi. Söz konusu açıklama, şirketin küresel pazarlara yöneliminin olduğunu işaret ediyor.

YATIRIM FONLARI

SSK fonu sağlık sektörüne yatırımda bulunarak bir yılda %45 getiri sağladı

Deniz Portföy’ün yönetimindeki Sağlık Sektörü Değişken Fon (SSK), Aralık 2024’ten bu yana işlem görüyor. Nisandan itibaren yükseldiği gözlenen fonun hacminde artış dikkat çekiyor. Ağustosta büyüklüğü 48,01 milyon TL olurken önceki aya göre sınırlı bir artış gözlendi. Temmuzda nakit girişi sağlamayı başaran fondan ağustosta 1,13 milyon TL para çıkışı yaşandı. Yatırımcı sayısı ise artarak 583 kişiye çıktı. Fonun doluluk oranı %27,40 seviyesinde bulunuyor. Temel stratejisi, sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yatırımda bulunmak üzerine kurulu. Portföyünün %37,93’ü yabancı hisse senedi ve %22,81’i yabancı borsa yatırım fonlarından oluşuyor. Sağlık temasına yatırım yapmak isteyenlere hitap ediyor. Son bir yılda %44,76 getiri sağlarken, aynı sürede %36,86 yükselen BIST 100 Endeksini geçti.

TAHVİL

Lider Faktoring, piyasadan TLREF + %4,25 faizle 150 milyon TL borçlandı

Lider Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 19.08.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,25 olarak belirlendi. 226 gün vadeli bononun, aralık ve nisan olmak üzere toplamda 2 kupon ödemesi bulunuyor. Bononun vade tarihi 02.04.2027 olarak açıklandı. 19 Ağustos itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,83 seviyesinde bulunuyor. Verdiği %4,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFLDFK42718 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Ağaoğlu GYO’nun borsaya geldiği nisandan bu yana sürekli gerileyen bir eğilimi var

Ağaoğlu GYO’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %9,54 ile toplamda 492,2 bin lot artarak 5,65 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 23’ten 18’e geriledi. DUH fonu 484,8 bin lot ile en fazla alımı yaparken, GO9 250 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Hisse için öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hisse, geçtiğimiz nisan ayında borsaya geldiğinde ilk iki işlem gününde tavan yaparak 24,90 TL’ye kadar çıksa da sonrasında gelen satışlarla birlikte geriledi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ULUSOY UN

Yenilenebilir enerji yatırımları için EBRD kredisinin ilk dilimi hesabına geçti

Ulusoy Un, daha önce duyurusunu yaptığı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı 80 milyon euro limitli kredi anlaşması kapsamında, ilk etap kullanımı gerçekleştirdi. Bu kapsamda 6,5 milyon euro ve 2,7 milyon dolar tutarındaki kredi şirketin hesabına geçti. Sağlanan fonun 6,5 milyon euroluk kısmı Manisa ve İzmir’de yapılmakta olan RES projelerinde, dolar cinsi kısmı ise Temiz Teknoloji Fonu faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi. Firma, gerçekleştirdiği girişimi neticesinde yeşil enerji yatırımları için yurt dışından uygun koşullarda nakit temin etmiş oldu.

DİRİTEKS

Gelirini çeşitlendirmek için sağlık alanındaki şirketin paylarını alacak

Diriteks Tekstil, faaliyetlerini çeşitlendirmek ve gelirini büyütmek amacıyla Büyük Anadolu Sağlık Hizmetleri firmasının %62,84’ünü devralmak üzere dört ayrı sözleşme imzaladı. Trive Yatırım tarafından hazırlanan değerleme raporunda 592,4 milyon TL olarak belirlenen şirket değeri üzerinden, alınan payların toplam bedeli 372,25 milyon TL olarak belirlendi. Gerçekleştirilecek alımın finansmanı için şirket 39,35 milyon TL nominal tutarlı tahsisli sermaye artırımına gideceği ve elde edilecek nakdin bu alımda kullanılacağı belirtildi. Firma, sağlık alanına yöneliyor.

BORUSAN BORU

ABD’deki bağlı iştiraki üzerinden sipariş alırken teslimatlar seneye başlıyor

Borusan Boru, ABD’de faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe aracılığıyla farklı müşterilerden toplam yaklaşık 360 milyon dolar tutarında yeni siparişler aldı. Tutar yıllık cirosunun %24,13’ü seviyesinde. Güncellenen üretim takvimine göre bu siparişlerin büyük bölümü 2027 yılı içerisinde üretilerek sevk edilecek ve konsolide gelirlerine katkısı önümüzdeki yıl içinde olacak. Kalan bölüm ise 2028 yılına sarkacak. Şirket, küresel pazardaki etkinliğini hacimli bir teslimat takvimiyle şimdiden güvence altına alırken; 2027 ve 2028 yıllarına ciro katkısı olacak.