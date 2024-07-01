Kârını büyüten %223 düşüren %187 yükseldi

Borsa İstanbul’da şirketler 2023 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar gösteriyor ki enflasyon muhasebesi sonrası kâr artış ve azalışlarının fiyatlara etkisi farklı oldu. Kârını artıran 7 şirket %223 yükselirken kârını azaltan 10 şirketin fiyat artışı %187 oldu.

Borsa İstanbul’da 2024 yılı ilk çeyrek bilançoları sonrası kâr edenlerle zarar edenler ayrışırken kârlı firmalar da kendi aralarında farklılaştı. Kârını artıran 7 şirketin fiyatı yüzde 223 yükselirken kârını azaltan 10 şirketin fiyat artışı yüzde 187 oldu.

Neden getiriler yakın?

Enfl asyon muhasebesi her şirketi farklı etkiledi. Temel açıdan güçlü şirketlerin net parasal pozisyon zararı yazmaları bir anda kârlarının azalmasına neden oldu. Ancak buna rağmen yatırımcıların yüksek beklentileri bu şirketlere ilgiyi canlı tutuyor.

Kâr artışında öne çıkanlar

Kâr artışında öne çıkan şirketlerden Akfen Yen. Enerji, Aksa, Bim Mağazalar, Mavi Giyim, Say Yenilenebilir Enerji, Türkiye Sigorta ve Vakıfl ar Bankası karlılığını %80 artırdı. Yıllık bazda da yüzde 100 üzeri kazanç sağladı. Bu şirketlerde momentumun sürdüğü görülüyor. Karını azaltan şirketler içerisinde 10 firma dikkat çekti. Coca Cola İçecek, İş Y. Men. Değ., Kocaer Çelik, Koç Holding, Migros, Türk Telekom, Türk Traktör, Tüpraş, Ülker Bisküvi ile Yapı ve Kredi Bankası 2024 yılının ilk çeyreğinde kârlarını azaltmalarına rağmen performansları yüzde 223 artış gösterdi.

Seçici hisse hareketleri

Önümüzdeki dönemde seçici hisse hareketleri devam edecek. Beklentisi yüksek şirketlerde yatırımcıların alımlarını sürdürdüğünü gözlemek şaşırtmayacak.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

●LDR Turizm (#LIDER): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %21,03 ve bir yılda %147 yükseldi. ●Logo Yazılım (#LOGO ): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %16,59 ve bir yılda %63 yükseldi. ●Vakko Tekstil (#VAKKO): 4 gündür yükseliyor. Son bir ayda %17,96 ve bir yılda %179 yükseldi. ●İzmir Fırça (#IZFAS): 4 gündür yükseliyor. Son bir ayda %55,32 ve bir yılda %336 yükseldi. ●Link Bilgisayar (#LINK ): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %51,25 ve bir yılda %969 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

●Agrotech Teknoloji (#AGROT): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %24,20 geriledi. ●İdealist GMYO (#IDGYO): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,91 geriledi. ●Bayrak Taban Sanayi (#BAYRK): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %41,13 geriledi. ●Good-Year (#GOODY): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %23,64 geriledi. ●Politeknik Metal (#POLTK): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %50,06 geriledi.

NE OLDU?

●Dış ticaret açığı Ocak- Mayıs döneminde yıllık %34,3 düşüşle 36,8 milyar dolar oldu. ●Hizmet ÜFE Mayıs’ta yılık yüzde 84,6 arttı. ●Akdenizli demir-çelik ihracatçısı ilk 5 ayda 1 milyar dolar eşiğini geçti. ●Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’yi kuraklığa karşı desteklemek amacıyla 600 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

NE OLACAK?

● 1 Temmuz 2024, pazartesi günü Japonya’da İmalat PMI verisi açıklanacak. ●Çin›de, Caixin İmalat PMI verisi sabah erken saatlerde yayınlanacak. ●Türkiye’de İmalat PMI verisi sabah saat 10:00’da açıklanacak. ●Almanya’da İmalat PMI verisi saat 10:55’te yayınlanacak. ●Euro Bölgesi’nde İmalat PMI verisi saat 11:00’de açıklanacak. ●İngiltere›de İmalat PMI verisi saat 11:30›da açıklanacak.

ÖZKAYNAK MI, BORÇ FİNANSMANI MI?

Özkaynak finansmanı; riskin paylaşımı, geri ödeme yükümlülüğünün olmaması, düşük borçluluk güçlü bilanço. Hissedarlık oranını azalması, sahiplik paylaşımı, kazancın seyrelmesi.

Borç finansmanı; hissedarlık oranının korunması, vergi avantajı, doğru kullanımda getirinin artması. Geri ödeme yükümlülüğü, fi nansal risk, krediden kaynaklı kısıtlamalar olabilir.

Büyüyen iştirak fonların getirisi daha iyidir. Bilinen şirketler olması takibi kolaylaştırır

Elimde bir miktar param var. Fon almak istiyorum. Ama hangi fonu alacağıma karar vermedim.

Endeks fonu mu almalıyım yoksa iştirak fonu mu? Yoksa iki veya üç ayrı fon mu önerirsiniz?/Uğur Ekmekçi

Uğur, kazancını büyütmek adına birikimini yatırımda değerlendirmen güzel ve doğru bir yaklaşım. Bunun nasıl olacağı ise çetrefilli bir konu. Cevabı aslında yatırımcının kendisindedir. İlk adımın kendini tanımak olsun. Unutma ki birikimini büyütmenin tek bir yolu yoktur. Farklı yollar arasında kendine en uygun olanı seçmelisin. Bu da mizacını bilmekten geçer. Tolerans göstereceğin risk düzeyini kendine sormalısın. İç rahatlığı ile verdiğin cevap doğru olandır. Böylece sorunun önemli bir kısmını aşmış olursun. Belirsizliklere tahammülün yoksa risk düzeyi düşük fonlara yönelmelisin. Soru içeriğin, yüksek risk alabileceğin yönünde izlenim veriyor. Bu durumda hisse fonlar uygun bir seçenek olacaktır. Bu grup içinde yer alan iştirak fonları, büyüyen ve vizyon sahibi grup olması halinde yüksek kazanç sunabilecektir. Ayrıca bilindik firmalar olması ve takibinin kolaylığı sana bir rahatlık sağlayacaktır. Bilgilenme ve öngörüde bulunma kolaylığı açısından da risk-getiri dengesi lehine işleyecektir. Öte yandan endeks fonları, içerisindeki firmaların değişkenliği karşısında takibi daha zordur. Ayrıca endekse paralel getirisi nedeniyle bir süre sonra yeterli görmeyebilirsin.

Yılın ilk beş ayında hem yolcu sayısı hem de doluluk oranı arttı. Gelişmeler gelirini destekliyor

Pegasus hissesini yorumlarsanız sevinirim. Hissenin alım yerleri nerelerdir?/Safiye Bektaşoğlu

Safiye, eğer borsada kısa vadeli işlemlerle, al-sat yaparak kazanç elde etmeye çalışıyorsan hissenin fiyat seviyesi senin açından birinci derecede önemli hale gelecektir. Piyasadaki profesyoneller kısa vadeli hatta günlük işlemlerle ticaret yapar. O nedenle de bir kademelik fiyat değişimleri dahi onlar için önemlidir. Bireysel yatırımcıların profesyoneller karşısında kısa vadede düzenli getiri yakalama şansı çok zordur. Bu nedenle borsaya uzun vadeli bakman daha doğru olur. Eğer uzun vadede şirketin büyüyeceğine dair kanaat getirmişsen artık fiyatın birkaç kademe aşağıya inmesinibekleme. Pegasus, hava yolu sektöründe önemli bir firma. Son iki yılda kârını artırdı. Açıkladığı 2024 ilk çeyrek gelir tablosunda %98 artış ile gelirini 17,4 milyar TL’ye çıkardı. Bu olumlu gelişmeye karşın maliyet ve giderlerin daha yüksek olması nedeniyle zarar açıkladı. Geçmiş yıllarda da ilk çeyrekte zarar yazsa da açılan turizm sezonuyla birlikte sonraki dönemlerde kâra geçiyor. Firmanın yılın ilk beş ayında yolcu taşıma oranı %25 artırması da bunu destekler nitelikte. Aynı şekilde doluluk oranı da 4,5 puan arttı. Olumlu veriler, şirketin gelir ve kârlılığını destekleyen gelişmeler olarak not edilmeli.

YATIRIM FONLARI

İlk altı ayda en fazla kazandıranlar

Fon Sepeti Fonlarında 6 aylık getiriler

Fon sepeti fonları yılbaşından bu yana yüzde 32,39 ile yüzde 59,78 oranında kazandırdı. Bu fonların toplam portföy değeri 22.440 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fon (ZSG) oldu. Fonun yıllık getirisi yüzde 99 olarak gerçekleşti.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonlarında fon sepetleri

Yıllık ortalama %67 kazandırdılar

Fon sepeti emeklilik fonları yatırımcıların ilgi odağında. Bu emeklilik fonlarının yılbaşından bu yana getirileri yüzde 27,66 ile yüzde 48,33 arasında gerçekleşti. En yüksek getiri yüzde 143,99 ile HDI Fiba Em. ve Hay. Inveo Portföy Fon Sepeti EYF fonunda gerçekleşti. 10 emeklilik fonunun toplam portföy değeri 27,6 milyar TL oldu. Bu fonlar içerisinde en yüksek portföy değeri 6 milyar 196 milyon TL ile Anadolu Hayat Em. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti EYF (ABE) fonunun oldu. Yatırımcıların bu emeklilik fonlarını tercih etmelerinin nedeni, hem çeşitlendirilmiş portföy yapısı sayesinde risklerin dağıtılması hem de yüksek getiri potansiyeli. Bu nedenle, fon sepeti emeklilik fonları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Emeklilik fonları yatırımcılara uzun vadede yüksek getiriler sunuyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve Euro/TL’nin Seyri Dolar kuru 32,76 seviyesinde bulunurken Euro/TL 35,07 seviyesinde bulunuyor. Kurlardaki hafta içinde görülen hareketlilik sınırlı kaldı. Dolar ve euro kurunda orta vadeli göstergeler olumlu yönde sinyal üretse de kısa vadeli göstergelerde satış baskısı hakim.

TAHVİL

Ereğli Tekstil, %66,63 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ereğli Tekstil, 27 Haziran 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 270.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %55, bileşik faizi ise %66,63’e denk geliyor. 105 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %15,82 olacak. 27 Haziran 2024 tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %50,45 seviyesinde bulunuyor.

Ereğli Tekstil’in çıkardığı bononun yıllık %55 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 4,55 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 28 Haziran 2024 olurken vade tarihi 11 Ekim 2024 olacak. Piyasada TRFERTTE2410 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KARTAL YEN. ENERJİ

Geçtiğimiz şubat ayından bu yana fiyatı düşüyordu. Büyük ortak fonlara toptan satış yaptı

Kartal Yenilenebilir Enerji ‘nin hissedarlarından ICG Finansal Danışmanlık, sermayenin %10,73’ünü denk gelen paylarını sattı. Satışta bir payın bedeli 30,50 TL olarak belirlendi. Toptan alış satış işlemleri kapsamında yapılan satış neticesinde şirketin ortaklık yapısında değişim söz konusu olacak. Şirkete ait hissenin fiyatı ise geçtiğimiz 14 Şubat günü en yüksek 73 TL’den kapanış yaptı. Şimdilerde ise 30,72 TL seviyelerinde işlem görüyor. Geçen sürede satıcıların ağırlıklı olduğu bir piyasa gözlendi. Son açıklanan 2024 üç aylık mali tablolarında ise geliri %66 oranında artarken dönem sonu net kârı 130,23 milyon TL’ye çıktı. Kâr artışı %354 oranında gerçekleşti.

ASTOR ENERJİ

Gelir ve kârını büyüttü. Büyük ortak ise sattı. Mart ayında da diğer büyük ortak satmıştı

Astor Enerji’nin hissedarlarından Feridun Geçgel, şirket sermayesinin %3,71’ine karşılık gelen payı kurumsal yatırımcılara sattı. Satışta bir payın bedeli 94,45TL’den hesaplandı. Geçtiğimiz mart ayında da şirketin bir diğer büyük ortağı Astor Holding, şirketin sermayesinin %2,99’una denk gelen payı yurt dışında bir fona satmıştı. Söz konusu satışta pay başına fiyat, 96,26 TL olarak belirlenmişti. Hissenin fiyatı ise Eylül 2023’ten bu yana arada yukarı ataklar olsa da düşüyor. Hisse, 4 Eylül 2023 günü en yüksek kapanışını 144,90 TL’den gerçekleştirdi. Şimdilerde de 95,25 TL’den işlem görüyor. Şirket son açıkladığı üç aylık mali tablolarında ise satışlarını %78 artırarak 5,8 milyar TL’ye çıkardı.

CVK MADEN

Gelirleri artıyor. Şubat ayından bu yana aldığı işlerin toplam tutarı yıllık gelirin %68’ine ulaştı

CVK Maden’in yüzde 96,21 bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik, yurt dışında yerleşik bir şirket ile “Maden Cevheri Satışı” konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın toplam bedeli 1.750.000 dolar olarak açıklandı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 57.582.000 TL’ye denk geliyor. Şirketin geçtiğimiz şubat ayından bu yana açıkladığı toplam satış tutarı, yıllık satışlarının %68’ine denk geliyor. Geçtiğimiz yıl 1,78 milyar TL gelir elde etmişti. 2024’ün ilk çeyrek mali dönemindeyse hem yurt içi hem de yurt dışı gelirlerini artırdı. Neticesinde firmanın net satışlarındaki artış oranı %66 seviyesinde gerçekleşti. Dönem sonunda da kârını %62 yükselterek 49,7 milyon TL’ye çıkardı.

TÜRK İLAÇ

DMO’nun ihalesini kazandı. Performansı düşük. Daha güçlü gelir elde etmesi gerekiyor

Türk İlaç, DMO tarafından açılan beşeri tıbbi ürün alım ihalesini kazandı. İhale bedeli, KDV hariç 46.174.837 TL olarak belirlendi. Şirket, ihaleye %100 pay ile katılarak, DİADOL markasıyla kazandığını belirtti. İhale tutarı, şirketin ilk çeyrekte açıkladığı satışlarının %13’üne denk ediyor. Firma, 2024’ün ilk üç ayında gelirini %44 gerileterek 347,91 milyon TL’ye düşürdü. Dönem sonunda ise zarar açıkladı. Şubat ayından bu yana açıkladığı yeni iş ilişkisi tutarları toplamda 454,9 milyon TL’ye denk gelirken, geçen yılın satışlarının %23,78’i seviyesinde kaldı. Geri kalan zamanda güçlü gelir artışı sağlaması halinde geçen yılın satış gelirini yakalaması söz konusu olabilecektir.

GİRİŞİM ELEKTRİK

GES için anlaşmaya vardı. Aldığı işleri düzenli açıklıyor. Son açıkladığı üç aylıklarda geliri arttı

Girişim Elektrik, Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği’ne ait antrepo çatılarına ve arazisine güneş enerjisi santralleri kurmak üzere anlaştı. Projenin anlaşma bedeli vergiler hariç 673.492 dolar olarak belirlendi. Tutar güncel kurdan 22.225.235 TL’ye denk geliyor. Yeni iş ilişkisi şirketin cirosuna ve karlılığına olumlu yönde destekleyecek. Şirket haziran ayı içinde daha önce yaptığı bir başka açıklamada da 3,04 milyon dolar tutarında iş bağlantısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında gelirini %130 artırırken esas faaliyet kârını da %12 büyüttü. Ancak dönem sonunda net kârı %59 geriledi.