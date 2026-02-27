Kârları 100 milyon TL üstü, biri büyürken diğeri eridi

Bilançosunu açıklayan sanayi şirketlerinden 20’sinin kârı 100 milyon TL’nin üzerine çıktı. Bunlardan bir kısmı kârını %169’lara varan oranlarda artırıp daralan piyasada güçlenerek çıkmayı başardı. Kimisi de %96’yı aşan ciddi kâr erimesi yaşadı.

100 milyon TL kâr ilk duyulduğunda kulağa oldukça cazip gelebilir. Ancak mali tabloların detaylarına girildiğinde şirketler arasında şaşırtıcı düzeyde bir uçurumun olduğunu görmek mümkün. Örneğin Aksa ve Europower Enerji gibi iki şirket kârını üç haneli büyüterek enfl asyonist ortama adeta meydan okusa da büyüme dayanakları hayli farklı görünüyor. Öte yandan sektörlerinin ana aktörlerinden Ereğli Demir Çelik ve Türk Traktör’de kârlar %90›ın üzerinde eridi. Yüksek faiz ve talep daralması cüssesi büyük olanlardan önce, operasyonel kabiliyeti yüksekleri öne çıkarıyor.

Kârı hızlı artanlar

Kârını açıklayan sanayi firmalarından 100 milyon TL’nin üzerine çıkanlardan en yüksek artışı %170 ile Aksa Akrilik Kimya gerçekleştirdi. Güçlü artışta Aksa Carbon’daki payların kalan kısmını almasından kaynaklı yabancı para çevrim farkıyla hissesinin gerçeğe uygun değeri üzerinden muhasebeleştirilmesinin etkisi bulunuyor. Bu itibarla güçlü ivmenin tek seferlik olduğu söylenebilir.

Listede yer alan Europower Enerji’nin yıl sonu kâr artışı %106’ya yaklaşırken, en yüksek büyüme sergileyen ikinci şirket konumunda bulunuyor. 2025 faaliyet döneminde gelirini %21 büyüttü ve esas faaliyet kârındaki artış %25’e çıktı. Dönem sonu net kâr artışını %106’ya çıkaransa azalan vergi kaleminin etkisi oldu. Şirket, 2026’nın ilk iki ayında yıllık gelirinin %28’i düzeyinde yeni iş bağlantısı sağladı.

Zarardan kâra geçen

132,2 milyon TL net kâr ile listeye giren Tat Gıda, zarardan kâra geçen tek şirket konumunda. Satışları bir önceki yıla göre %1 gerilemiş olsa da güçlü bir maliyet ve gider yönetimiyle brüt kârını artırdı. Bu performans esas faaliyetlerini zarardan kâra döndürmeyi başardı. Tedbirler yıl sonunda kâr yazmasını sağladı.

ZEYNEP’E SOR

FON AL SAT MI, FON AL TUT MU?

Fon al sat; trend takibi, nakit döngüsü, zarar kesme, aktif yönetim, fırsat imkanı. Valör kaybı, stopaj yükü, takip stresi, hata riski, erken çıkış.

Fon al tut; bileşik getiri, vergi avantajı, rahatlık, güven, düşük masraf. Yönetim hatası, sermaye kısıtı, fırsat maliyeti, tercih hatası, düşme riski.

Yurt dışında kurulan iştirakin aktifl er içindeki oranı hayli düşük. Piyasa daralan gelire odaklı

Gıpta Ofis’in Yunanistan’daki açılımına rağmen fiyat neden düşmeye devam ediyor? /Furkan Çevik

Furkan, Gıpta Ofis Selanik’te 800 bin euro sermayeli şirketin %50 hissedarı olacağını aralıkta açıklasa da söz konusu ortaklık uzun vadeli bir vizyon. Yatırımcılar ise bugünkü daralan tabloya odaklanıyor. Yeni iştirakin şirketin aktif toplamı içindeki oranı %0,41 seviyesinde olması, piyasada arzulanan heyecanı yaratmamasında belirleyici bir faktör. Bunun yanı sıra dokuz aylık dönemde satış gelirlerinin %16 erimesi sorun. Dönem sonu kârındaki artışa rağmen esas faaliyet kârının zayıf seyretmesi ve finansal borçların %151 büyümesi riskleri çoğaltıyor. Yurt dışı açılımı ana işlerdeki ciro kaybını örtmeye yetmiyor. Satışlar büyümeli.

Mısır’da ilişkili tarafl a iş birliğine gidecek. Maliyetleri düşürdüğü ölçüde hisseyi destekleyecek

Kuzey Boru’nun Mısır’da şirket alma süreci ne aşamada, son durum nedir? / İbrahim Özbağ

İbrahim, Kuzey Boru, Mısır’da yeni bir ortaklık kurmak yerine rotayı kendi ilişkili şirketi Al-Shamal Chem’e çevirdi. Gerçekleştirilecek iş birliği, hammadde tedarik zincirindeki riskleri azaltarak operasyonel süreçleri hızla iyileştirmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, ilgili bölgedeki satış ağının güçlendirilmesi bilançoya doğrudan destek sağlayacak. Açıklamalarda tanıdık bir yapıyla ilerlemenin çok daha güvenli olacağına işaret ediliyor. Piyasaysa ilişkili taraf işlemlerinde her zaman nakit akışının yönüne odaklanır. 2025’te esas faaliyet kârı %3 düşen şirketin giderini azalttığı ölçüde hisse de güçlenecektir

YATIRIM FONLARI

ZLH Fonu BIST 100-30 hisseleriyle yıllık %38 getiride kaldı

Ziraat Portföy’ün idaresindeki BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (ZLH), artan hacmiyle dikkat çekiyor. Şubatta 512,2 milyon TL toplam büyüklüğe ulaştı. Portföy dağılımı %97,08 hisse senedi ve %2,92 ters repodan oluşuyor. Ocakta güçlü nakit girişi gözlenirken şubatta azalsa da 2,8 milyon TL olarak nakit girişi devam etti. Son aylarda yatırımcı ilgisinde artış dikkat çekiyor. Şimdilerde gelinen sayısı 3.973 seviyesinde bulunuyor. ZLH fonu, BIST 100-30 Endeksindeki seçilmiş hisselere odaklanıyor. Risk alabilen agresif yatırımcı profiline hitap ediyor. Son bir yılda %38,20 getiri sağlarken, endeks temalı fonların performans ortalaması %44,40 seviyesinde gerçekleşti. Bu itibarla içinde yer aldığı kategorinin ortalamasının gerisinde bir getiri sağladı. Aynı sürede BIST 100 Endeksi %44,23 yükseldi

TAHVİL

Eko Faktoring, TLREF+%3,75 faizle 125 milyon TL borçlandı

Eko Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 26.02.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 125.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3,75 olarak belirlendi. 351 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 12.02.2027 olarak açıklandı

TLREF+%3,75 YILLIK FAİZ

25 Şubat itibarıyla TLREF %36,78 seviyesinde bulunuyor. Eko Faktoring’in verdiği %3,75 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFEKOF22712 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İNNOSA TEKNOLOJİ

Belediye ile yıl sonuna kadar geçerli bir yazılım hizmet sözleşme imzaladı. Gelirini destekleyecek

İnnosa Teknoloji’nin %100 bağlı ortaklığı Innosa Yazılım, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yıl sonuna kadar geçerli olacak bir hizmet anlaşmasına imza attı. Sözleşme tutarı 75 milyon TL + KDV olarak açıklandı. Sözleşme yazılım geliştirme, destek hizmetleri ile veritabanı bakım ve yönetimini kapsıyor. Kamu kurumlarında dijitalleşme projeleri son yıllarda hız kazandı. Belediyeler, veri yönetimi ve yazılım altyapılarını dış kaynak kullanımıyla güçlendirmeyi tercih ediyor. Uzun süreli hizmet sözleşmeleri, yazılım firmalarına düzenli ve öngörülebilir gelir sağlıyor. Bu projeler genellikle bakım ve geliştirme fazlarıyla sürekli iş hacmi yaratıyor. İnnosa Teknoloji açısından imzalanan sözleşme, 2026 gelirlerine olumlu yönde katkı sağlaması anlamına geliyor.

İZDEMİR ENERJİ

Elektrik üretimi için uygunluk belgesini aldı Aliağa santralinde üretim kesintisiz sürüyor

İzdemir Enerji’nin Aliağa’daki elektrik üretim santrali için belediye tarafından verilen kapatma kararıyla alakalı yargılama sürecinde Bölge İdare Mahkemesinin ilk derece mahkeme kararını kaldırdığı ve belediye işleminin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada yargılama süreci devam ederken Enerji Bakanlığı tarafından verilen uygunluk belgesiyle santralin ruhsatlı hale geldiği ifade edildi. Elektrik üretim tesislerinde ruhsat ve uygunluk belgeleri, faaliyet sürekliliği açısından kritik öneme sahip. Yerel idarelerle yaşanan izin uyuşmazlıkları zaman zaman üretim riskleri doğurabiliyor. Ancak verilen tesis uygunluk belgeleri, santrallerin yasal zeminini güçlendiriyor. İzdemir Enerji’nin uygunluk belgesini alması olası riskleri bertaraf etmesine imkan tanıyor.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ

Astor Enerji’den 10,5 milyon euroluk sipariş aldı. Teslimatlar yılın üçüncü çeyreğinde olacak

Bülbüloğlu Vinç, Astor Enerji’nin Faz 3 Güç Transformatörleri ve Mekanik Fabrikası için 86 adet gezer köprülü vinç üretmek üzere sözleşme imzaladı. İşin toplam bedeli KDV hariç 10,5 milyon euro olarak duyuruldu. Tutar şirketin 2024 yılı cirosunun yaklaşık %15,8’i seviyesinde bulunuyor. Bu itibarla önemli bir iş bağlantısı olduğu söylenebilir. Teslimatlar yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. İş sürekliliğinin varlığı gelir akışının güvencedir. Astor gibi yatırım yapan ve sektöründe güçlü bir şirketten alınan hacimli sipariş, gelir akışını önemli ölçüde desteklerken, birim maliyetleri de aşağı çekebilme potansiyeli sağlar. Öte yandan hacimli işler piyasada itibar kazandıran ve yeni anlaşmalara zemin hazırlayan gelişmeler olarak bilançoyu destekler.