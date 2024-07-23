Kârlı ve dinamik şirketler güçleniyor

Borsa İstanbul’da Moody’s’in not artırım kararı sonrası BIST 30’da 21 hissede alıcılar etkisini gösterdi. Sadece 9 hissede değer kaybı var. Yatırımcıların gözü şimdi de kârlı ve dinamik şirketlerde. Peki, bu şirketler hangileri?

FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr)değişimi pozitif, yatırımları büyüyen, hisse başına kârı yüksek şirketler yatırımcıların radarında yer alıyor. FAVÖK artışında öne çıkanlara baktığımızda Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik ilk sırada geliyor. İskenderun Demir Çelik %585›lik FAVÖK artışıyla sektöründe dikkat çekici bir performans sergiliyor. Aynı şekilde Ereğli Demir Çelik %441’lik artışıyla öne çıkıyor. Bu şirketlerin güçlü mali performansı, sürdürülebilir büyüme ve yatırımcı güvenini artırma konusundaki başarılarını gösteriyor.

Yatırım değişiminde öne çıkanlar

Yatırım değişiminde öne çıkan şirketler arasında Enerjisa ve Bim dikkat çekiyor. Enerjisa, %483’lük yatırım değişimiyle enerji sektöründe göze çarpıyor. Bim Mağazalar ise %343’’lük yatırım artışıyla perakende sektöründe öne çıkıyor.

Hisse Başına Kârda yüksek performans

Hisse başına kârda en yüksek performansı gösteren Türk Hava Yolları. Şirket 119,94 TL ile sektörde lider konumda bulunuyor. Yüksek kârlılık oranı şirketi öne çıkarıyor. Bununla birlikte firmanın 2013 yılından bu yana kâr payı ödemediğini not etmekte yarar var.

Yıllık getiriyle parlayanlar

Yıllık getiri oranında, Bim Mağazalar ve Coca Cola İçecek dikkat çekiyor. Bim Mağazalar, %207,76’lık yıllık getiri oranıyla yatırımcılarına yüksek kazanç sağladı. Coca Cola İçecek ise %20 1,35’lik getiriyle güçlü bir performans sergiliyor. Söz konusu şirketler, uzun vadeli yatırımcıların dikkatini çeken performanslarıyla öne çıkıyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

* Uşak Seramik (#USAK): 18 gündür yükseliyor. Son bir ayda %154,53 yükseldi. * Afyon Çimento (#AFYON): 11 gündür yükseliyor. Son bir ayda %16,64 yükseldi. * Bim Mağazalar (#BIMAS): 9 gündür yükseliyor. Son bir ayda %11,50 yükseldi. * Suwen Tekstil (#SUWEN): 8 gündür yükseliyor. Son bir ayda %17,67 yükseldi. * CVK Maden (#CVKMD): 3 gündür yükseliyor. Son bir yılda yüzde 146 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

* Karel Elektronik (#KAREL): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,57 geriledi. * Peker GMYO (#PEKGY): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,80 geriledi. * Alarko Holding (#ALARK): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,38 geriledi. * Kocaer Çelik (#KCAER): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %11,34 geriledi. * Söke Değirmencilik (#SOKE): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %3,42 geriledi.

NE OLDU?

* 15 kurum yılın son çeyreğinde ilk faiz indirimini bekliyor. * Morgan Stanley, Brent petrol fiyatlarının 70 dolar aralığına gerilemesini bekliyor. * Piyasanın 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 30’a geriledi. * İhtiyaç kredisi faizi %78›e çıktı. * Yurt dışı üretici fiyatları haziranda yüzde 0,97, yıllık bazda yüzde 44,51 artış kaydetti.

NE OLACAK?

* TCMB Faiz kararını 23 Temmuz’da açıklayacak. * Piyasa katılımcıları anketi yayımlanacak * Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verileri izlenecek. * Borsada 11.000’in üzerindeki hareketin kalıcılığı takip edilecek. * Piyasalar Moody’s kararını fiyatlayacak

ZEYNEP’E SOR

LİKİT Mİ, LİKİT OLMAYAN MI?

Likit; hızlı nakde çevrilebilirlik, düşük fi yat dalgalanmaları, esneklik, hızlı tepki verme. Düşük getiri, fiyat dalgalanmaları, likidite tuzağı.

Likit olmayan; yüksek getiri potansiyeli, fiyat istikrarı, çeşitlendirme, enflasyon koruması. Zor nakde çevrilebilirlik, yüksek işlem maliyetleri, değerleme zorluğu, yüksek risk.

Hisse yaklaşık iki yıldır hızlı çıkışı sindiriyor. İlk çeyrekte kârı arttı. Satışları da artmalı

Sasa’nın geldiği seviyeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentisi yüksek hisselerdendi. Bir türlü toparlanamadı. Ne yapar? /Barış Tokat

Barış, bir hissenin sürekli çıkış sergilemesini beklememelisin. Hele bir de o hisse gereğinden hızlı bir çıkış yapmışsa düzeltmesi daha da uzun bir süre alabilecektir. Sasa, 2009 yılından itibaren yükselen ivmesiyle dikkat çekiyor. Bu süre içinde bir yılı aşan zaman aralıklarında düzeltmeleri de oldu. Hisse geçen süre içinde yükselişini sürdürürken özellikle 2022 yılında ivmesini artırdı. Yılbaşında en düşük 9,70 TL seviyesindeyken, Kasım 2022’de 82,20 TL’ye kadar çıktı. Bu süreçte firmanın büyük ortağının aşırı çıkışa tepki verdiği gözlendi. Sonrasında ise hissede satışların ağır bastığı gözlendi. Hisse, zirvesini test ettiği Kasım 2022’den sonra günümüze kadar düşen ve yatay bir seyir izledi. Şirket, 2024’ün ilk çeyreğinde gelirlerini düşürürken dönem sonu kârını yükseltti. Kâr artışında daha hızlı gerileyen maliyetlerin etkisi oldu. Sasa, haziran ayında ise %700 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Şimdilerde de SPK’dan gelecek onayı bekliyor. Yatırımları ise kademeli devreye giriyor. Yılın ikinci yarısında Safl aştırılmış Tereftalik Asit ve elyaf tesislerinin devreye gireceği belirtildi. Bu da gelirde ve kârda artışı destekleyecek bir diğer gelişme olarak değerlendirilmeli.

Orta ve uzun vadede stratejisini hayata geçirmek istiyor. Bu nedenle kâr payı dağıtmayacak

Ülker’in bu sene temettü verme ihtimali var mı? Kaç yıldır pas geçiyor? /Hasan Alp

Hasan, şirketlerin temel gayesi kazanç elde etmektir. Bu kazancı da hissedarıyla paylaştığında temel işlev yerine gelmiş olur. Bununla birlikte kimi zaman söz konusu işlevin yerine gelmesi mümkün olamaz ya da ötelenmek zorunda kalabilir. Şirketin zarar etmesi kâr dağıtma olasılığını ortadan kaldıran bir durumdur. Öte yandan firmanın projeleri ya da gerçekleştirdiği yatırımları olması halinde de elde ettiği kârı ortaklara dağıtmak yerine yatırımların finansmanında kullanmayı tercih edebilir. Sonuçta yatırımların tamamını dış kaynaklardan finanse etmesi artı bir maliyete yol açacaktır. Ülker Bisküvi, son beş yılda değişen bir kârlılık sergiledi. Bu sürede zarar ettiği de oldu. Firma, gerçekleştirdiği yatırımları dış kaynakla finanse ederken geçen sürede bunu yönetmesini bildi. Son olarak yurt dışında 2031 yılına vadeli tahvil ihraç etti. Elde ettiği gelirle 2025 vadeli tahvillerden erken ödemeye cevap verenlerin ödemelerini yaptı. Şirket, son olarak mayıs ayında yaptığı açıklamada orta ve uzun dönemli stratejilerini daha etkin uygulamak istediğini ifade etti. Bu çerçevede hedeflerine kaynak sağlayabilmek için kar payını dağıtmayacağını yatırımcısıyla paylaştı.

YATIRIM FONLARI

Sürdürülebilirlik fonlarına ilgi yüksek

13 Fon yılbaşından bu yana %55 kazandırdı

Sürdürülebilirlik temalı 13 fon ortalama yüzde 55,18 kazandırdı. Bu fonların yıllık getiri ortalanası yüzde 77,22 olarak gerçekleşti. Yatırımcılar hem çevresel hem de finansal getirileri ön planda tutarak bu fonlara olan ilgilerini artırıyorlar. Sürdürülebilirlik temalı 13 fonun portföy değeri 6 milyar 731 milyon TL. Bu fonların yatırımcı sayısı ise 81.766. Bu fonlar içerisinde yatırımcı sayısı en yüksek iki fon İş Portföy Sürdürülebilirlik Fonu ve HSBC Portföy Sürdürülebilirlik hisse fonu.

EMEKLİLİK FONLARI

Dış Borçlanma Araçları Fonlarında En İyiler

Yıllık getiriler enflasyonun altında kaldı

Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Fonlarının getirileri yıllık bazda enflasyonun altında kaldı. Getirisi en yüksek ilk 10 emeklilik fonunun yıllık getirileri yüzde 39,54 ile 43,97 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 38,26 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise AgeSA Emeklilik fonunda gerçekleşti. (AVB). AVB kodlu AgeSA fonu, yılbaşından bu yana yüzde 18,38 getiri ile ve yıllık yüzde 43,97 ile en yüksek getiriyi sağladı. Aynı şekilde, CFD kodlu QNB Emeklilik fonu, yüzde 20,15 getiri ile dikkat çekiyor. AMG kodlu Allianz Yaşam ve Emeklilik fonu, yılbaşından bu yana yüzde 18,74 getiri ile yüksek bir performans sergiledi. Bu fon, 308,723 yatırımcı sayısıyla yatırımcı tabanı bakımından ikinci sırada yer alıyor. Yatırımcı sayısında ilk sırada Anadolu Hayat AH3 Fonu bulunuyor. Emeklilik fonları, yatırımcıların risklerini dağıtmalarını sağlar ve uzun vadede gelir kaynağıdır. Ancak çeşitlendirilmemiş bir portföy risklere açıktır. Bu nedenle emeklilik fon yatırımcıları tercihlerini gözden geçirmeli ve buna göre pozisyon almalı.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksi ve Enflasyonun Seyri

Dolar kuru 32,97 TL seviyesinde. Doların zayıf seyri, girdi fiyatları yükseltmemesi açısından TÜFE’nin de sakin kalmasında etkili faktörlerden biri oldu. Doların stabil seyrinin sürmesi enflasyonunda kontrol altında tutulmasında katkısının sürmesine olanak verecektir. Ancak yılın son çeyreğinde dolar/TL’de hareketlenme olasılığı girdi maliyetleri de olumsuz etkileyebileceğini göz ardı etmemeli.

TAHVİL

Ereğli Tekstil, %65,85 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ereğli Tekstil, 18.07.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 770.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %55 olurken, bileşik faizi de %65,85’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 119 gün vadeli olup ödeme tarihi 15.11.2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %55 olacak.

Diğer taraftan 18 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,88 seviyesinde bulunuyor. Ereğli Tekstil’in çıkardığı bononun yıllık %55 basit faiz oranı, TLREF’in 7,12 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFERTTK2412 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İNNOSA TEKNOLOJİ

Faaliyet alanını değiştiren şirket, ilk siparişi açıkladı. Tutarı, geçen yılın gelirinin %55’i kadar

Önceki ünvanıyla Uzer Boya, yeni ünvanıyla İnnosa Teknoloji, %100 bağlı ortaklığı Innosa Yazılım üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir sözleşme imzaladı. Anlaşmayla yıl sonuna kadar belediyenin yazılım geliştirme, destek ve veritabanı yönetim destek işlerini Innosa Yazılım üstlenecek. Anlaşmanın toplam bedeli 27.480.000 TL + KDV olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 50,3 milyon TL gelir elde eden İnnosa Teknoloji’nin yıl sonu kârı ise sembolik düzeyde gerçekleşti. Piyasa Öncesi İşlem Platformunda bulunan firma, henüz 2024’ün ilk çeyrek mali verilerini paylaşmadı. Hissenin “UZERB” olan kodu ise 1 Ağustos’tan itibaren “INTEK” olacak.

İNTEMA İNŞAAT

Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldı. Şirket süreci tam bir iş birliğiyle yürütecek

İntema hakkında, haksız rekabette bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldı. Şirket açıklamasında, kendisine iletilen bilgi çerçevesinde, Rekabet Kurumu’nun soruşturma açmasının, soruşturmaya konu olan yasayı ihlal ettiği veya ceza yaptırımıyla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmediğinin özellikle belirtildiğini, ifade etti. Şirket konuyla ilgili açıklamasında, Rekabet Kurulu’nun soruşturmasına tam iş birliği ile katılacağını ve süreç boyunca gereken tüm bilgilendirmeleri yapacağını belirtirken gelişmeler hakkında da yatırımcılarını bilgilendireceğini dile getirdi.

MEKA BETON

İlk çeyrekte zarar açıkladı. Bağlı iştiraki ise tesis satışı için distribütörlük sözleşmesi imzaladı

Meka Beton’un %100 iştiraki Meka İthalat, Güney Amerika pazarında Kırma Eleme Tesisi Satışı konusunda bir distribütörlük sözleşmesi imzaladı. İmzalanan distribütörlük sözleşmesi kapsamında, satışa konu olacak tüm ürünlerin üretimi ve tedariki Meka Beton tarafından sağlanacak. Şirket, anlaşma yapılan firmanın yurt dışında olduğunu belirtmekle birlikte ünvan bilgisini paylaşmadı. Distribütörlük sözleşmesinin Güney Amerika’da hangi ülkeyle alakalı olduğu bilgisi de verilmezken bölge tanımlaması ile yetinildi. Meka Beton, 2024 üç aylık gelir tablosunda satışlarını %36 artırarak 517,5 milyon TL’ye çıkardı. Dönem sonuna ise 9,7 milyon TL zarar açıkladı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

Demir ararken altına rastladı. Altının rezervini tespit edecek ve ekonomik değerine bakacak

Ereğli Demir Çelik’in %90 bağlı iştiraki Erdemir Madencilik, Sivas’ta bulunan maden sahasında altın madenine rastladı. Keşif, şirketin büyüme potansiyelini artıracak bir gelişme olarak değerlendirildi. Şirket, rezerv miktarını ölçümleyebilmek amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına karar verdi. Şirketin rastladığı altın madeninin ekonomik değerinin olması halinde gelirlerine önemli katkısı olabilecek. Ereğli Demir Çelik, geçtiğimiz yıl gelirlerini %16 artırırken kârını düşürmüştü. 2024 ilk çeyrekte ise satışlarını %89 büyütürken dönem sonu net kârını 5,6 milyar TL’ye çıkardı.

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER

Kazandığı yeni ihaleyi yatırımcısı ile paylaştı. 36 ay süreyle ilaç hazırlama hizmeti verecek

Oncosem Onkolojik Sistemler, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen “36 Aylık Hasta Başı Kemoterapi İlaç Hazırlama Karşılığı Robotik/Otomatik Merkezi Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı” ihalesini kazandığını duyurdu. İhalenin bedelinin 77.440.012 TL olduğu belirtildi. Şirket, ihale sonucunda Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi›nde 36 ay boyunca robotik ve otomatik kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti verecek. Oncosem, haziran ayında yaptığı açıklamada ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen 39,93 milyon TL ve 7,66 milyon TL tutarlı iki ihaleyi kazandığını bildirmişti.