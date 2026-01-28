Kârlılık %68 yüksekken yatırımcı neden kaybetti

Borsada sermayesini %20’nin üzerinde verimle çalıştıran 15 şirket bulunuyor. Söz konusu firmaların, özsermaye kârlılığı %68’lere varmasına rağmen, hisseleri %70’e ulaşan kayıplar yaşadı. Peki piyasa neden bu hisselere sırtını döndü?

Bir şirket %68 gibi oldukça güçlü oranda özsermaye kârlılığı yakalarken, yatırımcısının parasını eritiyorsa orada durup kârın kaynağına bakmak gerekiyor. Her yüksek özsermaye kârlılığı şirketin harika işler yaptığı anlamına gelmiyor. Piyasa, elindeki varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan nakitsiz kârları, daha açık ifadeyle kasaya girmeyen kârı fiyatlamayı reddediyor. İkincisi ve daha yakıcı olanı ise geçmişte temel verilerden kopuk şekilde yaşanan abartı yükselişleri normalize etmesi.

Özsermaye kârlılığı yüksekler

Son bir yılda %70 gerileyen Ray Sigorta, yıllıkta %68 özsermaye kârlılığı ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Hisse, 2024 yılında oldukça abartı bir yükseliş kaydederken, Ocak 2025’te 800 TL’ye kadar çıktı. Kâr satışlarıyla gerileyen fiyat, mayısta 227,50 TL’ye kadar indi. Geçen sürede tabanda dalgalı bir seyir izleyen hisse, üzerindeki travmayı atlatmaya çalışıyor.

Pasifik Teknoloji, Şubat 2024’te borsaya geldiğinde üç hafta aralıksız tavan yaptı. Mart 2024’te 43,10 TL’ye kadar çıkarken, ardından hayli sert düştü ve dalgalı bir seyre döndü. Bir daha zirvesini test edemeyen hisse, şimdilerde zirvesinin yarı fiyatında alıcı buluyor. Dokuz aylıkta esas faaliyetlerden zarar yazarken, finansal varlıkların değer artışından dönem sonunda kâra dönebildi.

Defter değerinin altında

Listenin üçüncü sırasında yer alan Tümosan %58 özsermaye kârlılığına sahip ve PD/DD oranı 0,7 ile dikkat çekiyor. Nisan 2024’te en yüksek 204 TL’ye kadar çıkan fiyat, sonrasında dalgalı bir şekilde geriledi. Şirket, 2025 dokuz aylık dönemde gelirini %58 geriletti. Esas faaliyetlerden ötürü zarara dönerken, yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışıyla ancak dönem sonu kârını büyütebildi.

ZEYNEP’E SOR

HİSSE Mİ, SEPET Mİ?

Hisse; odaklanma, getiri potansiyeli, kontrol, şeffaflık, hız. Yoğun risk, volatilite, haber hassasiyeti, davranışsal bask, zayıf sürdürülebilirlik.

Sepet; risk dağılımı, istikrar, sürdürülebilirlik, strateji uyumu, rahatlık. Getiri seyrelmesi, takip yükü, dengeleme ihtiyacı, hız kaybı, karmaşıklık.

Çekirdek faaliyetlerdeki bozulma derin. İştirak katkıda bulunabilir ama tek başına yetmez

Çan2 Termik’in Venezuela’daki iştirakinin katkısıyla kâra dönmesi mümkün mü? / Şaban Altınok

Şaban, Çan2 Termik’in Venezuela’daki %65 paya sahip olduğu Denarius iştirakinden 2025 için beklenen 9,7 miyon dolar net kâr, şirketin ortaklık payı ve mevcut finansallarıyla birlikte karşılaştırıldığında tek başına dengeyi değiştirecek büyüklükte olmadığı görülüyor. Şirketin dokuz aylık bilançosuna göre satışları %18 ve brüt kârı %76 geriledi. Esas faaliyetlerinden ise 367 milyon TL zarara döndü. Net dönem zararı da 3 milyar TL. Çan2’nin çekirdek faaliyetlerdeki bozulma derin. Denarius’un Venezuela’daki faaliyetleriyse daha ziyade Chevron’un performansına bağlı. Bu anlamıyla iştirak destekleyici olabilir ama tek başına yetmez.

Üretim ve satış miktarı artarken geliri düştü. Veriler ton başına kazancın düştüğünü söylüyor

Kocaer Çelik satış miktarını artırdığı halde nasıl oluyor da gelirini düşürüyor? / Deniz Ezer

Deniz, Kocaer Çelik’te üretim ve satış miktarları artarken gelirin %1 düşmesi, fiyat ve ürün karmasıyla alakalı. Geçtiğimiz yıl üretim miktarı %26 ve satış miktarı ise %17,6 arttı. Buna karşın satış geliri %1 azalarak 17,24 milyar TL’ye geriledi. Ton başına geliri düştü. Küresel çelik fiyatları baskı altındayken hacim artışı ciroyu otomatik yükseltmedi. Buna rağmen brüt kâr %5, esas faaliyet kârı %15 arttı. Mevcut görüntü şirketin, fiyat baskısını verimlilik ve katma değer ile telafi etmeye çalıştığını işaret ediyor. FAVÖK’ün %1 ile sınırlı gerilemesi söz konusu dengeyi teyit ediyor. Kocaer, büyüyen hacimle ayakta kalırken kârla ilerliyor.

YATIRIM FONLARI

IIH fonu %22 ile zayıf kalınca düzenli para çıkışı yaşandı

İstanbul Portföy’ün yönettiği Üçüncü Hisse Senedi Fonu (IIH), ağustostan bu yana küçülen bir yapıya sahipken, ocakta artan bir büyüme söz konusu. Ocak son hafta itibariyle büyüklüğü çıkarak 2,63 milyar TL’ye yükseldi. Portföyün %92,18’i hisselerden, %5,55’i yatırım fonu katılma paylarından, %2,14’ü para piyasası araçlarından oluşuyor. Fonda sürekli nakit çıkışı yaşanıyor. Ocakta çıkan para yaklaşık 50,7 milyon TL. Yatırımcı sayısı da kademeli olarak azalıyor. Şimdilerde 26.843 yatırımcısı bulunurken doluluk oranı %16,99 ve pazar payı %1,41 seviyesinde. IIH, yerli hisse senetlerine ağırlık veren aktif yönetim anlayışıyla hareket ediyor. Son bir yılda %22,07 getiri sağlarken, hisse fonların ortalaması %63,3 oldu.

TAHVİL

Dardanel, %51,88 bileşik faizle 100 milyon TL borçlandı

Dardanel, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 26.01.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %44, bileşik faizi %51,88 olarak belirlendi. 178 gün vadeli bono, 3 ayda bir olmak üzere toplamda 2 kupon ödemeli olacak. Bononun vade tarihi 23.07.2026 olarak açıklandı.

%44 YILLIK BASİT FAİZ

26 Ocak itibarıyla TLREF %36,68 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Dardanel’in sunduğu %44 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 7,32 puan üzerinde yer alıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFDRDL72616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASTOR ENERJİ

ABD’deki firma ile sözleşmeyi revize etti. Anlaşmayla geliri artacak. Teslimatlar 2027 yılında

Astor Enerji, ABD’de yerleşik bir firmayla üretim kapasitesi rezervasyon sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, 50 MVA ile 200 MVA aralığındaki güç transformatörlerini kapsıyor. Sözleşme tutarı 164,3 milyon dolar olarak açıklandı. Tutar, yıllık gelirinin %21,3’ü seviyesinde. Bu itibarla önemli bir bağlantı olarak değerlendirilmeli. Teslimatlarsa 2027 yılı içinde yapılması planlandığından 2026 yılı mali tablolarına yansımasının sınırlı kalması beklenmeli.

FENERBAHÇE FUTBOL

Dört banka nezdindeki tüm kredi borçlarını kapattı. İlgili bankalara borcu kalmadı

Fenerbahçe Futbol, dört bankadan kullandığı kredi ve faiz borçlarını 20 Ocak itibarıyla tamamen ödediğini belirtti. 2021’de konsorsiyum ile imzalanan finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi çerçevesinde yer alan borçların son vadesi Mayıs 2030 olarak belirlenmişti. Yapılan ödeme sonrası, konsorsiyum bankaları nezdinde herhangi bir ana para veya faiz borcu kalmadığı ifade edildi. Borçsuz yapı, kulüpler için mali hareket alanını genişleten bir unsur olarak görülüyor. Firma, 2025/6 dönem sonu kârını düşürdü.

MİA TEKNOLOJİ

İştiraki üzerinden batarya yönetimi için iş birliğine gidiyor. Taraflar niyet mektubu imzaladı

Mia Teknoloji’nin %100 bağlı ortaklığı Tripy Mobility firması, Valeo Service ve VoltR ile niyet mektubu imzaladı. Anlaşma, elektrikli mikromobilite filolarında kullanılan bataryaların sürdürülebilir yönetimine odaklanıyor. İş birliği; bataryaların onarımı, yeniden koşullandırılması ve yeniden imalatını kapsarken, tarafların uzun vadeli çalışma iradesini ortaya koymaları önemli. Bataryaların ömrünün uzatılması, toplam sahip olma maliyetini düşürüyor. Söz konusu alan, şehir içi mobilite yatırımlarında giderek daha fazla önem kazanıyor.