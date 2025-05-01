Karşılıksız çek sorunu büyüyor!

Anlaşılan, para politikasında sıkılaşma esas şimdi başladı. Bakalım enflasyon üzerinde ne etkileri olacak? Gelgelelim, reel sektörde ciddi sorunlara neden oluyor. En somut göstergelerden biri karşılıksız çeklerdeki artış.

Gazetemizin yazıişleri, artan 'karşılıksız çek' sorununu ele alan bir haber hazırlıyor şu sıra. Anadolu'daki arkadaşlarımız veri ve görüş topluyor. Haber henüz tamamlanmadı. Ama Ali Baş yönetimindeki Eskişehir Bölge Temsilciliğimizin notlarını önden paylaşmak istedim. Çünkü Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'in açıklamaları konuyu net bir şekilde özetliyor:

"Sıkı para politikasının olumsuz etkilerinden en başta geleni; tüccar, sanayici ve esnafın finansmana ulaşmakta güçlük yaşaması ve finansmana ancak yüksek faizle ulaşabilmesi. Son faiz artırımı sıkı para politikasında gevşemenin bir müddet daha rafa kaldırıldığını gösteriyor. Bu denli yüksek faizlerle işletmelerin kredi kullanabilmeleri mümkün değil. Kredi alabilseler de ödeme zamanı geldiğinde zorlanıyorlar. Gelişmeler, ödenmeyen çek sayısı ve tutarında, protesto edilen senet tutarında ciddi artışlara neden oldu. Eskişehir Ekonomik Göstergeler Raporu'nun son sayısında yer verdiğimiz üzere, geçen yıl şubatta 65 milyon TL olan karşılıksız çek tutarı bir yılda yüzde 81 artışla 119 milyon TL düzeyine yükseldi. Tüccara, sanayiciye ve esnafa uzun vadeli ve uygun koşullarda kredi imkanı büyük önem taşıyor." Eskişehir'de durum böyle. Kimi illerimizde, karşılıksız çek oranlarındaki artış çok daha yüksek. Çoğu yüzde 100'ün üzerinde. Kimileri ise yüzde 300'e vurmuş durumda.

Her şeyin önce bir ayak sesi geliyor. İnşallah bu sesler, Türkiye'yi sağır edecek bir düzeye yükselmeden, yönetenlerin kulaklarına da ulaşıyordur.