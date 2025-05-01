  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Hakan GÜLDAĞ
  4. Karşılıksız çek sorunu büyüyor!

Karşılıksız çek sorunu büyüyor!

Hakan GÜLDAĞ
Hakan GÜLDAĞ EDİTÖRDEN

Anlaşılan, para politikasında sıkılaşma esas şimdi başladı. Bakalım enflasyon üzerinde ne etkileri olacak? Gelgelelim, reel sektörde ciddi sorunlara neden oluyor. En somut göstergelerden biri karşılıksız çeklerdeki artış.

Gazetemizin yazıişleri, artan 'karşılıksız çek' sorununu ele alan bir haber hazırlıyor şu sıra. Anadolu'daki arkadaşlarımız veri ve görüş topluyor. Haber henüz tamamlanmadı. Ama Ali Baş yönetimindeki Eskişehir Bölge Temsilciliğimizin notlarını önden paylaşmak istedim. Çünkü Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'in açıklamaları konuyu net bir şekilde özetliyor:

"Sıkı para politikasının olumsuz etkilerinden en başta geleni; tüccar, sanayici ve esnafın finansmana ulaşmakta güçlük yaşaması ve finansmana ancak yüksek faizle ulaşabilmesi. Son faiz artırımı sıkı para politikasında gevşemenin bir müddet daha rafa kaldırıldığını gösteriyor. Bu denli yüksek faizlerle işletmelerin kredi kullanabilmeleri mümkün değil. Kredi alabilseler de ödeme zamanı geldiğinde zorlanıyorlar. Gelişmeler, ödenmeyen çek sayısı ve tutarında, protesto edilen senet tutarında ciddi artışlara neden oldu. Eskişehir Ekonomik Göstergeler Raporu'nun son sayısında yer verdiğimiz üzere, geçen yıl şubatta 65 milyon TL olan karşılıksız çek tutarı bir yılda yüzde 81 artışla 119 milyon TL düzeyine yükseldi. Tüccara, sanayiciye ve esnafa uzun vadeli ve uygun koşullarda kredi imkanı büyük önem taşıyor." Eskişehir'de durum böyle. Kimi illerimizde, karşılıksız çek oranlarındaki artış çok daha yüksek. Çoğu yüzde 100'ün üzerinde. Kimileri ise yüzde 300'e vurmuş durumda.

Her şeyin önce bir ayak sesi geliyor. İnşallah bu sesler, Türkiye'yi sağır edecek bir düzeye yükselmeden, yönetenlerin kulaklarına da ulaşıyordur.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Faiz %80'e vurdu! KGF nerede kaldı? 29 Nisan 2025
Kur düdüklüsünde basınç çok arttı! 22 Nisan 2025
Hedeflerden en az 6-9 ay uzaklaştık 17 Nisan 2025
Bir haftadır telefonlar çalmıyor... 15 Nisan 2025
HAKAN GÜLDAĞ YAZDI 10 Nisan 2025
HAKAN GÜLDAĞ YAZDI... 18 Mart 2025
Bakan Şimşek'ten özür dileriz... 14 Mart 2025
Metal ihracatçıları, Gümrük Birliği’nin ‘müze’den çıkarılmasına öncülük etmeli 31 Temmuz 2023
Avrupa’nın enerji krizi ile fırsat ayağımıza geldi ama... 30 Eylül 2022
Kolay para kazananların işini zorlaştırın zor para kazananlarınkini kolaylaştırın! 28 Temmuz 2022