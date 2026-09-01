Karşıt incelemede yeni dönem: Yetki YMM’nin, bilgi kimin?

Selahattin İPEK

SMMM & Sorumlu Ortak Denetçi

Karşıt inceleme tutanaklarının elektronik ortama taşınmasıyla birlikte YMM’nin bilgiye erişimi, mükellefin cevap yükümlülüğü ve tasdik sorumluluğunun sınırları yeniden tartışılmalı.

Karşıt inceleme tutanaklarının elektronik ortama taşınmasıyla birlikte Yeminli Mali Müşavirlerin (YMM) bilgiye erişimi, mükellefin cevap yükümlülüğü ve tasdik sorumluluğunun sınırları yeniden tartışılmalıdır.

Karşıt inceleme, Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin dışarıdan bakıldığında belki de en fazla gözden kaçan ancak tasdik sorumluluğu açısından en önemli alanlarından biridir. Çünkü YMM'nin yaptığı tasdik, yalnızca mükellefin sunduğu belgelerin şeklen kontrol edilmesinden ibaret değildir. İşlemin gerçek mahiyetinin ortaya konulması, ticari ilişkinin doğrulanması, belgelerin karşı taraftaki kayıtlarla uyumunun araştırılması ve gerektiğinde ilgili kişi ile kurumlardan bilgi alınması gerekir. Başka bir ifadeyle karşıt inceleme, YMM'nin yaptığı tasdikin temel dayanaklarından biridir.

Şimdi bu süreç önemli bir değişimin eşiğindedir. Karşıt inceleme tutanaklarının elektronik ortama taşınmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girmiştir. İlk düzenlemede 1 Temmuz 2026 olarak belirlenen zorunlu uygulama tarihi, 21 Ağustos 2026 tarihli ve 33347 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle 1 Ocak 2027'ye ertelenmiştir. Böylece 2026 yılı sonuna kadar elektronik uygulama ihtiyari olarak devam edecek, zorunluluk ise 1 Ocak 2027'de başlayacaktır.

Bu erteleme yalnızca basit bir tarih değişikliği olarak görülmemelidir. Önümüzde yaklaşık dört aylık bir hazırlık dönemi vardır ve bu dönemde asıl konuşmamız gereken konu, sistemin teknik olarak nasıl kullanılacağından ziyade, YMM'nin sorumluluğu ile bilgiye erişim imkânı arasındaki dengedir.

YMM neden bilgiye ihtiyaç duyuyor?

3568 sayılı Kanun, YMM'ye yalnızca tasdik yapma görevi vermemekte; aynı zamanda yaptığı tasdikin doğruluğundan ötürü hukuki sorumluluk da yüklemektedir. Bu ayrım son derece önemlidir. Bir YMM'nin imzaladığı tasdik raporu sıradan bir mesleki görüş yazısı değildir; tasdikin kapsamı ve niteliğine göre vergi ve ceza bakımından ağır sonuçları bulunmaktadır. Dolayısıyla YMM'nin, tasdik ettiği işlemin doğruluğunu açıkça ortaya koyabilmesi gerekir. Bunun için de şeffaf ve güvenilir bilgiye ihtiyacı vardır.

Karşıt incelemenin temel mantığı tam bu noktada ortaya çıkar. Bir işletmenin kendi kayıtlarında görünen bir işlemin, karşı tarafın kayıt ve belgeleriyle uyumlu olup olmadığı araştırılmadan, yalnızca tek taraflı bir belge üzerinden sağlıklı bir değerlendirme yapılması mümkün değildir. Bu nedenle karşıt inceleme, YMM'nin tasdik sorumluluğunu yerine getirmesinin en temel araçlarından biridir.

Fakat burada önemli bir yasal sınır bulunmaktadır: YMM, bir vergi inceleme elemanı değildir. YMM'nin karşıt inceleme yapması, vergi idaresinin görev ve yetkilerini doğrudan kullanması anlamına gelmez. Ancak bunun tersi de doğru değildir. YMM'nin vergi inceleme elemanı olmaması, tasdik göreviyle bağlantılı ve mevzuata uygun biçimde ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşamaması anlamına da gelmemelidir.

Karşıt inceleme sadece tutanak değildir

Karşıt inceleme denildiğinde akla çoğu zaman yalnızca bir tutanak gelir. Oysa işin özü, fiziki bir belgeden çok daha geniştir. Tutanak, yapılan araştırmanın ve alınan bilginin belgelendirildiği bir araçtır. Asıl mesele ise bilgiye ulaşmak, ulaşılan bilgiyi değerlendirmek ve elde edilen sonucu tasdik çalışmasına yansıtmaktır.

Bu nedenle karşıt incelemenin elektronik ortama taşınması, sadece “kâğıt tutanak yerine elektronik tutanak” geçişi olarak yorumlanmamalıdır. Sistemin dijital işleyişi;

YMM'nin bilgi istemesini,

Karşı tarafın cevap vermesini,

Cevabın sisteme işlenmesini,

İşlemlerin kayıt altına alınmasını,

Sürecin uçtan uca izlenebilir olmasını beraberinde getirecektir.

Dolayısıyla dijitalleşme, doğru uygulandığında karşıt inceleme açısından önemli bir kolaylık sağlayabilir; ancak beraberinde kritik soruları da getirmektedir.

Asıl soru: Bilgiye kim ulaşacak?

İşte yazının başlığındaki önemle vurguladığımız soru burada karşımıza çıkıyor:

Yetki YMM'nin, bilgi kimin?

YMM'nin tasdik ettiği işlemin doğruluğunu kanıtlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu bazı kritik bilgiler vergi dairesinin kayıtlarında bulunabilir. Mevzuatta da YMM'lerin belirli şartlar altında vergi dairelerinden bilgi istemelerine imkân tanınmıştır. 19, 20 ve 27 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri bu konuda çeşitli düzenlemeler içermektedir.

Özellikle 27 Sıra No.lu Tebliğ kapsamında, YMM'nin tasdik hizmeti verdiği mükellef ile ticari ilişkisi bulunan kişiler hakkında, gerekli şartların sağlanması hâlinde vergi dairelerinden bilgi istenebilmekte ve usulüne uygun bilgi taleplerinin 15 iş günü içerisinde yerine getirilmesi öngörülmektedir. Bu mekanizma, karşıt inceleme uygulamasının en önemli araçlarından biridir.

Burada her iki tarafın da uyması gereken sınırlar vardır. YMM'nin bilgi talebi;

Tasdik hizmetiyle doğrudan bağlantılı olmalı,

Açık ve belirli olmalı,

Mevzuatta öngörülen usule uygun yapılmalı,

Vergi dairesinde mevcut olan bilgilerle sınırlı kalmalıdır.

Buna karşılık, yasal şartları taşıyan bir bilgi talebinin de idare tarafından mevzuatta öngörülen süre içerisinde karşılanması gerekir. Sorun, uygulamada tam bu noktada baş göstermektedir.

Sorumluluk YMM'nin, bilgi başka yerdeyse ne olacak?

Bir YMM'nin yaptığı tasdik işleminden hukuken sorumlu olduğunu söylemek kolaydır; asıl zor olan, bu sorumluluğun sınırlarını adil bir şekilde belirlemektir.

Senaryo kurgusu çerçevesinde konuyu tahayyül etmeye çalışalım: Bir YMM, tasdik çalışması sırasında herhangi bir hususun doğruluğunu araştırıyor. Bu konuda vergi dairesinin kayıtlarında bulunan önemli bilgiye ihtiyaç duyuyor ve mevzuata uygun şekilde bilgi talebinde bulunuyor. Ancak aranan bilgi yasal süresi içinde gelmiyor. Bu durumda YMM ne yapacaktır?

Tasdik işlemini tamamen bekletecek mi?

Elindeki diğer kısıtlı bilgi ve belgelerle mi değerlendirme yapacak?

Rapora “bilgi talep edildi ancak cevap alınamadı” şeklinde bir şerh mi düşecek?

En önemlisi, daha sonra yapılacak bir vergi incelemesinde, kendi iradesi dışında ulaşamadığı bu bilgi nedeniyle YMM'nin müteselsil sorumluluğu gündeme gelecek mi?

Bence karşıt inceleme sisteminin bugün tartışılması gereken en kritik yönü budur. Çünkü mesele artık yalnızca “YMM bilgi isteyebilir mi?” sorusundan ibaret değildir. Asıl sorgulanması gereken; YMM mevzuata uygun biçimde bilgi istediği hâlde bu bilgiye ulaşamazsa, bu durumun tasdik sorumluluğuna etkisinin ne olacağıdır.

Bu sorunun cevabı yasal olarak mümkün olduğunca netleştirilmelidir.

15 iş günlük süre neden önemli?

Mevzuatta sürelerin belirlenmiş olması önemli bir hukuki güvencedir. Ancak süre belirlemek tek başına yeterli değildir; bir sürenin anlamlı olabilmesi için takip edilebilir ve yaptırım doğurabilir olması gerekir.

YMM'nin tasdik çalışmasının belirli bir yasal takvime bağlı olduğu düşünüldüğünde, 15 iş günlük sürenin aşılması yalnızca idari bir gecikme olarak geçiştirilemez. Bu gecikme, bazen tasdik raporunun hazırlanmasını doğrudan engeller, daha da önemlisi YMM'nin sorumluluk alanını riske atar.

Burada ortaya çıkan tablo oldukça dikkat çekicidir: YMM'nin tasdik ettiği işlemin doğruluğundan sorumluluğu tamdır; fakat bu doğruluğu ortaya koymak için ihtiyaç duyduğu bilgi başka bir kurumun kayıtlarında saklıdır. İşte yetki ile sorumluluk arasındaki makas tam bu noktada açılmaktadır.

Dijitalleşme bu sorunu çözer mi?

Vergi sisteminde dijitalleşme artık hayatın bir parçasıdır. Elektronik sistem altyapısı iyi tasarlanırsa bu sorunu önemli ölçüde çözebilir. Elektronik sistem sayesinde bilgi talebinin ne zaman yapıldığı, karşı tarafa ne zaman ulaştığı, cevap süresinin ne zaman başladığı ve cevap verilip verilmediği sistem üzerinde şeffafça kayıt altına alınabilir. Bu durum, geçmişte yaşanan “talep yapıldı mı, ne zaman yapıldı, cevap geldi mi?” şeklindeki bürokratik tartışmaların büyük bir kısmını ortadan kaldıracaktır.

Fakat dijitalleşmenin tek başına tüm hukuki sorunları çözmesini beklemek gerçekçi değildir. Sistem teknik olarak kusursuz çalışsa bile şu soruların yasal düzlemde cevaplanması zorunludur:

Mükellef tutanağa süresi içinde cevap vermezse ne olacak?

Eksik cevap verirse süreç nasıl ilerleyecek?

Gerçeğe aykırı bilgi verilmesi halinde sorumluluk kime ait olacak?

Teknik bir problem nedeniyle tutanak tamamlanamazsa yani gönderilemez ve/ya cevaplandırılamazsa süre nasıl değerlendirilecek?

YMM'nin karşı tarafın cevap vermemesi nedeniyle ulaşamadığı bilgi, YMM'nin tasdik sorumluluğunu nasıl etkileyecek?

Elektronik sistemde yapılan bildirimler ve süreler hangi şekilde belgelendirilecektir?

Bunlar yazılım sorusu değildir; Bunlar hukuk ve sorumluluk sorularıdır.

Bu nedenle dijitalleşmenin kendisine değil, hukuki sonuçları açıkça belirlenmemiş bir dijitalleşmeye itiraz etmek gerekir.

1 Ocak 2027 öncesi önemli bir fırsat var

24 Aralık 2025 tarihli ve 33117 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarına Eklenen Karşıt İnceleme Tutanaklarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 1)” ile karşıt inceleme tutanaklarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yapılan bu ilk düzenlemede zorunlu uygulama için 1 Temmuz 2026 tarihi öngörülmüştür.

Ancak 21 Ağustos 2026 tarihinde yapılan değişiklikle zorunlu elektronik uygulamanın 1 Ocak 2027'ye ertelenmesi, aslında taraflar için önemli bir hazırlık fırsatı yaratmıştır. Değişiklikle ötelenen süre elbette çok önemlidir.

Bu süre yalnızca YMM'lerin sistemi teknik olarak öğrenmesi için harcanmamalı, uygulamanın doğurabileceği yasal ve hukuki boşluklar da bu dönemde masaya yatırılmalıdır.

Özellikle; cevap vermeyen mükellef karşısında YMM'nin sorumluluk sınırı, bilgi taleplerinin yanıtsız kalmasının hukuki sonuçları, teknik aksaklıkların sürelere etkisi ve dijital sistemde oluşan kayıtların ilerideki bir vergi incelemesinde nasıl delil teşkil edeceği netleştirilmelidir. YMM'nin bilgiye ulaşmak için iyi niyetle yaptığı tüm girişimler, tasdik sorumluluğu değerlendirilirken yasal bir koruma kalkanı olarak dikkate alınmalıdır.

Bu sorular uygulama fiilen başlamadan önce cevaplanmalıdır.

YMM kamu görevlisi mi?

Karşıt inceleme tartışması, ister istemez YMM'lerin hukuki statüsünü de gündeme getirmektedir. 3568 sayılı Kanun'da YMM'lik faaliyetinin bir "kamu hizmeti" niteliği taşıdığı açıkça belirtilmiştir. Ancak “kamu hizmeti görmek” ile “kamu görevlisi olmak” kavramlarının hukuken birbirinin yerine kullanılmaması gerekir.

Özellikle ceza hukuku yönünden konu daha dikkatli değerlendirilmelidir. 3568 sayılı Kanun'un 47'nci maddesinde, meslek mensuplarının görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlar bakımından, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanunu'nun (TCK 6. Madde) kamu görevlilerine ait hükümlerinin uygulanacağına dair özel bir atıf yer almaktadır. Bu durum YMM'nin her bakımdan bir kamu görevlisi olduğu anlamına gelmez; ancak mesleğin kamu hizmeti niteliği taşıdığı ve ağır ceza yaptırımları söz konusu olduğunda kamu görevlisi gibi değerlendirilebileceği gerçeği de göz ardı edilemez. Dolayısıyla bu alan, "kamu görevlisidir / değildir" sığlığından çıkarılarak daha derinlikli ele alınmalıdır.

Sorun daha fazla yetki değil, dengeli bir sistem

YMM'lerin karşı karşıya bulunduğu temel sorun, “daha fazla yetki istiyoruz” talebiyle somutlaştırılmamalıdır. YMM'lerin bir vergi müfettişinin sahip olduğu geniş inceleme yetkilerine sahip olması gerekmemektedir. İhtiyaç duyulan şey çok daha nettir: YMM'ye verilen ağır sorumluluğu yerine getirebilmesini sağlayacak kadar açık, etkin, hızlı ve izlenebilir bir bilgiye erişim sistemi.

Bunun sağlanması adına şu adımlar atılabilir:

Bilgi talepleri elektronik ortamda uçtan uca izlenebilir hâle getirilmelidir.

Talebin tarihi, konusu, ilgili mükellef ve cevap süreleri ortak bir sistem üzerinden anlık takip edilmelidir.

15 iş günlük yasal süre sistem tarafından otomatik olarak denetlenmeli, sürenin aşılması durumunda sistem uyarı mekanizmaları devreye girmelidir.

Cevap verilmeyen talepler için haklı gerekçe/açıklama modülleri oluşturulmalı ve gecikmenin veya cevapsızlığın nedeni resmi olarak kayıt altına alınmalıdır.

En önemlisi, mevzuata uygun şekilde hareket ettiği hâlde bilgiye erişemeyen YMM'nin müteselsil sorumluluktan muaf tutulacağı yasal olarak güvence altına alınmalıdır.

Elektronik karşıt inceleme sisteminin hukuki sonuçları uygulama öncesinde açıklanmalıdır. Özellikle mükellefin cevap vermemesi, eksik cevap vermesi veya teknik sorun yaşanması hâlleri için açık kurallar oluşturulmalıdır.

Sonuç:

Karşıt inceleme dijitalleşirken sorumluluk da mı büyüyor?

Karşıt incelemenin elektronik ortama taşınması kaçınılmaz ve son derece olumlu bir gelişmedir. Günümüz vergi uygulamalarında dijitalleşmenin dışında kalmak artık mümkün değildir. Üstelik elektronik sistemin doğru işletilmesi, karşıt inceleme süreçlerini daha hızlı, şeffaf ve izlenebilir kılacaktır. Dolayısıyla mesele dijitalleşmeye karşı çıkmak değil, dijitalleşen bu sistemin hukuki sorumluluk sınırlarını da aynı netlikle tanımlayıp tanımlamadığıdır.

YMM'nin yaptığı tasdikin doğruluğundan sorumlu tutulması makuldür; ancak YMM'nin bu doğruluğu kanıtlayabilmesi için bilgiye ulaşma hakkının güvenceye alınması da aynı derecede elzemdir. Bir tarafta meslek mensubuna “Tasdik ettiğin işlemin doğruluğundan sorumlusun” deniliyorsa, diğer tarafta “Bu doğruluğu ortaya koyabilmek için ihtiyaç duyduğun bilgiye idari veya teknik nedenlerle ulaşamadığında ne yapacaksın?” sorusunun da yasal bir cevabı bulunmalıdır.

Karşıt incelemenin elektronikleşmesi bu açmazı ortadan kaldırmayacak, aksine süreci daha görünür hâle getirecektir. Bu nedenle 1 Ocak 2027 tarihi, yalnızca teknik bir yazılım geçişi olarak değil, YMM'nin yetki, bilgiye erişim hakkı ve hukuki sorumluluğu arasındaki dengenin adil bir şekilde yeniden kurulması için tarihi bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Çünkü iyi işleyen bir tasdik sistemi, yalnızca sorumluluk yükleyen değil; sorumluluğu belirlerken yetkiyi sınırlandıran, bilgiye erişimi güvence altına alan ve tüm taraflar için öngörülebilir sonuçlar doğuran dengeli bir sistemdir.

KAYNAKÇA