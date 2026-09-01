Kasaya 428 milyon dolar girdi yabancı 3,69 puan pay topladı

BIST 30 geçtiğimiz haftayı %0,38 yükselişle geride bırakırken, yabancılar 18 hissede paylarını azaltıp 12 hissede alım yaptı. En fazla alım Sabancı Holding hissesinde gözlendi. Endeks genelinde lokomotif hisselerde yoğunlaşan yer değişimler piyasanın yönelimini işaret ediyor.

Geçtiğimiz hafta BIST 30 Endeksinde hisse bazlı hareketler öne çıkarken, yabancıların alım eğilimi banka ve kamu ağırlıklı hisselerde yoğunlaştı. Sabancı Holding, Yapı Kredi Bankası ve BİM hisselerinde paylarını artırdılar. Ereğli Demir Çelik’te beş günlük düzenli alımları dikkat çekti. Turkcell ve Sasa’da ise payları geriledi. İşlemler yabancının kısa vadeli hareket ettiğini söylüyor. Yatırımcıların, fonların kısa vadeli alım satım hamlelerine bakıp kendi uzun vadeli pozisyonlarını bozmak yerine, bilançolardaki temel kârlılık oranlarına odaklanarak hareket etmeleri daha sağlıklı olacaktır.

Kredi maliyetini düşürdü

Yabancılar geçtiğimiz hafta en fazla satışı 2,91 puanla Turkcell’de gerçekleştirirken payları %11,73’e geriledi. Yılın ilk yarısında gelirini %6 artıran firma, dönem sonunda kârını %3 büyüttü. Turkcell, haziranda Çin menşeli kredisinin ikinci dilimini 700 milyon Çin yuanı olarak güncellerken, faizini %4,30 seviyesine çekti. Bu yolla maliyetini azalttı. Sasa’da yabancı 1,79 puanlık satışla payını %34,29’a düşürdü. Tahsisli sermaye artırım kararı alan firma, 7,18 milyar TL nakit sağlayacak. Paylar hakim ortak Erdemoğlu Holding’e satılacak. Altı aylıkta 491,9 milyon TL kâr açıklayan Sasa’nın devreye alınan yatırımlarının etkisi kendisini gösteriyor. Hissedeki fon sayısı ise 69’dan 73’e çıktı.

Payını nakde çevirdi

Geçtiğimiz hafta yabancı fonlar en fazla alımı Sabancı Holding hissesinde gerçekleştirdi. Paylarını 3,69 puan artırarak %35,21’e çıkardılar. Holding, portföyündeki iki önemli firmadaki payını satarken sadeleşmeye gitti. Akçansa’daki %39,72 payın satışından 428 milyon dolar nakit girişi sağladı. Carrefoursa’nın satışından ise zarar yükünden kurtuldu.

ZEYNEP'E SOR

ALTIN SPOT MU, DÜZENLİ ALIM MI?

Altın spot; getiri gücü, enfl asyon kalkanı, düşük maliyet yükü, fiyatı kilitleme. Zamanlama hatası, baskı, nakit sıkışıklığı, manevra eksikliği. Düzenli alım; ortalama maliyet, kolaylık, düşüş fırsatı, disiplin, sakinlik. Yavaş büyüme, nakit erimesi, artan maliyet, takip yükü, sabır zorluğu.

Körfez Bölgesi’ndeki raylı sistemlerle ilgili işlerde birlikte hareket etmek istiyor

Mia Teknoloji’nin Katarlı firma ile giriştiği iş birliğinden beklenti nedir? ● Turgay Bozkan

Turgay, Mia Teknoloji’nin Katar merkezli Al Jaber Engineering ile imzaladığı iş birliği sözleşmesinde yakın dönemde hayata geçirilecek somut bir projeden ya da varılan kesin bir anlaşmadan bahsedilmiyor. Sözleşme kapsamında; Körfez Bölgesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan demiryolu ve raylı sistemler, metro, altyapı ve inşaat projelerine yönelik tedarik, altyapı hizmetleri ve teknoloji çözümlerinin tarafl arca birlikte sunulması amaçlanıyor. Firma haziranda da Kuveytli bir firma ile imzaladığı mutabakat zaptını yatırımcısıyla paylaşmıştı.

Almaya karar verdiği makineyle üretim hızı artarken, süre kısalıp maliyeti azalacak

Duran Doğan’ın alacağı ofset makina kendisini kaç yılda amorti edecek? ● Arif Kurt

Arif; Duran Doğan Basım, mevcut makine parkurundaki bir ofset baskı makinesinin yerine geçmek üzere Almanya menşeli firmadan yeni ofset baskı makinesi almaya karar verdi. 4,1 milyon euroya alacağı baskı makinesinin kapasiteyi ne kadar artıracağına veya kendini kaç yılda amorti edeceğine dair net bir veri paylaşmadı. Ancak mevcut parkurun yenilenmesiyle üretim hızının artacağını, maliyetlerin düşeceğini ve teslim sürelerinin kısalacağını belirtiyor. Tutarın 615 bin eurosu peşin ödenirken, kalanı 5 yıl vadeli finansal kiralamayla finanse edilmekte.

YATIRIM FONLARI

TPL fonu eurobond araçlarına yatırımla getirisi son bir yılda %21’de kaldı

TEB Portföy’ün yönetimindeki Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (TPL), düzenli ancak sınırlı bir yükseliş ivmesi sergiliyor. Performansı dövizin yönelimiyle paralellik gösteriyor. Fonun hacmi marttan bu yana daraldı. Ağustosta ise önceki aya göre bir miktar artarak 500,8 milyon TL’ye çıktı. Bununla birlikte nisandan bu yana gözlenen para çıkışı azalsa da devam ediyor. Ağustosta fondan 7,3 milyon TL nakit çıkışı yaşandı. Yatırımcı sayısında belirgin değişim olmazken şimdilerde sayı 1.517 kişi. Stratejisi döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırım yapmak üzerine kurulu. Portföyündeki kamu dış borçlanma araçları %50,26 ve özel sektör dış borçlanma araçları %40,33 paya sahip. Yıllıkta %21,45 getiri sağlayan portföy, aynı sürede %28,90 yükselen BIST 100 Endeksinin gerisinde kaldı.

TAHVİL

Nurol Varlık Kiralama, %41,62 bileşik getiriyle 525 milyon lira borçlandı

Nurol Varlık Kiralama, 27.08.2026 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 525.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %38, bileşik getirisi ise %41,62 düzeyinde. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 182 gün vadeli ve ödeme tarihi 26.02.2027 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı %18,95 olacak. 28 Ağustos tarihli TLREFK %36,66 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın fon kullanıcısı olduğu kira sertifikası yıllık %38 basit getirisi, TLREFK’nın 1,34 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin önerdiği getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra kira sertifikası piyasada TRDNVKA22748 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Deniz GMYO bir aydır tabanda yatay hareket ediyor. Üç fon ise payını sıfırladı

Deniz GMYO’da fonlar satış ağırlıklı işlem yaparak, paylarını sıfırlama yoluna gittiler. Hisseyi portföyünde bulunduran fonlardan DTL 500 bin lot ile en fazla satışı yaparken DNH fonunun satış miktarı 55,7 bin lot seviyesinde gerçekleşti. Hisse için öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. En fazla paya sahip olan iki fon Deniz Portföy’ün yönettiği DTL ve DNH fonları idi. Bu iki fonun paylarını sıfırlamalarının yanı sıra Global Menkul Değerler Portföy’ün GNH fonu da 6,5 bin lot satış ile hisseden çıktı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ

Ağrı’daki altın madeninde ilk dökümü yaparak üretime geçti. Kapasitesi büyüyor

Türk Altın İşletmeleri, Ağrı Diyadin’de bulunan Mollakara Altın Madeni’nde ilk altın dökümünü gerçekleştirerek üretime geçti. Toplam 471 bin ons görünür ve muhtemel rezerve sahip tesiste, 2026 sonuna kadar 32 bin ons altın üretilmesi hedefl eniyor. Projenin operasyonel aşamaya geçmesi, şirketin üretim kapasitesinde ve finansal sonuçlarında kalıcı bir büyümeye imkan sağlayacak. Firma yılın ilk yarısında gelirini %48 büyüterek 14,08 milyar TL’ye çıkarırken, dönem sonunda %28’lik artışla 2,8 milyar TL kâr elde etti. Hissenin fiyatı marttan bu yana yatayda dalgalı seyrediyor.

DURUKAN ŞEKERLEME

Olumlu ilerlediği belirtilen iş birliğiyle alakalı satış tutarlarını paylaştı

Durukan Şekerleme geçtiğimiz nisanda yaptığı açıklamada; bağlı iştiraki A2Z’nin, İngiltere merkezli bir firmanın ticari faaliyetlerini ve bu faaliyetlere ilişkin nakit akışını devralmaya yönelik iş birliği görüşmelerin olumlu ilerlediğini duyurmuştu. Yeni açıklamada buna atıf yaparak söz konusu ticari faaliyetlerin A2Z bünyesinde yürütülmesine yönelik süreçte toplam 1,36 milyon sterlin tutarında satış gerçekleştirildiğini duyurdu. Ayrıca aynı ticari faaliyet kapsamında 721,16 bin sterlinlik sipariş aldığını belirtti. Görüşmenin anlaşmaya döndüğü anlaşılıyor.

SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER

Takasbank’tan 1,88 milyon dolarlık iş aldı. Tutar yıllık gelirinin %34’ü düzeyinde

Skyalp Finansal Teknolojiler, TAKASBANK ile önemli bir hizmet sözleşmesine imza attı. Merkezi veri depolama ürününün kurulum, bakım ve destek hizmetlerini kapsayan işin bedeli KDV hariç 1,88 milyon dolar olarak belirlendi. Tutar şirketin yıllık gelirinin %34,28’i seviyesinde. Firmanın sermaye piyasalarının önemli finansal kurumlarından biriyle döviz bazlı yaptığı anlaşma, iş hacmi ve prestiji açısından önemli bir referans olarak değerlendirilmeli. Şirket ağustos ayı içinde Borsa İstanbul ile de benzer hizmetle alakalı 1,75 milyon dolar tutarlı sözleşme imzalamıştı.