Kastamonu Entegre’nin İtalya’daki fabrikası Türkiye için bir rol model sunuyor

Kastamonu Entegre, mobilya ve tasarım dünyasının merkezlerinden biri olan İtalya'daki yılda 450 bin m3 yonga levha üretimi yapan bir fabrikaya sahip. 100 bin m2 kapalı alan olmak üzere, toplam 420 bin m2 alanda faaliyet gösteren tesise, toplam 250 milyon Euro yatırım yapan kuruluş, İtalya’da yüzde 15’lik pazar payını elinde tutuyor. Kısa süre içinde payını %25’e çıkarmayı hedefliyor.

Temelleri 1969 yılında atılan Kastamonu Entegre, Hayat Holding’in global ölçekte faaliyet gösteren iki büyük şirketinden birisi. Ahşap bazlı panel sektöründe 55 yıllık bir deneyime sahip olan kuruluş, tesislerinde mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu ham ve melamin kaplı MDF ve yonga levha, laminat parke, parlak panel, kapı paneli ve muhtelif katma değerli ürünler üretiyor.

Geçtiğimiz hafta bir basın grubu olarak Kastamonu Entegre’nin CEO’su Haluk Yıldız, Kastamonu Entegre İtalya Genel Müdürü Esat Özoğuz, Hayat Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağlayan Kent, Kastamonu Entegre Kurumsal İletişim Yöneticisi Emra Karaaslan ile birlikte kuruluşun Pomposa Fabrikasını, Pesora’daki Tasarım ve Geliştirme Merkezini ve İtalya’daki müşterilerinin merkezlerini ziyaret ettik.

İtalya’daki en büyük Türk yatırımlarından olan Kastamonu Entegre’nin Pomposa fabrikası yatırım stratejisi, üretim modeli ve pazarlama faaliyetleriyle örnek bir vaka ortaya koyuyor.

Katma değer yaratarak, küresel rekabette iddiasını artırıyor. Şirketin İtalya’daki modeli, tüm Türk yatırımcılar için çok değerli bir vaka analizi imkânı sunuyor. Bu modelin gerisindeki prensipleri ve yöntemleri kısaca özetlemeyi diliyorum.

Nasıl başarılı olunur?

1- Rekabetin en güçlü olduğu pazarda rekabet etmek

Kastamonu Entegre, yurt içinde Kastamonu, Gebze, Balıkesir, Samsun, Adana, Tarsus olmak üzere 6 noktada üretim yapıyor. Yurt dışında ise Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya’da üretim tesisi bulunuyor. 6 kıtada, 100 ülkede satış yapan, toplam 7,8 milyon m3 üretim kapasitesine sahip olan Kastamonu Entegre, yüzde 30 pazar payı ile Türkiye’nin sektör lideri konumuna sahip. MDF ve yonga levha ürünlerinde Avrupa’nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük üreticisi olan Dünya laminat parke üretiminin yüzde 7’sini tek başına gerçekleştiriyor.

Kuruluşun moda ve tasarımda dünyanın önde gelen pazarı İtalya’daki varlığının ise başka bir önemi var. İtalya sadece AB’nin değil, dünyanın da yakından izlediği bir ülke. İtalya’da üretim yapmak, “Made in Italy” mirasından da yararlanmak ve en güçlü rakiplerin olduğu bir dünyada rekabet etme gücüne sahip olmak anlamına da geliyor.

2017 yılında İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’yi satın alarak cesur bir adım atan kuruluş, Pomposa’da 450 bin m3, Frossasco’da 320 bin m3 yıllık üretim kapasitesine sahip iki ayrı yonga levha tesisini bünyesine kattı.

2017 yılında icra yoluyla satışa sunulan ve uzun süredir atıl durumda olan Pomposa’daki tesiste 2018 yılında üretime başladı.

Türkiye’den Çin de dahil 100 ülkeye ihracat yapan kuruluş, İtalya’da üretilen yonga levhayla en zor beğenen müşterilere bile ulaşmayı başarıyor.

2- Stratejik konuma yerleşmek

Kastamonu Entegre dev bir kuruluş. İtalya’daki üretimi şirketin global kapasitesinin sadece yüzde 5’ini oluşturuyor. İtalya’daki fabrika şirkete yerel işbirlikleri için bir eko-sistem sunuyor. Ayrıca, AB ülkesinde faaliyette bulunan bir şirket olarak, sınırları kolayca aşmasına olanak sağlıyor.

3- Tasarıma yatırım yapmak

Kastamonu Entegre’nin,Pesaro’da 2 bin metrekare alana sahip olan bir tasarım merkezi bulunuyor. Gelişmiş donanıma ve uzman kadrolara sahip olan bu merkezde, İtalyan mobilya üreticileri ve tasarımcılarıyla iş birlikleri yapılıyor. Yeni dekor, renk ve yüzey tasarımları geliştiriliyor. Müşterileriyle birlikte ürün geliştiren Kastamonu Entegre, aldığı talepler ve geri bildirimler doğrultusunda “kişiye özel” çözümler geliştirebliyor. Rakiplerine oranla daha hızlı ve esnek bir modelle çalıştığı için de tutarlı bir biçimde pazardaki payını artırıyor.

Mutfakta Veneta Cucina, Stosa Cucina, Colombini-Febal Casa, Marinelli Cucine, IMAB gibi prestijli dev markalara üretim yapan kuruluşun bu yılı 100 milyon Euro’lu ciroyla tamamlayacak.

4- Sürdürülebilirliği işin merkezine yerleştirmek

Kastamonu Entegre’nin Pomposa’daki fabrikası sürdürülebilirlik açısından mükemmel bir karneye sahip. Çalışma biçimiyle de gelecek için çok değerli bir model sunuyor. Öncelikle üretimde tümüyle geri dönüştürülmüş atık malzeme kullanılıyor.

İtalya, mobilya sektöründe yüzde 100 geri dönüşümle üretim yapan tek Avrupa ülkesi konumunda. İtalya’daki üretim sürecinde, mobilya ve inşaat atıkları, devlet ve özel firmaların iş birliği ile ayrıştırılıyor. Atıklar yonga levha tesislerinde yeniden değerlendirilmektedir. Böylece, hem taşıma maliyetleri azalıyor hem de sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlanıyor.

İtalya mobilya atığı konusunda çok verimli işleyen bir toplama sistemine sahip. Ülke genelinde eski mobilyaları toplayan 500 şirket mevcut. Mobilyalar hiç bir biçimde çöpe atılamıyor. Eski mobilyasını atmak isteyenler belirlenen kuruluşlara ulaşıyor ve ton başına 80 Euro bedel ödeyerek atık işlemini gerçekleştiriyor.

İtalyan hükümeti ayrıca atık mobilya toplama işi yapan firmalara ton başına 10-12 Euro destek veriyor.

Sistemin son halkası olan işleme tesisi ise mobilya atıklarını ücret ödemeden alabiliyor. Böylece hammadde için bedel ödemeyen kuruluş için bu bir teşvik niteliğinde oluyor.

Haluk Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’deki üretimde hammadde Avrupa’nın iki katı fiyata mal oluyor. Dünyanın en pahalı odunu Türkiye’de kullanılıyor. Türkiye’de odunun tonu 90 Euro. Avrupa’da ise 40-50 Euro’yu aralığında seyrediyor.

İtalya’da, çevreye duyarlı üretim süreçleriyle geri dönüştürülmüş hammaddelerle üretim yapan Kastamonu Entegre, sürdürülebilirlik alanında alanda güçlü bir bilgi birikimi ve deneyim elde ediyor. Bunun yanısıra yenilenebilir enerji çözümlerine de yatırım yapılıyor. Fabrika, GES yatırımları sayesinde elektrik tüketiminin yüzde 20'sini kendi üretiyor.

5- Katma değerli yatırıma öncelik vermek

Kastamonu Entegre CEO’SU Haluk Yıldız aynı zamanda MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği (YOMSAD) ve TOBB Orman Ürünleri Meclis Başkanı görevlerini yürütüyor. Türkiye’nin MDF ve yonga levhada Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük üreticisi olduğuna dikkat çeken Yıldız katma değerli üretimin artması gerektiğini vurguluyor

Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin 15 milyon metreküp levha ürettiğini ve 4.5-5 milyar Euro civarında mobilya ihraç ettiğini, buna karşın İtalya’nın 5 milyon metreküp yonga levhayla, 12 milyar Euro’luk mobilya ihracatı gerçekleştiriyor.

Kastamonu Entegre İtalya’da yılda yonga 450 bin metreküp levha üretim kapasitesine sahip. İtalya’nın 5’inci büyük yonga levha üreticisi olarak pazarın yüzde 15’ini elinde tutuyor. 2025’te ihracata da başlamayı hedefleyen kuruluş, katma değerli üretimin cirodaki payını artırmak için yeni çözümler geliştiriyor.