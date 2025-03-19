Kastamonu, Türkiye’nin çimentosudur…

Çolakoğlu Holding ve TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu’ndan “Kastamonulular Platformu Başkanı” şapkasıyla davet geldi:

Sizi Kastamonulular Platformu’nun düzenlediği 600 kişilik büyük Kastamonu iftarına davet etmekten onur duyuyorum. Katılımınız bizlere güç verecektir.

İftar buluşmasının gerçekleştiği mekana girdiğimde katılımın yüksekliği dikkatimi çekti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzet Özilhan,Mermerler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mermer ve Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran’ın bulunduğu masada yerimi aldım.

Haydar Çolakoğlu, kürsüye çıktığında önce Kastamonulular Platformu’nun amacını özetledi:

Kastamonulu sivil toplum kuruluşları ile güçlü bir dayanışma içinde çalışarak siyasette, bürokraside ve ticarette hemşerilerimizin en üst seviyede temsil edilmesini sağlamak amacıyla gönüllülük esasına dayalı faaliyet gösteriyoruz.

Kastamonuluların “kimliğini” şöyle ortaya koydu:

Biz Kastamonulular, tarih boyunca milli ve manevi değerlere bağlı, milliyetçi, muhafazakar ve Cumhuriyetçi bir kimlik taşıdık.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Kastamonuluların oynadığı kritik rolün açıkça görülebileceğinin altını çizip sürdürdü:

Kurtuluş Savaşı’nda en fazla şehit veren illerden biri olarak, vatan uğruna destan yazmış bir şehirdir Kastamonu.

Bu vatan için, cepheye gitmek isteyen ama “kadınları savaşa almazlar” diye erkek kılığına girerek mücadeleye katılan Halime Çavuş’un memleketidir Kastamonu.

“kadınları savaşa almazlar” Bu vatan için, Çanakkale’de henüz 15 yaşında canını veren ve ardı ardına şehitler verdiği için iki yıl öğrenci mezun edemeyen Anadolu’nun ilk lisesi, “Abdurrahmanpaşa Lisesi” nin memleketidir Kastamonu.

“Abdurrahmanpaşa Lisesi” Bu vatan için, İstiklal Madalyası ile onurlandırılan, Milli Mücadelenin lojistik üssü olan, “Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önemini bizzat vurguladığı İnebolu’nun memleketidir Kastamonu.

“Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da” Ve bu vatan için soğuk kış günlerinde cephane taşırken canını feda eden, Türk kadınının cesaretini ve fedakarlığını simgeleyen şehit Şerife Bacı’nın memleketidir Kastamonu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan, kürsüye çıktığında bana döndü, buluşmaya güçlü katılımı anlatacak başlığı şöyle attı:

Kastamonu, Türkiye’nin çimentosudur…

Salondaki Kastamonulular ve onların konuğu olan iş insanlarını şöyle tanımladı:

- Devletin kasasında gözü olmayan güzel bir topluluk var burada.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 50 yıldır devam eden terörün sona ermesi için ortaya koydukları iradeye işaret etti:

- Silah bırakılacak, artık kimse bu ülkenin insanlarını taşeron olarak kullanamayacak.

Noktayı şu mesajla koydu:

- Bugün Türkiye dünden daha güçlüdür…

Haydar Çolakoğlu’nun başkanlığındaki platformun ev sahipliğindeki iftar, Kastamonulular’ın İstanbul’daki etkisini, gücünü ortaya koyan bir buluşma oldu…

Kastamonulular İstanbul’da ikinci sırada yer alıyor

Kastamonulular Platformu Başkanı Haydar Çolakoğlu, iftar buluşmasındaki konuşmasında heyecanla şu veriyi ortaya koydu:

- Kastamonu’nun nüfusu 350 bin. Bu nüfusa göre TBMM’de Kastamonu’yu 3 milletvekili temsil ediyor. İstanbul’daki Kastamonulu nüfusu ise 2 milyonu buluyor…

Çolakoğlu, konuşması sonrası masaları dolaşırken İstanbul Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı’nın Şubat ayı sonlarında gönderdiği tabloyu gösterdim:

31 Aralık 2024 Tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları İkamet Edilen İle Göre Nüfusa Kayıtlı Olunan İller…

Tablonun “İstanbul’da İkamet Edenlerin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İller-2024” bölümündeki ilk 20 sıralamasına birlikte baktık:

İstanbul: 2 milyon 139 bin 544

2 milyon 139 bin 544 Sivas: 759 bin 363

759 bin 363 Kastamonu: 546 bin 718

546 bin 718 Ordu: 519 bin 889

519 bin 889 Giresun: 485 bin 500

485 bin 500 Tokat: 475 bin 471

475 bin 471 Erzurum: 456 bin 192

456 bin 192 Malatya: 422 bin 078

422 bin 078 Samsun: 415 bin 372

415 bin 372 Trabzon: 413 bin 924

413 bin 924 Sinop: 366 bin 728

366 bin 728 Kars: 309 bin 231

309 bin 231 Rize: 307 bin 049

307 bin 049 Erzincan: 301 bin 667

301 bin 667 Van: 274 bin 682

274 bin 682 Mardin: 267 bin 308

267 bin 308 Siirt: 263 bin 512

263 bin 512 Ardahan: 260 bin 318

260 bin 318 Bitlis: 248 bin 962

248 bin 962 Diyarbakır: 238 bin 539

Haydar Çolakoğlu, bu tabloyu gördükten sonra konuşma metnini gönderdi. Yazılı metinde o bölüm şöyle yer aldı:

- Bugün İstanbul’da ikinci büyük nüfusa sahip hemşeri topluluklarından biri olmamızın yanı sıra, Anadolu’da yaklaşık 700 bin Kastamonulu vatandaşımız yaşamaktadır.

İhracatta biz önde olalım, göbekte büyüklük size kalsın

EVSİD (Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği) Kurucu Başkanı Burak Önder, Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, Başkanvekili Oğuzhan Durmuş’un ev sahipliğindeki sahur buluşmasındayız…

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İHBİR (İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği) Başkanı Kazım Taycı ve Başkan Yardımcısı Şemsettin Memiş bir araya gelince kiloları dikkatimi çekti.

Tecdelioğlu, Taycı ve Memiş’in birlikte fotoğraflarını çektim. Tecdelioğlu, fotoğrafı çektiğimi görünce takıldı:

- Arkadaşlar, ihracatta büyüklük, önde olmak İDDMİB’in olsun, göbek büyüklüğü İHBİR yönetimi olarak size kalsın…

Bunun üzerine kilolarını sordum:

Çetin Tecdelioğlu: 102 kiloyum

102 kiloyum Kazım Taycı: 97 kiloya indim

97 kiloya indim Şemsettin Memiş:Ne yazarsan yaz…

Kazım Taycı, Memiş’in kilosuyla ilgili tahminini aktardı:

- Rahat 105 kilo var…

Kilo bilgisinden sonra İDDMİB ve İHBİR’in ihracatına baktım:

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) temsil ettiği sektör 2024’ü 12.7milyar dolarlık ihracatla kapattı.

İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği’nin (İHBİR) temsil ettiği sektör 2024 yılında 11.9 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Verilere göre, İDDMİB ihracatta İHBİR’i 3’e katlıyor…

IKEA sipariş verirken sözleşmeye verimlilik konusunda şart koyuyor

EVSİD (Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Durmuş, sahurdaki konuşmasında verimliliğin “altın kural” olduğunu belirtip, IKEA’dan bir örnek aktardı:

- IKEA, uzun dönemli sipariş verdiğinde sözleşmeye ürünü aldığı şirketin verimliliğini artırması konusunda kural koyuyor.

Kuralı şöyle açtı:

- Diyelim ki IKEA ile 5 yıllık sözleşme imzaladınız. Her yıla verimlilik artışıyla ilgili oran koyuyor. Buna bağlı olarak da fiyatta iskonto belirliyor. O iskontonun da uygulanmasını istiyor.

Ardından ekledi:

- İhracatta böyle bir sözleşme yapıp verimliliği artıramazsanız, 5 yıl sonra para kazanamaz hale geliyorsunuz.