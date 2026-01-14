Katar, Türkiye’ye 7.5 milyar dolar yatırdı, şimdi ‘fonların fonu’ ile 10 Türk girişimini kucakladı

YAPI Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol’un ev sahipliğindeki buluşmada, Başkanı olduğu Türkiye-Katar İş Konseyi’ndeki çalışmalarını anlatırken, Katar’ın Türkiye’de “girişim sermayesi” tarafıyla da önemli adımlar attığını bildirdi:

- Katar’ın önde gelen iki büyük fonu, son dönemlerde “girişim sermayesi” yatırımcılığını öne çıkarmaya başladı.

Başar Arıoğlu, söz konusu sohbetten birkaç gün sonra online ortamda Katar’dan “girişim sermayesi yatırımı” çeken 3 Türk girişimci ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Doha Temsilcisi Abdullah Deniz, Doha’daki Ticaret Müşavirleri Muhammed Fatih Çetinkaya ve Sinem Eğlenen’in katıldığı bir görüşmeye öncülük etti.

Arıoğlu, online görüşmede Katar’dan yatırım çeken 3 Türk girişimcisini ve şirket isimlerini sıraladı:

Werover’in kurucusu Balca Yılmaz

SEK Games’in kurucusu Serkan Çotul

TeamSec’in kurucusu Esad Ekrem Köroğlu

İlk sözü Fatih Çetinkaya’ya bıraktı. Çetinkaya, Katar’ın nüfusunun 3 milyon olduğundan söze girdi:

- Nüfusun 360 bin kişilik bölümü Katarlı’lardan oluşuyor. Katarlılar’ın kişi başına geliri 400 bin doları buluyor.

Katar’ın Dünya Kupası yatırımlarına 230 milyar dolar harcadığını anımsattı:

- Katar, “Artık başka fırsatlar arayacağız” şeklinde özetlenebilecek bir yatırım stratejisine geçti. Çok dikkatli ve titiz seçimlerle “girişim sermayesi” yatırımları yapıyor. Katar’dan 1 milyon dolar yatırım çeken bir girişimci dünyanın her tarafından yatırım alabilir hale geliyor.

Katar’ın doğalgaz üretiminin yıllık 77 milyar metreküpten 126 milyar metreküpe çıkacağını kaydetti:

- Katar Devlet Fonu’nun büyüklüğü de 510 milyar dolardan 1 trilyon dolara yükselecek.

Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Doha Temsilcisi Abdullah Deniz araya girip sürdürdü:

- Katar’ın bankacılık, turizm, finans ve gayrimenkul sektörlerine yatırımı 7.5 milyar doları buldu. Katar Yatırım Otoritesi, 1 milyar dolarla “fonların fonu”nu kurdu. Bunun altında 6 ayrı risk sermayesi fonu oluşturdu. Bu fon, ülkemizde 10 ayrı girişime yatırım yaptı.

Katar’da 4 yıldır görev yaptığını belirtti:

- 4 yıl önce, “Katar, Türkiye’deki ‘take-off’ ağırlıklı ‘start-up’lara yatırım yapacak” deselerdi inandırıcı bulmayabilirdim.

Katar’ın yatırım yapılan girişimlerin Doha’da mutlaka ofis açmasını istediğini aktardı:

- Yatırım yaptıkları girişimlerin kurucuları, ortakları veya yöneticilerinden birinin Katar’da ikamet etmesini şart koşuyorlar. Katar’dan yatırım alan 10 girişim de çok başarılı.

Fatih Çetinkaya araya girdi:

- Katar’dan 10 Türk girişimine yatırım gelmesinde Türkiye-Katar İş Konseyi’nin çalışmalarının da katkısı oldu ve oluyor.

Başar Arıoğlu, 10 Türk girişimcinin Katar’dan yatırım çekmesiyle ilgili şu mesajı verdi:

- Katar’a gidiyorlar diye belki üzülüyoruz ama unutmayalım ki oradan ülkemize önemli katkıları oluyor.

Türkiye ile Katar’ın iyi yürüyen, gelişen ilişkileri, akla daha fazla yatırım yapılmış olması ihtimalini getiriyor… Oysa Katar’dan gelen yatırım 7-7.5 milyar dolar dolayında seyrediyor…

Katar’ın kurduğu “fonların fonu”nun Türkiye’deki girişimleri kucaklayan adımları, yatırımlarda artış görülebileceğinin işaretlerini veriyor…

Su altı robotuyla başladı, rüzgar türbini kanadı izlemeye odaklandı

TÜRKİYE-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu, online görüşmeye katılan “Werover”in kurucusu Balca Yılmaz’ı tanıtıp, sözü kendisine verdi. Yılmaz, girişim yolculuklarını anlatmak için 8 yıl önceye döndü:

- Aslında 8 yıllık bir şirketiz. İnsansız su altı aracı (robot) geliştirip üretmeye başladık. Hidroelektrik santral pazarı büyüyor diye oraya yöneldik.

Sonra elde ettikleri bilgi birikimini, üretim gücünü rüzgar türbinlerine uyarladıklarını belirtti:

- Rüzgar türbini kanatlarının sesini dinleyerek arıza tespiti yapıyoruz.

Şirketin merkezinin İngiltere’de olduğunu kaydetti:

- Ar-Ge merkezimiz Türkiye’de. Üretimi de Türkiye’de yapıyoruz. Rüzgar türbinine yerleştirdiğimiz cihazla ses izlemesi gerçekleştiriyoruz.

Yıldırım çarpmasının kanat ömrünü kısalttığının altını çizdi:

- Kanat değişimi milyon dolarlık maliyete yol açabiliyor. Erken uyarı ile erken tamirat yapmak mümkün oluyor.

Türkiye’de 600 rüzgar türbininde cihazlarıyla hizmet verdiklerini bildirdi:

- Avrupa’da da 200 türbinde bizim cihazlarla izleme gerçekleşiyor. Globalde bu işi yapan 2-3 şirket var. Biz, formülümüzle farklılaşıyoruz.

Aldıkları yatırımla ilgili bilgiyi paylaştı:

- Son yatırım turunu, çoğunluğunu Katar merkezli Alchemist Doha’dan gelen 1.7 milyon dolarla kapattık. Almanya’da ofisimiz vardı. Bir ofis de Katar’da açtık.

Şirketlerin alacağını, satılabilir finansal ürüne dönüştürüyor

TÜRKİYE-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu, Katar’dan yatırım çeken “TeamSec”in kurucusu Esad Erkam Köroğlu’nu da tanıtıp, sözü bıraktı. Köroğlu, bankacılık geçmişine değindi:

- Yatırım bankacılığı yaparken Eylül 2022’de ayrıldım. Kasım 2022’de bir “Securitization Platformu” kurdum. İpoteğe dayalı menkul kıymet ihracını kapsayan fintek işini farkettim.

Makine öğrenmesine dayanan bir program geliştirdiklerini kaydetti:

- “TeamSec”i kurduktan sonra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Doha Temsilcisi Abdullah Deniz’in yönlendirmesiyle Katar’dan yatırım çekme şansımı denedim. 3 yıl önce umutsuz döndüm. Suudi Arabistan ve Dubai’ye yöneldim.

Dubai’den Denizbank’ın sahibi olan gurubun o günlerde en büyük yatırımcıları arasına girdiğini vurguladı:

- Daha sonra Rasmal Ventures’le tanıştım. Bütün dünyadaki ilk yatırımını bize yaptı. Emirates NBD, Deniz Ventures ve Rasmal Ventures’tan 7.6 milyon dolar yatırım aldık.

3 yıl önceyi anımsayıp sürdürdü:

- Katar’a ilk gittiğimde, “Hiçbir şey olmaz” diye geri dönmüştüm ama şu an geldiğimiz noktada aldığımız stratejik yatırımla çok farklı bir ivme yakaladık.

Platformu 9 kişi kurduklarını belirtip, hedefini paylaştı:

- Hedefimiz inşallah unicorn olmak…

Oyunları ’50 milyon indirme’ye ulaştı, Katar’dan yatırım çekti

TÜRKİYE-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu, “SEK Games”in kurucularından Serkan Çotul’u da tanıtıp, yaptıkları işi, yatırım çekme öykülerini anlatmasını istedi.

Çotul, “SEK Games”i 3 İTÜ’lü arkadaş olarak İTÜ Teknokent’te kurduklarını bildirdi:

- Mobil oyunlar üretme işine odaklandık. 2024’te kendi oyunumuzu yayınlamayı seçtik. ABD’den İngiltere’ye farklı ülkeler ve Türkiye’de oyunlarımız 50 milyon indirme düzeyine ulaştı.

Bir alışveriş oyunu da ürettiklerini belirtti:

- 35 yaş üstü kadınların bizim oyunlara çok yöneldiğini gözlemledik. Ayrıca, günde ortalama 30 dakika oynandığını da saptadık.

Katar’da bir fuara katıldıklarını vurguladı:

- Katar Kalkınma Bankası’ndan 500 bin dolar düzeyinde bir yatırım aldık. Çok titiz incelemeden geçtik. Türkiye’den çıkan girişimci olmamız, Katar nezdinde bizim için pozitif etki yaptı.

Ocak 2025’te Katar’a taşındığını kaydetti:

- 5 yıllık oturum izni verdiler. Katar’daki ilk oyun yatırımı olduk. Bize destekleri de devam ediyor. Yılda 5 kat gibi bir büyüme temposu yakaladık. Yakın zamanda 3 yeni oyun geliştirmiş olacağız.

Çotul, yazılım sektöründe Türkiye’nin oyun yazılımcılarının dünyada öne çıktığını anımsattı:

- Dünyada ilk 10’daki oyun firmalarının 4’ü Türkiye’den. Oyun firmalarımız tüm dünyada kabul görüyor.

Oyun sektörünün büyüklüğü ile ilgili şu karşılaştırmayı yaptı:

- Oyun sektörü dünyada Hollywood ve müzik endüstrisinin toplamını geçmiş bulunuyor.