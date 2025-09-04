Katılım 30 hisseleri son bir yılda parladı

BIST Katılım 30 Endeksi’nde yer alan 10 şirket son bir yılda yatırımcısına %22 ile 434 arasında getiri sağladı. Bu şirketlerin ortalama F/K oranı 93 olurken PD/DD oranı da 6 seviyesinde bulunuyor. Oranlar yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor. Katılım 30 hisseleri hem yüksek fiyat performansı hem de temettü geliriyle yatırımcısına farklı seçenekler sunuyor.

Endeksin hızlısı Pasifik Eurasia

Yüksek kazanç sağlayan Katılım 30 Endeksi’nde yer alan şirketler farklı sektörlere dağılmış görünüyor. İçlerinde Aselsan, Tekfen Holding, Gübre Fabrikaları, Enerjisa Enerji, Çimsa gibi firmalar olduğu gibi Pasifik Eurasia, Kuyas Yatırım, Katılımevim gibi şirketler de bulunuyor. Endekste yer alan şirketlerden Pasifik Eurasia bir yılda %434 yükselişiyle öne çıkıyor. Demiryolu taşımacılığı alanındaki gelişmeler ve Orta Koridorun hayat bulması hisseye ilgiyi güçlendiriyor.

Temettü verimi dikkat çekenler

Aselsan 794 milyar TL piyasa değeriyle Katılım 30’un en büyüğü konumunda bulunuyor. Tüpraş 327 milyar TL, Bim 305 milyar TL, Ereğli Demir Çelik 199 milyar TL piyasa değeriyle sıralanan diğer firmalar. Gübre Fabrikaları, Enerjisa ve Pasifik Eurasia da piyasa değeriyle listede dikkat çeken şirketler arasında yer alıyor.

ZEYNEP'E SOR

NET SATIŞLAR/KV BORÇ MU, T. BORÇ/ÖZSERMAYE Mİ?

NS/Kısa Vade Borç; likidite, erken uyarı, operasyonel etkinlik, ödeme gücü. Kârlılığı görmeme, dönemsel oynaklık, Uzun vadeli borcu ve alacak riskini görmeme.

Toplam Borç/Özsermaye; finansal kaldıraç ölçümü, güven, risk takibi, referans. Ödeme kabiliyetini yansıtmama, sektörel farklılık, kârlılığı dışlama.

Yaklaşık üç yıldır sürekli geriliyor. Tarihi zirvesinin çok gerisinde. Güçlü çıkış için kâr önemli

Hektaş iki aydır çıkarken tekrar yönü aşağı döndü. Çıkışın sürme olasılığı nedir? / Feyza Şerbetçi

Feyza, iki yıldır zarar eden Hektaş, henüz kâr görüntüsü vermiyor. Son açıkladığı altı aylık mali tablolarında net dönem zararı 1,24 milyar TL ile geçen yılın altı aylık zararına yakın duruyor. Satışları %7 artmasına rağmen hem brütte hem de esas faaliyette yaşanan zarar dikkat çekiyor. Bununla birlikte hisse, 23 Haziran- 18 Ağustos arası %75 yükseldi. Piyasadaki olumlu havanın fiyatı etkilediği anlaşılıyor. Ancak sonrasında satışlar ağır bastı. Mevcut fiyat seviyeleri Kasım 2022’deki 18,44 TL’nin hayli gerisinde bulunuyor. Dalgalanmaların ötesinde istikrarlı bir çıkış yaşanması için kârlı bir yapıya kavuşabildiğini görebilmek gerekiyor.

Yurt dışından borçlanmaya gidiyor. Fonu elektrikli araç ile işletme sermayesinde kullanacak

Doğuş Otomotiv, ağustosta hayli yüksek bir krediye girdi. Şirketin nakit sıkışıklığı mı var? / Çetin Özdemir

Çetin, Doğuş Otomotiv’in IFC ile imzaladığı 100 milyon euro tutarındaki uzun vadeli kredi sözleşmesinin iki temel gerekçesi var. Bu da, elektrikli araç ithalatının finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu iki hedefi açık şekilde dile getirdi. Altı yıla kadar vadeli kredi, kısa vadeli kaynaklarla finanse edilemeyecek türde. Bu nedenle daha planlı ve uzun vadeli yükümlülükler için tercih edilmiş görünüyor. Bu itibarla krediyi nakit sıkışıklığı olarak değerlendirmemeli. Aksine, gelir artırıcı bir faaliyeti yerine getirebilmek adına temin edilen bir dış kaynak olarak görmeli.

YATIRIM FONLARI

KTR fonu, faizsiz getiriyle bir yılda % 53 getiri sağladı

Kuveyt Türk Portföy’ün yönettiği Birinci Katılım Serbest Fon (KTR), yalnızca faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklara yatırım yapıyor. Fonun portföyünün %42,85’i katılma hesapları ve %6,23’ü yatırım fonu paylarından oluşurken %50,9’u diğer varlıklardan oluşuyor. Tamamı TL cinsinden olan yatırımlar arasında kira sertifikaları, murabaha ve vekalet işlemleri öne çıkıyor. Fonun büyüklüğü 17,6 milyar TL’ye ulaşırken, %4,69 doluluk oranına sahip bulunuyor. Yatırımcı sayısı 809 seviyesinde sınırlı kalsa da, fonun stratejisi istikrarlı büyüme ve düşük risk yaklaşımına dayanıyor. Yılbaşından bu yana %32,31 getiri sağladı ve son bir yılda da %53,19 yükseliş kaydetti. Düşük volatilite (%1,34), istikrar arayan yatırımcılar için cazip seçenek sağlarken, faizsiz yatırım isteyenlere de alternatif olmakta.

TAHVİL

Bulls Yatırım, %54,61 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Bulls Yatırım, 01.09.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 872.240.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %46 olurken, bileşik faizi de %54,61’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 90 gün vadeli olup ödeme tarihi 01.12.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %11,34 olacak.

%46 YILLIK BASİT FAİZ

2 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,73 seviyesinde bulunuyor. Bulls Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %46 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 3,27 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 02.09.2025 olurken piyasada TRFBLLYA2513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GEN İLAÇ

Geliştirdiği ilaç ABD’den onay aldı ve ticaretin önü açıldı. Diğer ülkeler için de referans olacak

Gen İlaç, geliştirdiği Aminokaproik Asit Enjeksiyon USP adlı ürünü için ABD Gıda ve İlaç Ajansı’ndan (FDA) gerekli onayı aldığını duyurdu. İzin sayesinde ürünün ABD’de ticarileştirilmesinin önü açıldı. Ayrıca, FDA’yı referans kabul eden ülkelerde de ruhsatlandırma süreçlerinin hızlanması mümkün olabilecek. FDA izni, ilaç şirketleri için küresel ölçekte en önemli kalite ve güvenlik standartlarından biri kabul ediliyor. Alınan onay, ABD pazarına girişin yanı sıra diğer ülkelerdeki regülasyon kurumları nezdinde de güçlü bir referans anlamına geliyor. Özellikle nadir hastalıklar, biyoteknoloji ve enjeksiyon formundaki tedavilere yönelik ürünlerde FDA izni, şirketlere yüksek katma değerli ihracat fırsatları olanağı veriyor. Gelişme, şirketin gelirini destekleyecek.

ESENBOĞA ELEKTRİK

İştiraki iş birliğine gidiyor. Ünvanını paylaşmadığı markanın ikinci el elektrikli aracını satacak

Esenboğa Elektrik, iştiraki E-Garaj’ın Türkiye’nin köklü ve Alman ortaklı olduğunu belirttiği otomotiv markasıyla ikinci el elektrikli araç satış ve ekspertiz partnerliği için anlaşma imzaladığını duyurdu. Çok markalı sıfır ve ikinci el elektrikli araç alım satımı yapan E-Garaj, aynı zamanda farklı markaların Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor. Yeni anlaşmanın ciro ve kârlılığa olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Elektrikli araç pazarı Türkiye’de son üç yılda hızla büyüdü. EPDK verilerine göre elektrikli araç sayısı 2021’de 7.694 iken, Haziran 2025’te bu sayı 268.057 adede çıktı. Aynı dönemde şarj soketi sayısı da 31.433’e ulaştı. Söz konusu artış, hem satış hem de bakım onarım tarafında ek hizmet ihtiyacını artırıyor. Firma kârlılığını artırmayı hedefl iyor.

KALEKİM

Irak’taki fabrikasında gerekli ruhsatlandırmayı tamamladı. Ürünlerin satışına geçiyor

Kalekim, Irak’ın Duhok kentinde inşa ettiği fabrikada deneme üretimi ile tüketici testleri sonrası gerekli ruhsatlandırma sürecini tamamladığını duyurdu. Yerel makamlar tarafından gerekli onayın verildiği ve fabrikada üretilen ürünlerin satışına başlanacağı belirtildi. Gelişme, şirketin yerelleşme stratejisinde önemli bir aşamanın tamamlandığını işaret ediyor. İnşaat kimyasalları ve yapı malzemeleri sektöründe yerinde üretim; hem maliyetleri azaltmak hem de bölgesel pazarlara erişim açısından önemli. Çevre ülkelerde artan inşaat faaliyetleri, yerli üretimle pazara giriş yapan firmalara avantaj sağlıyor. Ayrıca, yerel üretim tesisleri lojistik maliyetleri düşürürken tüketiciye daha hızlı ulaşma imkânı veriyor. Gelişmeler, Kalekim’in büyümesini destekleyecek.