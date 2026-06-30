Kavuk Ailesi ‘çözüm desteği’ istedi, Point Bornova’yı ‘Yes’le aldı

GÜRBAŞLAR Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir’den geleneksel davet geldi:

Dostlarla buluşmak, muhabbet etmek, hasret gidermek, geçmişteki güzel günleri yad etmek, bol çay içmek için “Lale Çay Evi”ne davetlisiniz.

(Soldan sağa) İbrahim Aybar, Adnan Başdemir, Hasan Aksay, Amir Ateş ve Ali Taşkıran

Adnan Başdemir, grubu birlikte kurdukları abisi Mustafa Başdemir’le ilk ticari işleri olan Lale Çay Evi’ni 1975 yılında İstanbul Laleli’de açmışlardı. Lale Çay Evi, bir anlamda Gürbaşlar Grubu’nun temelini oluşturmuştu.

Adnan Başdemir, son 30 yıldır yolu “Lale Çay Evi”nden geçen arkadaşlarını, dostlarını onlara eklemeler yaparak davet ediyor, nostaljik buluşma gerçekleşiyor. Bir yandan anılar tazelenirken, diğer taraftan konuklar uzmanlık alanlarında görüşlerini paylaşıyor.

Cumartesi günü “Lale Çay Evi” buluşmasından dönerken Adnan Başdemir’den bir mesaj ulaştı:

- Gürbaşlar Grubu olarak 50’nci yılımızda grup şirketlerimizden “Yes Oto A.Ş.” bünyesinde Point Bornova Alışveriş Merkezi’nin mülkiyetini 23 Haziran 2026 itibariyle devralmış bulunuyoruz.

“Yes Oto A.Ş.”nin ana işine işaret etti:

- “Yes Oto”, dünyanın en büyük araç kiralama markası olan “Enterprise Rent-A-Car”ın Türkiye ana lisans sahibi olarak 100’ü aşkın hizmet noktasıyla faaliyet gösteriyor. Son 3 yıldır “Enterprise”ın bulunduğu ülkeler arasında müşteri memnuniyetinde ilk sırada yer alıyor.

Perakende ve gayrimenkul işlerine dikkat çekti:

- Perakende gayrimenkul alanında ise yaklaşık 17 yıldır yatırımcısı olduğumuz MalatyaPark Alışveriş Merkezi’nden edindiğimiz deneyimi Point Bornova’ya taşıyacağız.

Esas Gayrimenkul’le AVM’deki işbirliklerine değindi:

- Aynı zamanda, bugüne kadar Esas Gayrimenkul tarafından oluşturulan yüksek standartları devam ettirerek üzerine birlikte değer katmayı ve daha güçlü bir alışveriş merkezi deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

Point Bornova ile ilgili yeni dönem temel öncelikleri üzerinde durdu:

- Point Bornova’nın ticari performansını güçlendirmek, ziyaretçi deneyimini sürekli geliştirmek ve iş ortaklarımızla karşılıklı güvene dayalı, uzun soluklu işbirlikleri oluşturmak.

Birlikte kazanmanın sürdürülebilir başarının temel unsuru olduğuna inandıklarını kaydetti:

- Tüm çalışmalarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz. Hedefimiz Point Bornova’yı İzmir’in en sevilen ve en verimli alışveriş merkezlerinden biri haline getirmek. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan yatırımları planlı bir şekilde hayata geçireceğiz.

Point Bornova’daki mevcut kiracılara şu mesajı verdi:

- Mülkiyet devri sonrasında mevcut kira sözleşmelerinizle birlikte ve operasyonel işleyişiniz aynı şekilde devam edecek. Geçiş sürecinin sorunsuz ve kesintisiz işlemesi için gerekli tüm hazırlıklar titizlikle yürütülüyor.

Adnan Başdemir’in Gürbaşlar Grubu adına bütün iş ortaklarına gönderdiği notu okuduktan sonra Point Bornova’nın devir öyküsünü araştırdım.

Point Bornova’yı 350 milyon dolarlık yatırımla Kasım 2015’te hizmete açan Kavuklar Grubu’nun sahibi Kavuk Ailesi, Malatya Girişim Grubu’ndaki ortakları ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir’in kapısını çaldı:

- QNB’ye 140 milyon Euro borcumuz vardı. Bir kısmını ödedik ama tekrar temerrüde düştük, faiz işletildi. Şu anda akaryakıt istasyonlarımız, evlerimiz ne varsa her şey ipotekli. Eş ve çocuklarımız da kefil. Point Bornova’yı alın, bizi bu durumdan kurtarın.

Adnan Başdemir, önce QNB yönetimiyle görüştü, şu yanıtı aldı:

- Kavuklar Grubu işinin içinde TMSF de var. O nedenle hiçbir şey yapamıyoruz. Kavuklar bize ödeme de yapmıyor. Eğer Point Bornova’yı peşin ödemeyle alacaksanız size yardımcı olalım.

Başdemir, QNB yönetimine şu yanıtı verdi:

- Peşim öderim.

Başdemir, bunun üzerine önce Malatya Girişim Grubu’ndaki diğer ortaklarını yokladı. Point Bornova’nın alımına sıcak bakan olmadı:

- 20 senedir borç ödüyoruz. Hiç temettü de alamadık. Yeni bir borca girmek istemeyiz.

Ardından Gürbaşlar Grubu yönetimini topladı, karar verildi:

- Point Bornova’yı biz alalım…

Bu kararla birlikte TMSF yönetimiyle görüştü, olumlu işareti aldı:

- Biz de Point Bornova işinin çözüme kavuşmasını isteriz. Eğer söz konusu borcu ödeyecekseniz, muvafakat veririz.

Gürbaşlar Grubu, TMSF’den olumlu işareti alınca QNB’ye olan borcu kapattı. Ardından TMSF Point Bornova’yı ihaleye çıkardı. Gürbaşlar Grubu, “Yes Oto” ile girdiği ihalede muhammen bedeli aşan ödemeyle, QNB’nin borcunu kapatma işlemini de mahsup ederek Point Bornova’yı satın aldı.

350 milyon dolar yatırdı, 24 katlı bina yapar gibi kazık çaktı

2015 yılı Kasım ayının ikinci yarısında eski Yeşilyurt (Malatya) Belediye Başkanı, Kavuklar Grubu Onursal Başkanı Mehmet Kavuk aradı:

- Bizim çocuklar İzmir’de alışveriş merkezi açıyor, bekliyoruz.

Davet üzerine gittiğim Point Bornova’ya girdiğimde törene Malatya’dan ve İstanbul’daki Malatyalılardan yoğun ilgi olduğunu gördüm. Törende görebildiğim, karşılaştığım isimler şöyleydi:

Necmettin Bitlis, Selahattin Bitlis, Metin Emiroğlu, Şahin Nalbant, İbrahim Nalbant, İlhan Şahintürk, Osman Baykan, Tülin Ersöz, Prof. Mesut Parlak, Şaban Taçyıldız, Necdet Narin, Bahattin Doğan, Kadriye Yüksel, Halil İbrahim Daşöz (Malatya eski Valisi), Selahattin Gürkan, Vahap Küçük (Doğanşehir Belediye Başkanı), Haluk Cömertoğlu (Arapgir Belediye Başkanı).

Törende Kavuklar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavuk, Yardımcısı Şahin Kavuk, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ali Kavuk ve İlhan Kavuk ev sahipliği yaparken kürsüye üçüncü kuşaktan Gayrimenkul Geliştirme Grup Başkanı Metehan Kavuk çıktı:

- Point Bornova için 350 milyon dolarlık yatırım yaptık. 160 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 125 bin metrekarelik konut alanı var. Zemin, 72 metre derine gömülen baret kazıklarla güçlendirildi. Bu, 24 katlı binanın yüksekliğine eşit.

‘Hiç 100 yaşında insan görmedim’ diyordum, kendimi o yaşta gördüm

GÜRBAŞLAR Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, “Lale Çay Evi” buluşmasına gittiğimde beni Milli Nizam, Milli Selamet, Refah ve Fazilet partilerinde siyaset yapan, eski Devlet Bakanlarından Hasan Aksay’ın oturduğu masaya götürdü.

Başdemir, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı olduğumu anlatmaya çalışırken, şu ifadeyi kullandı:

- Burhan Felek’in makamında oturuyor…

Hasan Aksay, bu takdim üzerine ayağa kalktı, elimi sıktı:

- Kusura bakmayın, gözlerim pek görmüyor. Yüzde 10 ancak görüyor…

Sonra yaşıyla ilgili şu espriyi yaptı:

- “Hiç 100 yaşında insan görmedim” derdim. Kendimi o yaşta görmüş oldum. Şu anda 101 yaşındayım.

Tecdelioğlu ailesi nikah şekeri yerine Malatya Eğitim Vakfı’na bağış yaptı

İSTANBUL Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı, Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, oğlunun nikah davetiyesini gönderdi:

Nejla & Kerem

Bu özel günümüzde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız…

Sema-İsmail Dülger’in kızları Nejla ile Sema-Çetin Tecdelioğlu’nun oğulları Kerem’in düğünü, katılan konuklarla Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) önde gelen isimlerinin buluşmasına dönüştü.

Nitekim TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, şahit olarak Nejla & Kerem çiftinin nikah akdine imza atanlar arasında yer aldı.

Nikaha katılanlar arasında Ahmet Güleç, Kutlu Karavelioğlu, Ahmet Öksüz, Adil Pelister, Serdar Urfalılar, Mustafa Selçuk Çevik, Adnan Dalgakıran, Cem Yalçınkaya, Mehmet Fatih Uysal, Hayrettin Çaycı, Burak Önder, Talha Özger, Gökhan Turhan, Metin Emiroğlu dikkatimi çekti.

Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, masalara her konuk için bırakılan küçük karta işaret etti:

- Nikah şekeri ya da anı yerine geçecek hediye yerine Malatya Eğitim Vakfı’na bağış yapmalarını sağladım. Bu bağış, öğrencilere burs için kullanılacak.

Malatya Eğitim Vakfı’nın hazırladığı küçük kartlarda şu mesaj vardı:

Nejla ve Kerem bu özel günlerinde sizler adına Malatya Eğitim Vakfı’na bağışta bulunmuşlardır.

Nejla-Kerem Tecdelioğlu çiftine ömür boyu mutluluklar diliyorum…