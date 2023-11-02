Kaya Makina, sektörel rekabeti yukarı taşımaya devam ediyor

Mersin notları - Ahmet Yiğit

Mersin’de 1994 yılında kurulan ve 30 yıllık deneyimini 4 yıl önce Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ne (MTOSB) taşıyan Kaya Makina, mega projelerdeki başarılarını sürdürüyor. İbrahim Kaya’nın öncülüğünde kurulan firma, şu anda ailenin ikinci kuşak temsilcileri Mahmut ve Murat Kaya kardeşlerin liderliğinde yeni atılımlara imza atıyor. Teknolojiyi yakından takip eden Kaya Makina, Kafo marka, köprü tipi dik işleme merkezini (Akdeniz bölgesinin en büyük CNC köprü tipi dik işleme merkezi) düzenlenen törenle bünyesine dahil etti.



5 metre uzunluk ve 4 metre çap işleyebilecek makine sayesinde Mersin’in üretim hızı artacaktır. Bölgede bu çapta işleme yapacak makine olmadığı için Gebze ve Kocaeli’nden hizmet alınıyordu. Bölgesel taleplere hızlı cevap vermek, üretimde ekonomik kaybın önüne geçmek için yapılan yatırımla Kaya Makina, iş teslim takvimlerini öne çekecek.



Makine imalatı, makine yedek parça imalatı, çelik konstrüksiyon imalatı ve montajı, konveyör/elevatör imalatı, talaşlı imalat işleri, proje üretim ve planlama gibi alanlarda faaliyet gösteren firma, geçmiş kuşaklardan edindiği bilgi ve birikimler sayesinde sektörel sıçrama yaptı. Aile kuruluşu olmasına rağmen kurumsallaşmayı sağlayan firma, kaliteden ödün vermeyen anlayışını TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile kanıtlamış.



Ham maddeyi tamamen kendi bünyelerinde işleyerek istenen ürün haline getirebilecek altyapı ve potansiyele sahip Kaya Makina, ithal edilen birçok ürünü üreterek ekonomiye katma değer sağlıyor. Aynı zamanda savunma sanayine yönelen Kaya Makina, bir askeri tank projesinde namlu hariç tüm gövde ve aksamlarını imal edebilecek kabiliyete sahip. Yaptığı yenilik ve üretim parkuru ile sektörel rekabeti yukarı taşıyan Kaya Makina ailesine yeni makinelerinin hayırlı olmasını, ülkemize sundukları katkıların artarak devam etmesini dilerim.