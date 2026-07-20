Kayısı üretimi ‘don’la ‘sıfır’a inse bile depodaki ürünle 250 milyon dolar geldi

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Depremin yaralarını sardık, artık ayağa kalktık” diyerek daveti iletti:

28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı,17-21 Temmuz 2026’da gerçekleşecek.

Meslektaşlarım Abdurrahman Yıldırım, Servet Yıldırım ve Serkan Arman’la geçen Cuma sabahı Malatya’ya gittik. Orada daha sonra meslektaşlar ekibine Fuat Kozluklu da katıldı.

Sami Er, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleşen “festival ve fuar açılışı”nda başta 6 Şubat 2023 depremleri olmak üzere şehrin çok ağır sınavlardan geçtiğini anımsattı:

- Asırların deprem felaketinden sonra Malatya’yı geçen yıl Nisan ayı başlarında “zirai don” da derinden etkiledi. Bakanımız İbrahim Yumaklı’nın gayretleriyle hükümetimiz çiftçilerimizin üretim masraflarını karşıladı.

Bu yıl kayısı üretiminin ve hasadının bereketli olduğunu vurguladı:

- Bu yıl kirazımız da kayısımız da bol ve çok güzel. Bu bereketli günler Malatya’mız için önemli bir müjdedir.

Malatya’nın, düzenlenen festival ve fuarla şu mesajı verdiğini belirtti:

- Malatya yeniden ayağa kalkmıştır. Malatya yeniden umut olmuştur. Geleceğe artık çok daha güvenle bakmaktadır. Şehrimizin dört bir yanında yeni konutlar yükseldi, iş yerlerimiz açılıyor. Yeniden üretiyor, büyüyor, el birliği ile geleceğimizi inşa ediyoruz.

Kayısının Malatya için anlamını şöyle özetledi:

- Kayısı, şehrimizin alın teridir, emeğidir, bereketidir ve dünyaya açılan en değerli markasıdır. Kayısımızın hak ettiği değeri görmesi, üreticimizin daha fazla kazanması ve Malatya’mızın dünya pazarlarındaki gücünün artması için tüm kurumlarımızla çalışmaya devam edeceğiz.

Hedeflerini ortaya koydu:

- Hedefimiz sadece fazla üretmek ve işlemek değil, daha yüksek katma değer yaratmak ve Malatya’yı tarımda olduğu kadar ticarette de Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri haline getirmektir.

Malatya’da sosyal ve kültürel hayatı daha da güçlendirecek yeni bir dönem başlattıklarını bildirdi:

- Çünkü biz istiyoruz ki Malatya sadece yeniden inşa edilen bir şehir değil, yaşayan, üreten, gezen, eğlenen ve kültürüyle öne çıkan geleceğin şehri olsun.

Orduzu Pınarbaşı Fuar Merkezi’nde gerçekleşen, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan’ın da katıldığı açılışta konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte 1 milyon dekar alanda kayısı üretimi gerçekleştiğine işaret etti:

- Verimin yüksek olduğu yıllarda da hatırı sayılır miktarda yaş kayısı ve kuru kayısı üretiliyor, dünya piyasasına sunuluyor. Geçen yıl zirai don felaket nedeniyle “sıfır üretim” olmasına rağmen önceki sezon ürünleriyle 250 milyon dolarlık kayısı ihracatı yapıldı.

Vali Yavuz’un bu sözleri üzerine Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’a sordum:

- Anlaşılan depolarda ciddi miktarda kuru kayısı vardı. Üretimin “sıfır” olduğu 2025 yılında 250 milyon dolarlık kayısı ihracatı başka türlü gerçekleşemezdi değil mi?

Ramazan Özcan, şu yanıtı verdi:

- Lisanslı depoculuk, ürünlerimizi depolarda koruyabilmek açısından önemli bir imkan oldu. Malatya’da biri TOBB’un desteği ile diğeri Büyükşehir Belediyesi’nin de içinde olduğu bir yapı olmak üzere kurulan iki lisanslı depo var.

2024 yılından kalan kuru kayısı miktarına dikkat çekti:

- İki lisanslı deponun toplam kapasitesi 11 bin ton. Özel soğuk hava depoları dahil, ilimizde 50 bin ton 2024 ürünü kuru kayısı vardı. Hem iç pazara hem de ihracata yönlendirildi. 250 milyon dolarlık ihracat rakamına depolar sayesinde ulaşılabildi.

Ramazan Özcan, kayısı ihracatında daha önce ulaşılabilen en yüksek ihracat verisini irdeledi:

- Geçmişte 451 milyon dolarlık ihracata ulaştığımız dönemler oldu.

Bu yılki durumu merak ettim, hesapladı:

- 340 bin ton yaş kayısı elde edilecek. 70 bin ton kurutulmuş kayısımız olacak. Bu yıl yaş kayısı, kuru kayısı ve kayısı çekirdeği ihracatıyla 750 milyon doları yakalamayı hedefliyoruz.

Dünyada kurusuyla öne çıkan Malatya kayısısı, kentin ekonomisine en önemli katkıyı yapan ürün olarak yerini koruyor…

Vali Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Er ve Ticaret Borsası Başkanı Özcan başta olmak üzere kentin önde gelen isimleri, “Kayısıyı daha katma değerli ürün şeklinde ihraç edelim” görüşünde birleşiyor…

Bu konuda yol alınabilirse, kayısı ihracat gelirinin kısa sürede rahatlıkla 1 milyar doları bulabileceği anlaşılıyor…

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “En iyi kayısı yarışması” için sergilenen ürünleri inceliyor

Tarım İl Müdürlüğü Binası projesini durdurdu, Ziraat Parkı yapacak

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yla bir süre önce görüşme fırsatı bulduğunda talebini iletti:

- Sayın Bakanım, Kayısı Araştırma Enstitümüz var. 275 dönüm araziye sahip. Orada bir Tarım İl Müdürlüğü binası yapılması planı var sanıyorum. Alan bakanlığa ait. O alanı belediyemize devretmenizi rica ediyoruz.

Bakan Yumaklı, biraz da “konut projesine mi açacaklar” şüphesiyle sordu:

- O alanı neden istiyorsunuz sayın Başkan?

Sami Er, planını Bakan Yumaklı’ya açtı:

- “Kayısı Araştırma Enstitüsü” ve belediyemiz bir komisyon kurduk. Çok ciddi çalışmalarımız var. O alanı “Ziraat Parkı”na dönüştürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca panoramik bir kayısı müzesi de kurabiliriz o alana.

Bakan Yumaklı, bu projeye olumlu yaklaştı:

- Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlığımız projeyi birlikte yapsın.

Enkaz alanı için 10 milyon Euro geldi, yeşil alan yapacak

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Genel Başkanı Yunus Akdaş, Genel Başkan Yardımcısı Hazreti Akdemir, MİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. İlhan Erdoğan, Ömer Gümüştekin, MİAD Malatya Şubesi Başkanı Rıdvan Budak’ın da katıldığı sohbette deprem enkazının toplandığı alana dikkat çekti:

- Enkaz Şehir Mezarlığı’nın yanındaki alanda toplandı. Orada 800 bin metrekare alanda enkaz yığılı vaziyette. AB’den 10 milyon Euro hibe bulduk. O alanı rehabilite edeceğiz.

Sami Er, söz konusu alanda düşündükleri projeyi paylaştı:

- Önce ayrıştırma gerçekleşecek. Sonra temiz toprakla enkaz kalıntısı alanını örteceğiz. Bitki, ağaç yetişmesine uygun hale getireceğiz. Ardından da o alanı “en büyük orman parkı” gibi bir proje ile dönüştüreceğiz.

24 yılda Malatya’ya 75 milyar liralık destek ve yatırım yapıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık olarak Malatya’ya ciddi destekler verdiklerini ve yatırım yaptıklarını belirtti:

- Son 24 yılda Malatya’ya 75 milyar liralık destek ve yatırım yapıldı. Su ve sulama alanında 117 tesis hizmete alındı. 403 bin dekarlık arazi sulamaya açıldı. Bu alanın Malatya ekonomisine yıllık katkısı 7 milyar lira civarında.

Malatya’da kayısı başta olmak üzere 53 ürünün coğrafi işaretle tescil ettirildiğini, kentte bilincin yüksek olduğunu vurguladı:

- Üreticinin tarım sigortası bilincinde de yaygınlaşma olduğunu görüyoruz. Nitekim 2006 yılından bu yana afetlerle alakalı TARSİM’den karşılanan zarar 6 milyar lirayı buldu.

Kentin iki merkez ilçesi Battalgazi ve Yeşilyurt’un içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarına değindi:

- Bu projenin gerçekleştirilmesiyle ilgili çalışmalara başladık. 3.6 milyar liralık bir harcamayla devreye girecek.

Doğanyol’a hizmet verecek gölet inşasına da başlandığını kaydetti:

- Ayrıca Sultansuyu Barajı’nın rehabilitasyonu da tamamlandı. Baraj daha güvenli bir hale geldi.