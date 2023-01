Kayısıda gelişim için değişim şart

Nida Anıl

nida.anil@nbe.com.tr

Geçtiğimiz günlerde Malatya Ticaret Borsası’nın organize ettiği kayısı sektörü istişare toplantısı birçok kurum yöneticisi, iki üniversitemizden kıymetli hocalarımız ve sanayicilerimizin katılımı ile verimli bir şeklide gerçekleşti. Toplantıda çok kıymetli bilgiler bizlerle paylaşıldı. Benim en çok dikkatimi çeken konu ise İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. İncilay Gökbulut hocamızın geliştirdiği ve sadece eczanelerde satılacak olan kayısı püresi içinde multivitamin destekli bir ürün üretimi oldu.

Uzun yıllardır kayısı ile ilgili ilimizde birçok çalışma, proje ve ürün gelişimi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunların arasına bir yenisinin eklenmesi beni son derece mutlu etti. Burada benim için asıl önemli olan nokta ve yıllardır üzerine basa basa söylediğimiz konu, kayısıda gelişim için değişim. Aslına bakarsak birçok konu için böyle değil mi? Gelişim istiyorsak değişim göstermeliyiz.

Ülke olarak, kent olarak, bireysel olarak gelişmemiz için değişim göstermemiz, kendimizi sürekli yenilememiz gerektiğine inanmaktayım. Örneğin kendi şehrime baktığımda elimizde birçok alanda kullanabileceğimiz bir ürünümüz var ama bunu tek kalem ihracat ürünü olarak kullanmak nedense hepimizin rahatına geliyor. Kayısı kükürtleyip direk ihraç ürünü halinde satmak kenti tarım alanında hantallaştırmış durumda. Sadece birkaç kurum veya birkaç kişinin çabası ile işlerin yürümeyeceğini zaman bize gösteriyor. Eğer gelişim istiyorsak değişmemiz gerekiyor. Sadece tek bir ürün ile kalmayıp bu üründen alternatif neler yapabileceğimiz konusunda birlikte kafa yormalıyız. Bu gelişime katkı sunarken hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Öyle ki elimizdeki ürün kayısı, tazesinden kurusuna, kabuğundan çekirdeğine kadar bütün olarak hepsi değerlendirilecek bir ürün.

Bu noktada İncilay Gökbulut hocamın geliştirdiği kayısı püreli multivitamin destekli ürün bizler için son derece önemli. Ürünün içerisinde, kayısı püresi artı 12 vitamin olduğunu belirten Gökbulut, A, B, B1, B2, B3, B6, C, D, E gibi vitaminlerce de zengin bir ürün olduğunu önemle vurguladı. Özellikle çocukların günlük vitamin değerini ciddi anlamda karşılayan bir ürün olduğunu dile getirdi. Bu ürünle çocuklar, bir yandan günlük vitaminleri karşılarken bir yandan da kayısı tüketmiş olacaklar. Hazırlıkları devam eden ve Sağlık Bakanlığı’ndan onayı alınan ürünün ocak ayı içerisinde seri üretimine geçilmesi hedefleniyor.

Buradan bu güzel projeyi bizlere kazandırdığı için kıymetli hocamız Doç. Dr. İncilay Gökbulut'a ve bu projenin gerçekleşme aşamasında ciddi oranda ürün desteği sağlayan ve her türlü desteğini esirgemeyen Malatya Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Özcan'a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.Kent olarak gelişimi en güzel şekilde yaşamak için gerek tarım alanında gerek sanayi alanında her türlü değişim için birlik içerisinde hareket etmeliyiz. Üniversite- Sanayici işbirliğine önem vermeliyiz. Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızla sürekli istişareler yapıp hayatın her alnında gelişim için değişimi yakalamalıyız.