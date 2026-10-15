Kayısısı gibi 'cep telefonu ve helikopteriyle'de meşhur olacak!

Türkiye’nin sosyal, kültürel ve inanç ikliminin ‘koza illerinden’ Malatya, 6 Şubat 2023’teki depremlerde Hatay’dan sonra en fazla hasar gören ilimiz olmuştu. Malatya’daki yıkım gündüz olduğu için vefat sayısı görece daha az olsa da yıkım çok boyutluydu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile İstanbul’da buluştuk. Başkan Er, Malatya’nın ASELSAN’ın cep telefonu fabrikası için seçilen il olduğunu hatırlatarak, yakında bir de helikopter yatırımı bilgisinin resmen paylaşılabileceğini söyledi.

Er, “6 Şubat depremlerinin ardından ilimizi adeta yeniden inşa ettik. Ulaşımından altyapısına, sanayisinden sosyal yaşamına kadar kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Bakanlık koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut tarafından 124 bin bağımsız bölümün yapımı tamamlandı. Malatya’nın 50 yıllık konut problemi çözülmüş oldu. Konteynerlerde 12 bin vatandaşımız var ki onların normal konutlara yerleşimi 2-3 aya kadar bitecek. Başlangıçta konteyner nüfusumuz 120 bindi. Malatya’da 76 rezerv alan belirledik ve sadece altyapı için 35 milyar lira harcadık” dedi.

Şehrin içme suyu ve kanalizasyon altyapısının yenilenmekte olduğunu, Yeşilyurt ve Battalgazi’de 750 km'lik yeni altyapı hattı planlandığını belirten Er; Beylerderesi 2. Viyadük ve Kuzey-Güney Kuşak Yollarının da ikinci etaplarının başladığını, bunların da 3,7 milyar liralık yatırım anlamına geldiğini söyledi. Er; Çöşnük-İstasyon-MAŞTİ-İkizce güzergâhında tramvay ve yer üstü metro projeleri planladıklarını, Çavuşoğlu Sanayi Sitesi'ni de Altay Kışlası'na taşıyacaklarını vurguladı.

Malatya’da tarih ve gastronomi turizminin gelişmesi için altyapı ve etkinlik yatırımlarının da arttığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “İlimizde 3 tane 5 yıldızlı otelimiz vardı, şimdi 3 tane daha yapılıyor. Arslantepe kazı alanında Milattan Önce 9 bin yıl öncesine kadar giden yeryüzündeki ‘ilk devlet merkezinin’ ortaya çıkmasıyla ilimiz ayrıca önem kazandı ve turizmde ciddi hızlanmaya neden olabilir. Levent Vadisi de dünyanın en büyük kanyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Nemrut’a ulaşım ise bizim ilimizden çok daha kolay ve hızlı. Malatya Gastronomi Merkezimizi kurduk. Bu konuda da çok iddialı olduğumuzu yakın gelecekte göreceksiniz. Gastronomi turizmi gelişecek. 2027’de Arslantepe ile Nemrut arasında ‘Motokros Yarışı’ da başlatacağız, mesafe yaklaşık 90 km. İnönü Üniversitemiz de tıptaki başarıları ile sağlık turizminde güçlü bir potansiyel oluşturdu; bu konuda da çalışmalarımız var” dedi.

“Gökbey kararı çok yakında açıklanır”

Geçen sezon kayısı üretiminin çok bereketli olduğunu da vurgulayan Sami Er, Malatya’nın sanayisindeki genel tabloyu da şöyle özetledi:

“İlimizde şu anda 2 tane Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunuyor. Biri 1 milyon metrekare, biri de 800 bin metrekarelik 2 tane OSB de yeni kuruluyor. Mevcut fabrikalarımızın önemli bir kısmı tekstil ve hazır giyim sektöründeydi. Onların bir kısmı üretim yapamıyor. Şimdi oralarda farklı üretimler için çalışmalarımız sürüyor, bazı görüşmeler yapıyoruz. 6. Bölge teşvikleri kapsamındayız. Biliyorsunuz ki savunma sanayimizin ana şirketlerinden ASELSAN’ın 2027’de piyasaya çıkaracağı yerli ve millî cep telefonunun Malatya’da üretilmesi için karar alındı ve açıklandı. Bir süredir de başka bir dev yatırım ve üretim için görüşmeler sürüyor. Daha önce de söylediğimiz gibi TUSAŞ da yerli ve millî helikopterimiz Gökbey için Malatya’da yatırım yapabilir. Bu konuda ‘görüşmeler devam ediyor’ demiştik. Henüz resmen açıklanmadı ama ben söyleyebilirim: İnşallah bu yöndeki karar da çok yakında açıklanacak.”

"Feyzullah Kıyıklık'ın rahleitedrisinde 10 yılım geçti"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, önceden Malatya'da İl Özel İdaresi ve TOKİ bünyesinde uzun yıllar hizmeti olduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle ilimizin neresinde ne var, kurumlar arasında hızlı koordinasyon nasıl sağlanır, sorunlar nasıl çabuk çözülür konularında uygulamada çok önemli tecrübemiz vardı. Yaklaşık 10 yıl kadar da İstanbul'da belediyeciliğimizin duayeni, eski Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık'ın rahleitedrisinde (bilgisi, görgüsü, terbiyesi ve rehberliği altında) belediyecilik yapmıştık. Kendisi bizi çok iyi yetiştirdi. Hem İstanbul'daki belediyecilik tecrübelerimiz hem de Malatya'daki daha önceki görevlerim sayesinde göreve seçildikten sonra çok hızlı hareket edebildik. Deprem sonrası en hızlı toparlanan illerden biri olduk" dedi.