Kayıt dışılık eylem planı yenilenirken, sağlıklı ekonomi için istihdam ve adaletli vergi reformu da ele alınmalıdır.

Arkadaşımız Mehmet Kaya’nın haberinden, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2023-25 dönemine ilişkin Kayıt dışı ekonomiyle Mücadele Eylem Planı’nın açıklandığını ve yapılacakları öğreniyoruz. Buna göre esnek uzaktan çalışma yaygınlaştırılacak. Kayıt dışı istihdam yaptıkları saptananlar kamu ihalelerine katılamayacak ve teşviklerden yararlanamayacaklar.

Önce kayıt dışılık konusunda durumumuzu belirten uluslararası bir araştırmanın sonuçlarına bakalım.

IMF, 2016 yılında Avrupa ülkelerinde kayıt dışılığı araştırmış. En düşük kayıt dışılık görülen ülke Avusturya olmuş. Onu İsviçre ve Birleşik Krallık izlemiş. En yüksek kayıt dışılık, 17 milyar dolarlık milli hasılasının 6 milyar doları kayıt dışı olduğu hesaplanan Bosna Hersek’te görülmüş. Onu, 193 milyar dolar milli hasılasının 58 milyar dolarının kayıt dışı olduğu hesabı yapılan Yunanistan izlemiş. Sondan üçüncü sırayı ise, 869 milyar dolarlık milli hasılası içinde 257 milyar dolar kayıt dışılıkla Türkiye almış. 2016 yılındaki bu çalışmada ülkemizde kayıt dışılık oranı yüzde 29,5 olarak hesaplanmış. O zamandan bu yana yapılan kayıt dışılıkla mücadeleler sonucunda bu oran yüzde 27 seviyesine inmiş.

15 yaş üstü çalışabilecek nüfusumuz TÜİK verilerine göre 64 milyon 256 bin. Toplam istihdam ise 33 milyon 769 bin. Bunların hiçbir sosyal güvenlik kurumuna üye olmayanları ise yaklaşık 8 milyon 700 bin kişi olarak hesaplanıyor. Bu da çalışabilir nüfusun istihdama katılım oranının düşük ve katılanların sosyal güvenlik çatısı içinde yer almalarının eksikli olduğunu ortaya koyuyor.

Ülkemizde vergi yükü yüzde 23,5 ile birçok ülkeden düşük. Buna karşılık kayıt dışılıkla vergi kaybının 54 milyar dolar olduğunu hesaplayan araştırmalar söz konusu. Türkiye’de vergilerin önemli bölümü dolaylı vergilerden elde ediliyor. Gelişmiş ülkelerde yüzde 50 seviyesinde olan dolaylı vergilerin oranı, bizde yüzde 70’ler seviyesinde.

Bu tablo gösteriyor ki, kayıt dışıyla mücadelenin yanı sıra, istihdama katılım ve vergi adaleti gibi konuları da birlikte ele alarak çalışma hayatının bütününde bir reform hareketine girişmeliyiz.

Ancak, bu şekilde kayıt dışılık konusunda atacağımız adımlar yerine oturur. Ekonomimizin daha sağlıklı işlemesi ve rasyonel hale gelmesi sağlanabilir. Bütünsel bir reform hareketine ihtiyacımız var.

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