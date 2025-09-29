Yapılması gereken; iş süreçlerini, ilişki süreçlerini, iletişim süreçlerini ve daha önce yok ise var edilen bilgi süreçlerini gözden geçirmek olmalıdır. Çoğu işletme, bu süreçlerin dahi farkında değil

Ataların sözüdür; “durduk yerde icat çıkarma.” Biz bunu yalnızca “icat çıkarma” diye kısaltmış, inovasyon eksiğimize “kültürel mazeret” yapmışız. Oysa bu çetin coğrafyada başı her sıkıştığında, “ihtiyaç duyduğunda” icat çıkara gelmiş, problemlere çözüm üreterek var olabilmişiz.

Bana göre sorun; icada ihtiyaç duyma noktasındaki idrak gecikmesidir. Nitekim yıllardır yazar dururum; bizde kaynak değil idrak sorunu var diye…2009’da Küresel Kriz Avrupa’yı vurunca ihracatçı, eksen kaydırmayı icat etti ve dünyanın sadece Batı’dan ibaret olmadığını keşfetti.

İŞLETMELERDE İDRAK GECİKMESİ

Yetmedi, katma değer olmayınca ihracatın hamalı olduğunu fark etti, inovasyon ihtiyacını keşfetti. Yıllardır AR-GE’ye milyarlarca dolar para akıtan bizlerin, arzulanan başarıya neden ulaşamadığımızı sorguluyorum. Yasa sorunu vardı, çözdük, kaynak sorunu vardı, hallettik, teşvik sorunu vardı, çözdük.

Peki, neden AR’aştırdığımız kadar GE’liştiremiyoruz? Kaçımız bu açmazın farkında bilmiyorum ancak emin olduğum şudur ki idrak gecikmesi var bizde. Biri “kaynak sorunu” derse aldanmayın. Sorun, idrak sorunudur. Hatta sorun; idrak yolları iltihabımızda… Çaresi zihin yapımızı yeniden tanzimdir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / İdrak sorununa dair…

Neden Ar-Ge bizde yürümez?

Farklı olandan KORKU, bize benzemeyenden NEFRET, rakiple düello yerine PUSU, akıl yerine KURNAZLIK, sabır yerine TELÂŞ, merak yerine BİAT, bilgi yerine KANAAT ve özgün yerine TAKLİT…

Eski köye yeni adet gelse?

İnovasyon, “eski köye yeni adet” getirmek ise, köyün; kendi eskimiş seçenekleri dışında, “yeni” alternatifleri üretmeye izin vermesi gerekmez mi? Eğer idrak gecikmesi sorununu aşarsak tabii.

not

YAPISAL REFORM ASIL İŞLETMELERİMİZE LÂZIM

Bildiğim şudur; değer üretmeyen süreçleri ayıklamadıkça zıplayamazsın. Ben bu yüzden ben her kurumun, kamu ve özel sektörün, kendi içine yönelik devrimci adımla gözlem yapması gerektiğini savunuyorum. Yapısal reformu devletten bekliyoruz ya. Daha çok bekleriz. Kendi yapımıza bakalım.

KAYNAK&İDRAK LÛGATI

Süreç iyileştirme: Burada ne yapıyoruz ve bunu nasıl yapıyoruz sorusuyla ulaşılan başarılar

Yapısal reform: Sistemi bütüncül ele alıp yapısal deformasyonları yeniden forma sokmak

İdrak sorunu: Eskimiş ve kullanışsız hale gelmiş ezberleri teşhis, ayıklama yetersizliği

Kaynak sorunu: Süreçleri yeniden tanımlamış olmak yetmez, finansmanı da çözmek gerek