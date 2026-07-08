Kaytarmak mı? Hadi toplantı yapalım

Arkadaşlar, dostlar, yurttaşlar, değer üretmeyeceksek, hadi toplanıp kaytaralım… Üstelik bunun için bize para ödüyorlar. Başkasının zamanını da çalmış oluyoruz. Değer üretmiyor, kaytarıyoruz

1- SORUN: Şu bizim toplantı merakımız, bir tür sosyal fetişizme dönüşmeye başladı… Ancak binlerce insan/saat zaman, yüzbinlerce lira ve emek harcanarak yaptığımız toplantıların verimini sorgulamıyor, “sahi burada neden toplandık?” demediğimiz için zamanı, insanı, mekânı harcıyoruz.

2- ETKİSİ: 3 bin 500 kişinin katıldığı toplantı sonrası düşündüm; 3,500 kişi, ortalama 20 yıldan, toplamda 70 bin yıllık tecrübeyi aynı çatı altında toplamışız. Peki, ne yapmışız? Protokoldekiler, çeneleri getirdiler ve konuşmalar bitince kulaklarını beraberinde götürdüler. Yazık ki ne yazık…

DEĞER ÜRETMEYEN TOPLANTILAR KURUMA ŞİRKETE ÜLKEYE ZİYAN

3- ÇÖZÜM: Fakat toplantının “yüce amacını” gölgede bırakıp, beylik bir iki lafı manşetlere çakıp, salonun en az %20’sini de yanlarına alıp gidiverdiler. Biz bize kaldık; (arada nitelikli birkaç sunum, konuşmayı ve konuşmacılarını özenle ayrı tutarak) her sunum sonrası daha da azalan salonda, değer üretmeyen anlatımlar, yeni olmayan beylik klişeler, lafı bir şekilde yapay zekâya bağlayıp kaytardık.

4- YÖNTEM: Toplantı fetişizmi sadece bize has bir şey değil. Ama bizim abarttığımız kesin… Wall Street Journal’da yayınlanan bir rapora göre tecrübeli ve tecrübeli olmayan yöneticilerin toplantı yaparak geçirdikleri zaman normal çalışma saatlerinin yarısıymış. Bizde durum nedir, biri araştırsa…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Toplantıya dair…

Toplantı bahanemiz nedir?

İnsanlar çözüme ulaşmak için toplanıyorlar, iletişim kuramadıkları için tekrar toplanıyorlar, çözüm üretemedikleri için bu sefer “nerede hata yaptık?” bahanesiyle tekrar, tekrar, tekrar toplanıyorlar.

Hiç mi faydası yok?

İnsanları, en rahat toplantıda tanırsın. Sunacağınız bir konunuz yoksa sadece susun ve gözlemleyin. “Neyi söylediklerine” değil de “neden söylediklerine” bakın. Çoğu, “ben de varım” ispatındadır.

NOT/ TOPLANTI YAPMADAN ÇÖZÜM ÜRETMEYİ DENEYİN

Amaca hizmet etmeyen toplantıların diğer bir sorunu da katılımcıların, bu toplantılara elini kolunu sallayarak gelmesi… Hazırlık yok. Ev ödevi yok. Toplantının gidişatına göre, “durumu idare etme” var yalnızca. Bu tabloya bir de kifayetsiz muhteris birilerini ekleyin, o zaman toplantı, tam felaket oluyor.

TOPLANTI LÛGATI

Toplantı: Birden fazla kişinin belirli bir amaç, konu, gündem doğrultusunda bir araya gelmesi

Konferans: Alanında uzman kişilerin bilgi vermek veya tezi savunmak için hazırlıklı konuşması

Panel: Uzmanların topluluk önünde bir konu etrafında tartışması, sorulara cevap vermesi

Sempozyum: (Bilgi şöleni) Uzmanlık gerektiren bir konunun yetkin kişilerce detaylandırılması