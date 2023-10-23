Kazakistan’daki o limanı Çalık önerdi, biz de işletmesini üstlendik

2018 yılında Özbekistan’da anahtar teslimi termik santral projesi üstlenen Çalık Enerji, ağır ve zorlu taşımalar gerektiren dev parçalar için Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği şirketinin kapısını çaldı.

Çalık Enerji yönetimi, Hareket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin Kuzucu ile görüştü.

Hareket Proje Taşımacılığı ekibi, Çalık Enerji’nin yapımını üstlendiği Taragurkan Enerji Santralı’nın parçalarını taşırken Kazakistan’ın Bautino Limanı’nı kullandı.

Hareket Proje Taşımacılığı, ayrıca Çalık Enerji’nin Surhenderya Enerji Santralı ağır parçalarının taşıma ve yerleştirme işlemlerini de gerçekleştirdi. Bu proje sırasında da Kazakistan’ın Bautino Limanı önemli adresleri oldu.

O günlerde Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Ahmet Altunkum’a tavsiyesini iletti:



- Bautino Limanı, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan taşımalarında önemli bir liman. Bu liman, Don-Volga Kanalı üzerinden birçok deniz taşımacılığına imkan veriyor. Gelin bu limanın işletmesini almaya bakın.

Ahmet Altunkum, Çalık’ın tavsiyesini benimsedi, Engin Kuzucu’nun başında bulunduğu ekibini yönlendirdi:

- Bautino Limanı’nın işletmesine talip olalım…

Çok geçmeden Hareket Proje Taşımacılığı, Bautino Limanı için sözleşme imzaladı:

- Bautino Limanı’nın işletmesini 5 + 5 yıl şeklinde üstlendik.

Abdullah Altunkum’un 1957 yılında İstanbul Perşembe Pazarı’nda kurduğu Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin Kuzucu ile buluştuk.

Ahmet Altunkum, Bautino Limanı’ndan söz açıldığında kiralama öyküsünü anlatıp ekledi:

- Ahmet Çalık’ın vizyonu Bautino Limanı’nı kiralayıp işletme adımını atmamıza vesile oldu. Limanın aynı anda 3 geminin yanaşabildiği 340 metre rıhtımı var. Orada ağır yük ve kargo terminalini de yer alıyor.

Engin Kuzucu araya girdi, Bautino Limanı’ndan gerçekleştirdikleri bazı taşıma operasyonlarını sıraladı:

* Hyundai Heavy Industry firması için Talimarjan Enerji Santralı doğal gaz türbininin, buhar türbini ve soğutma kulelerinin kaldırma ve yerine yerleştirilmesi.

* Cengiz Enerji için 2 adet 240 MW enerji santralının Türkiye’den sökülüp Buhara ve Taşkent’e (Özbekistan) komple taşınması, ağır motor ve jeneratörlerin yerine yerleştirilmesi.

* Aksa Enerji için bir adet 240 MW enerji santralının Türkiye’den sökülüp Buhara ve Taşkent’e (Özbekistan) komple taşınması.

Ahmet Altunkum, Hareket’i özetledi:

- Bugüne kadar 22 ülkede enerji, petrokimya, petrol ve gaz, nükleer enerji, inşaat, gemi inşa sanayi gibi bir çok endüstriyel tesisin inşasında, bakımında yük mühendisliği gerektiren ağır taşıma, ağır kaldırma, ağır yüklerin yerleşmesi projelerinde yer aldık.

Şu noktanın altını çizdi:

- Ülkemizde yük mühendisliği ve ağır tonajlı taşımacılık hizmeti gerektiren büyük çaplı proje ve yatırımlar son 20 yıllık dönemde hız kazandı. Son 10 yıldır da ciddi oranda artış gösterdi.

Hareket’in 3 kıtada 16 ofisle faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydedip, ulaştıkları büyüklükle ilgili şu verileri paylaştı:

* Hareket, bu yıl International Cranes dergisinin yayınladığı International Cranes Transport 50’ye (ICT50) göre, 35 bin 366 ton taşıma kapasitesi ile Türkiye’de birinci, Avrupa’da 4’üncü, dünyada 15’inci sırada yer alıyor.

* International Cranes 100’e (IC100) göre ağır kaldırma kategorisinde 163 bin 957 ton kapasite ile Türkiye’de 2, Avrupa’da 16, dünyada 49’uncu sırada bulunuyoruz.

Ahmet Altunkum’la 2022 yılı Şubat ayında Dakar’da Summa İnşaat’ın yapımını üstlendiği stadyumun açılışında karşılaşmış, ayaküstü konuşmuştuk.

Hareket’in “proje taşımacılığı ve yük mühendisliği”nde Avrupa’da bir kategoride ilk 20’de, bir kategoride de ilk 4’te olması, ulaştıkları noktayı gösteriyor…

Ekipmana 183 milyon dolar yatırdı, cirosu 60 milyon doları geçti

HAREKET Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, yaptıkları işi anlatırken terzi örneğini verdi:

- Bir terzinin ölçü alarak diktiği elbise gibi biz de her işi ölçüp biçiyor, işin nasıl yapılacağına, hangi ekipmanları kullanacağımıza karar veriyoruz.

Taşıma ve kaldırmada kullandıkları ekipmanların kendilerine ait olduğunu belirtti:

- 2009-2022 döneminde ekipmana 143 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu yılki yatırımımız da 40 milyon dolarlık yatırım söz konusu oldu. Ekipman yatırımlarımız 183 milyon doları buldu.

Halka arz yolculuğunu da gündemlerine aldıklarını bildirdi:

- 2022 yılını 60 milyon dolarlık bir ciro ile kapatmıştık. Cironun yüzde 50-60’ını yurtdışı projelerimiz oluşturuyor.

Maceracı sürücü RES kanadının altından geçmeye kalkıp sıkıştı

HAREKET Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, Türkiye’de kurulu rüzgar enerjisi santrallarının (RES) yüzde 45’inin taşıma, kaldırma, yerine yerleştirme işlemlerinde yer aldıklarını belirtti:

- Hareket, ülkemizdeki RES’lerin yüzde 45’ine dokunmuş bulunuyor. Taşımalarla ilgili aklına gelen ilginç olayları sorduk, birini anlattı:

- İzmir dolaylarında RES kanadı taşıması sırasında maceracı bir sürücü alttan geçmeye kalkarken sıkıştı. Aracının tavanı darbe aldı. Bizim taşımasını yaptığımız kanada da zarar verdi.

İş yaptıkları büyük projelerden örnek verdi:

* Osmangazi Köprüsü: Her biri 800 ton olan ayaklarının 350’şer tonluk tabyaları başta olmak üzere 66 parçayı imalat noktasından alıp, taşıdık.

* 1915 Çanakkale Köprüsü: Her biri 900 ton olan ayak parçaları, her biri 750 ton olan tabyalar da dahil 84 parçayı imalat yerinden kaldırıp yükledik ve taşıdık.

* Liman vinçleri: İrlanda’dan Haydarpaşa Limanı’na demonte getirilen 3 adet dev liman vincinin Ambarlı Mardaş Limanı’na taşınma işini yaptık.

* Yat taşımacılığı: Bu yıl, 222 metre boyunda 43 metre eninde 22 metre yüksekliğindeki 11 bin 350 ton deniz aracını taşıyarak rekor kırdık.

* Petrol platformu: Azerbaycan’da 2006 yılından bu yana en ağırı 28 bin ton olan 5 adet petrol platformunun inşa projesinde ağır kaldırma işlerini yürüttük.

RAUF ABİ YAZISINI YAZDIRACAK, SEN YAZ

MESLEK büyüğüm, kısa, anlaşılır yazının, 1-3 kelimelik cümlelerin ustası Rauf Tamer’in vefat haberini Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan’dan öğrendim: -Rauf Bey’i kaybettik…

O an 1980’lerin başlarına, Tercüman Gazetesi İstihbarat Servisi’ndeki muhabirlik günlerime döndüm. O dönemde henüz bilgisayar, internet hayatımıza girmemişti. Faks da sadece şirketlerde, gazetelerde vardı.

Biz gazeteciler gittiğimiz yerlerden haberleri telefonla o an gazetede bulunan arkadaşlarımıza yazdırırdık. Rauf Abi’nin vefat haberini alınca Tercüman Gazetesi’ndeki İstihbarat Şefimiz Bekir Aydın’ın sesi kulağımda çınladı:

- Vahap, Rauf Abi yazısını yazdıracak. Sen ara ve al…

Rauf Abi ile daha sonra Hürriyet Gazetesi’nde de yollarımız kesişti. Fikret Abi (Ercan) ve Tufan Abi (Türenç) zaman zaman Rauf Abi ile kafeteryaya çay-kahve içmeye iner, ben de sohbetlerine katılırdım.



Rauf Abi’ye Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…