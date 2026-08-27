Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Gösterilmeyen üretim kıymetlidir. Zenginlik, görünürlükle değil, güvenilirlikle ölçülmeli. YZ çağında ahlakı kodlamadan ekonomik düzen kurulamaz. Dijital itibar yönetimi, fenomen olmamaktır

Kazancı görünür, kaynağı karanlık

1- SORUN: Yüksek enflasyonun kalıcı tahribatı, yalnızca fiyatlar üzerinden okunamaz. Tahribatın asıl etkisi; etik zemin, çalışma kültürü ve toplumsal denge üzerindedir. Endeksler çıkar, iner. Ama bir kez yitirilen ahlak, hızla geri dönmez. Enflasyon düzelebilir ama etik çöküntünün restoresi on yılları alır.

2- ETKİSİ: Üstelik bu yıkımı hızlandıran bir unsur daha var: dijital görünürlük odaklı sahte başarılar. Bugün yaşadığımız şey; zenginliğin değil, gösterilmesinin değerli olduğu bir çağ. Sosyal medya artık yeni bir ekonomik vitrin... Ve bu vitrinle yükselen, veriyle şişirilmiş bir “dijital refah illüzyonu” var.

DİJİTAL İTİBAR KÖKÜŞÜNE DİKKAT

3- ÇÖZÜM: Kazancı sorgulanamayan, görünürlüğü ödüllendirilen bir kesim, sistemin dengesini bozuyor. Adı konmamış ama çokça maruz kalınan bir durum; algoritmik gösteriş. Sosyal medya üzerinden yayılan lüküs hayatlar, toplumun gelir adaletine değil, güven sistemine de zarar veriyor.

4- YÖNTEM: Zira kazanç kayıtlı değil, sergilenen ise sınırsız. Bu da beraberinde kodlu gölgeleme getiriyor. Yani: “sistemde görünürüm ama sistem dışından kazanırım.” Burası artık dijital bir arka sokak ekonomisine dönüştü. Giriş kolay, denetim zayıf. Etik dışı zenginliğe algoritmik meşruiyet…

2 SORU 2 CEVAP / Algoritmik İtibar stratejisine dair…

Algoritmalar neden sahte başarıyı ödüllendiriyor?

Çünkü algoritmalar, içeriğin değerine değil, etkileşimine bakıyor. İlgi madenciliği, bu çağın yeni para basma biçimi. Ne söylediğin değil, kaç kişi tarafından izlendiğin önemli. manipülasyon ödül getiriyor.

Dijital yeniden itibarı kazanmak için ne yapmalı?

İlk adım: görünürlükle güvenilirliği karıştırmamak. Yüksek erişim, yüksek doğruluk anlamına gelmez. İkinci adım: dijital denetimi sadece içerik üzerinden değil, kazanç modeli üzerinden kurgulamalı.

NOT

ÇALIŞARAK ZENGİNLEŞMEK YERİNE İZLENEREK ZENGİNLEŞMEK…

Sistemin en büyük çöküşü; üretenin değil, görünür olanın ödüllendirilmesi yanılgısından kaynaklanıyor. Eskiden “çalışarak zenginleşmek” vardı, bugün “izlenerek zenginleşmek” var. Oysa izlenme, üretim değildir. Gerçek üretim yerine dijital rant peşinde koşarsan kayaya toslayacaksın.

ALGORİTMİK İTİBAR LÜGATI

Algoritmik gösteriş; Etkileşim odaklı sahte başarı. İtibarı matematik ilişkilerden temin etme gayreti

Etik çöküntü; Kazançta ahlaki aşınma, görünür olup sistem dışı kalma, olumsuzları sinsice gizleme

Dijital rant; Üretimsiz dijital kazanç, ilgi madenciliği ile dikkatten para kazanma kolaylığı, kurnazlığı

Algoritmik meşruiyet; Görünürlüğün hak yerine geçmesi ve böylece yinelenen günahın aklanması